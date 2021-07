5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 61

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. W tym tygodniu wybrałam nie aplikacje, dzięki którym lepiej poznasz swój smartfon.

AccuBattery – Dbaj o baterię według naukowych metod

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

AccuBattery to aplikacja, pomagająca zadbać o akumulator telefonu. Wykorzystuje metody potwierdzone badaniami naukowymi, by maksymalnie wydłużyć żywotność tego kluczowego komponentu telefonu. Już na wstępnie aplikacja poprosi o ustawienie powiadomienia o ładowaniu do 80% zamiast do pełna, co może wydłużyć żywotność akumulatorów nawet dwukrotnie. Ponadto AccuBattery „uczy się” zwyczajów używania telefonu i na tej podstawie dość trafnie szacuje, ile jeszcze można „pociągnąć” bez ładowarki.

Ponadto aplikacja zapisuje historię ładowań i rozładowań oraz jest w stanie oszacować sprawność ładowarki i realną pojemność akumulatora telefonu. Skrót informacji wyświetla na obszarze powiadomień.

AIDA64 – Klasyk znany z PC

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

AIDA64 to jeden z programów, które pamiętam „od zawsze”. Gdy chodziło o wydobywanie informacji o sprzęcie, od dobrych 20 lat jest na liście programów, które warto znać. Oczywiście tu piszę o jego wersji mobilnej o bardzo podobnym zastosowaniu. AIDA64 ze sklepu Play służy do zdobywania szczegółowych informacji o telefonie i jego komponentach. Cały raport można zapisać jako plik tekstowy do późniejszego wykorzystania.

Warto dodać, że AIDA64 podaje również wskazania czujników w czasie rzeczywistym, co może pomóc w diagnostyce. Nie zabrakło wersji dla zegarków z Android Wear.

CPU Monitor – I już wiesz wszystko o procesorze

Cena: 0 zł i reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

CPU Monitor to klasyczna, ale bardzo ładna aplikacja do monitorowania pracy telefonu (głównie procesora). Przez cały czas zbiera informacje o obciążeniu każdego z rdzeni, częstotliwości pracy i temperaturze. Podstawowe dane są wyświetlane w obszarze powiadomień Androida. Jest tu też do wyboru 7 widżetów o różnych rozmiarach, wyświetlających informacje o pracy telefonu: procesorze, pamięci (razem z możliwością zamykania aplikacji) oraz baterii.

Co ciekawe, CPU Monitor to nie tylko aplikacja do monitorowania pracy procesora. Można też wykorzystać ją do dodatkowej optymalizacji. Można bowiem przygotować schematy pracy w celu oszczędzania energii (przygaszanie ekranu, ograniczona łączność itp.), zwolnić pamięć przez zamknięcie aplikacji i obniżyć temperaturę przez zmniejszenie obciążenia CPU (zamknięcie procesów w tle). Wisienką na torcie jest możliwość dowolnej kolorów aplikacji i widżetów – nie trzeba trzymać się zielonych akcentów.

OpenSignal – Wszystko o zasięgu i sieci w okolicy

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

OpenSignal to otwarta, niezależna baza informacji o jakości usług operatorów na całym świecie. W aplikacji znajduje się test prędkości łącza, test przesyłania wideo oraz oczywiście mapa zasięgu. Nie jest to jednak mapa dostarczona przez operatorów, ale stworzona przez użytkowników na podstawie realnych wskazań telefonów i tabletów w środku i na zewnątrz. To znacznie lepsze źródło informacji, gdy chcesz dowiedzieć się choćby jakiego operatora warto wybrać. Na mapie można wybrać konkretnego operatora oraz standard łączności.

Nowością w aplikacji OpenSignal jest mapa stacji bazowych w pobliżu. Jeśli chcesz poprawić zasięg, czasami dobrym pomysłem jest przemieszczenie się w kierunku najbliższego masztu i w tym właśnie aplikacja może pomóc. Anteny nie zawsze są dobrze widoczne i nie sposób zorientować się, do którego operatora należą, bez pomocy.

OpenSignal nie ma na celu gromadzenia danych osobowych, ale informacje z naszych smartfonów mogą wystarczyć do identyfikacji osób. Wysyłanie danych można wstrzymać w dowolnym momencie w ustawieniach.

Burnout – Sprawdź stabilność swojego telefonu

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Burnout to ryzykowny benchmark, dzięki któremu sprawdzisz, czy chłodzenie Twojego telefonu jest odpowiednio wydajne, czy procesor działa stabilnie i czy dochodzi do dławienia (throttling) pod obciążeniem. Jeśli tak, poznasz wynik punktowy i ocenę stabilności działania benchmarków. Jeśli nie… no cóż. Aplikacja zostanie wyłączona, telefon może uruchomić się ponownie, a w rzadkich przypadkach urządzenie może zostać uszkodzone. Używam tej aplikacji przy testowaniu telefonów na potrzeby redakcji i jeszcze mi się nie zdarzyło uszkodzenie, ale lepiej uważać. Celem benchmarka jest ocena stabilności działania i wydajności termicznej. Apka maksymalnie obciąża CPU i „grzeje” obudowę ile się da. Oczywiście wyniki wydajności i stabilności można porównać z innymi modelami.

Ten sam autor wydał też benchmark sprawdzający wydajność telefonu w zakresie uruchamiania sztucznych sieci neuronowych – znajdziesz go w przeglądzie z października 2020 roku. W tej samej części cyklu opisywałam też aplikację sprawdzającą, z jaką częstotliwością odświeżania pracuje ekran telefonu. Ona również może się przydać przy bliższym poznawaniu sprzętu.

Źródło zdjęć: Nicholas Cappello (Unsplash), Google Play, wł.

Źródło tekstu: wł., sklep Play