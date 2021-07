Telefon powyżej 3000 zł – TOP 5 na lipiec 2021

Jaki jest najlepszy smartfon, jeśli budżet nas nie ogranicza? Wybieramy pięć modeli na lipiec 2021.

Flagowce. Ostateczna granica. To wśród nich znajdziemy najlepsze podzespoły, najwyższą wydajność oraz najnowocześniejsze rozwiązania. To o nich najczęściej czytamy w branżowych mediach, to one najmocniej działają na wyobraźnię i to one budzą największe emocje – zwykle skrajne. Topowe smartfony stanowią niewątpliwy pokaz siły ze strony producentów, ale czy mogą się okazać rozsądnym zakupem? Naszym zdaniem tak i dlatego postanowiliśmy wybrać pięć najlepszych naszym zdaniem urządzeń w cenie powyżej 3000 zł.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejny stronach artykułu znajdziecie pięć wartych uwagi smartfonów powyżej 3000 zł. Wśród nich wybraliśmy jeden, któremu przyznaliśmy wyróżnienie „Wybór Redakcji”. Otrzymał je najciekawszy naszym zdaniem smartfon z omawianego segmentu cenowego.

Skoro szukamy najlepszego telefonu powyżej 3000 zł i budżet przestaje być dla nas ograniczeniem, nie ma większego sensu kierować się opłacalnością jako głównym kryterium. Zamiast tego szukamy urządzeń, które mogą nam zaoferować coś, czego w niższej cenie po prostu nie znajdziemy. Czasem będzie to po prostu bezkompromisowe połączenie szeroko pojętej jakości i wydajności, innym razem unikalne rozwiązania, które nie zawędrowały jeszcze do niższych segmentów.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony zostały uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Jeśli się z nim nie zgadzacie, koniecznie zagłosujcie w ankiecie i wskażcie najlepszy Waszym zdaniem telefon powyżej 3000 zł. Zresztą jeśli się zgadzacie, również zachęcamy do głosowania. I komentowania – szczególnie jeśli Wasz ulubiony model nie znalazł się na liście.

