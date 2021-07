Jak zarobić krocie? Sukces Twisto to była jedna dobra decyzja

Twisto to FinTech, który pozwala swoim klientom kupić produkt już teraz a zapłacić za niego później – nawet do 45 dni. Jednym z jego celów na 2017 rok było pozyskanie kapitału w wysokości 5 mln Euro. Udało się, choć droga nie była prosta i parę razy trzeba było zmienić strategię.

Przygotowanie do pozyskania inwestora zajęło około roku. W pierwszej kolejności właściciele Twisto zadbali o prezentacje dla inwestorów. Prezentacja opowiadała m.in. o wartości dla klienta, samym produkcie, grupach docelowych klientów, ich segmentacji, konkurencji, dystrybucji i oczywiście o oczekiwanej kwocie inwestycji. To był żmudny proces. Każdy slajd, każda liczba i każde słowo musiały znaleźć swoje miejsce. Każdy detal mógł zdecydować o wyniku.

Szukaj inwestora, zbieraj wiedzę

W międzyczasie wytypowano potencjalnych inwestorów — od Japonii po Europę i Amerykę. W sumie 74 kontakty. Inwestorów podzielono na grupy od najmniej ważnych do najlepiej rokujących. Dzięki temu można było zebrać opinie od osób, których zdanie jest cenne, a jednocześnie nie trzeba będzie żałować, jeśli rozmowy nie przyniosą wymiernej korzyści.

Z podpowiedziami tych mniej rokujących potencjalnych inwestorów można iść do tych ważniejszych. W przypadku Twisto nie przyniosło to spodziewanych efektów, ale dało potężną dawkę wiedzy, które przydały się później. Dziś jest to nieocenione doświadczenie.

6 minut za 10 tys. euro

Przełomowym momentem w pozyskaniu inwestora było wystąpienie na Finovate. Finovate to jedna z najbardziej prestiżowych konferencji FinTech na świecie. Odbywa się na czterech kontynentach. Twisto wystąpiło w Londynie w lutym 2017 roku. Występowali jako pierwsza czeska firma w historii tego typu konferencji.

Koszt takiego wystąpienia to ok. 10 tys. euro. Jest to spora kwota, ale dzięki temu pozyskali dwóch z trzech czołowych inwestorów – ING i Cezarego Smorczewskiego (współtwórca Alior Bank). Ponadto fintech został przedstawiony szerokiej publiczności z całego świata interesującej się nowoczesnymi rozwiązaniami. Pomogło to wygrać m.in. European FinTech Awards. Poniżej film z tej prezentacji. Wystąpienie trwało niecałe 6 min – wygląda ciekawie, w ogóle nie widać roku ciężkich przygotowań, przemyśleń i poprawek.

Pozyskanie trzeciego inwestora (UNIQA Insurance Group) to występ na konferencji Capital on Stage w Wiedniu. Twórcy Twisto nie zostali fanami wystąpień na konferencjach. Jednak uważają, że jest kilka wartościowych wydarzeń, w których uczestnictwo powinno być obowiązkiem — jeśli poważnie myśli się o pozyskaniu kapitału.

Należy przy tym pamiętać, aby w pierwszej kolejności samemu wytypować potencjalnych inwestorów i pójść do nich z pomysłem. To etap trudny, ale daje bardzo dużo wiedzy.

