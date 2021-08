5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 63

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne narzędzia, które warto mieć pod ręką.

Sky Tonight – najnowsze planetarium w Google Play

Cena: 0 zł z reklamami, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Sky Tonight to najnowsza aplikacja producenta Star Walk. Sky Tonight to elastyczna apka do obserwacji nieba, korzystająca z możliwości smartfonów. Można tu nie tylko odczytać pozycję GPS, ale też kierunek, w którym smartfon jest zwrócony, a nawet nałożyć mapę nieba na obraz z aparatu głównego. Co ciekawe, można ustawiać przypomnienia, jeśli celem jest obserwacja konkretnego obiektu na niebie. Dzięki temu już nigdy nie przegapisz interesującego zjawiska na niebie.

Poza tym są tu funkcje typowe dla cyfrowego planetarium, a więc możliwość oglądania nieba we wskazanym miejscu i czasie, śledzenia trajektorii obiektów oraz baza dodatkowych informacji. Na mapie nieba można dopasować wygląd obiektów i filtrować je według jasności. Przy tym aplikacja jest bardzo łatwa w obsłudze i estetyczna.

Whistle Camera – zrób zdjęcie bez dotykania ekranu

Cena: 0 zł, można dokupić kręcenie filmów. Pobierz z Google Play

Whistle Camera to aplikacja, która ułatwia robienie selfie. Wiele telefonów ma możliwość robienia selfie na uśmiech albo po pokazaniu dłoni, a tu można gwizdnąć. By na zdjęciu nie było dzióbka, można ustawić opóźnienie. W ustawieniach aplikacji można także zmienić czułość reakcji na dźwięk docelowy rozmiar zdjęcia. Interfejs aplikacji trąci myszką, ale zupełnie nie przeszkadza to w korzystaniu z niej, także na selfie sticku.

Smart Timetable – nowoczesny plan zajęć nie tylko dla Androida

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

Rok szkolny zbliża się wielkimi krokami, a ta aplikacja z pewnością przyda się uczniom i rodzicom. Smart Timetable to nie tylko plan lekcji. To uniwersalna aplikacja, pozwalająca zapisać sobie cykliczne plany zajęć, treningów, wykładów i tym podobnych. Nie ma znaczenia, czy plan powtarza się co tydzień, co 4 tygodnie czy co 17 dni.

Smart Timetable ma też możliwość łatwego udostępniania i importowania planów zajęć oraz przechowywania więcej niż jednego planu. Ponadto jest tu lista zadań, na której można zapisywać prace domowe czy terminy sprawdzianów. Myślę, że ta aplikacja świetnie się sprawdzi niezależnie od wieku. Aplikacja nie ma reklam i towarzyszy jej praktyczny widżet na ekran główny. Ma też odpowiedniki na inne systemy operacyjne.

Renderforest – prezentacje i animacje bez wysiłku

Cena: 0 zł, opcjonalna opłata za wyższą jakość filmów. Pobierz z Google Play

Renderforest to świetna aplikacja do przygotowywania wizualizacji i prezentacji wideo. Można tu zrobić sobie slajdy pod narrację, prezentację produktu, animacje, intro czy napisy końcowe do filmu. W aplikacji można wybrać jeden z ponad 200 tysięcy szablonów i korzystając z niego, przygotować serię sekwencji. Proces ten jest banalnie prosty i przypomina nieco układanie slajdów w PowerPoincie. Gdy wszystko będzie gotowe, można wyrenderować film w chmurze i pobrać go na swoje urządzenie lub od razu wysłać na YouTube.

Renderforest jest bezpłatny do pewnego momentu. Za darmo można renderować filmy 360p o długości do 3 minut ze znakiem wodnym. Wyższa jakość, dłuższe filmy, komercyjne ścieżki dźwiękowe i brak znaku wodnego wymagają już wykupienia abonamentu, ale oferta obejmuje kilka wariantów w cenie od 19 do 149 zł miesięcznie (płatne za rok). Można też kupić abonament na jeden miesiąc, ale jest to znacznie mniej opłacalne. Renderforest działa w aplikacji mobilnej i w przeglądarce.

mBank Giełda – nowa aplikacja dla klientów eMaklera i biura maklerskiego

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

mBank Giełda to nowa aplikacja dla klientów mBanku, przeznaczona do zarządzania inwestycjami giełdowymi. Mogą z niej korzystać klienci platformy eMakler (w połączeniu ze standardową aplikację mBanku) oraz klienci Biura maklerskiego mBanku. Aplikacja mBank Giełda daje dostęp do rynków w USA (NYSE, NASDAQ), Wielkiej Brytanii (LSE) i Niemczech (Deutsche Börse), ułatwia podgląd notowań oraz podgląd stanu rachunku wraz z bieżącą wyceną. Są tu także szczegółowe informacje o notowaniach każdego z instrumentów oraz zbiór informacji dostarczanych przez spółki i PAP. Najważniejsza jest jednak możliwość wygodnej obsługi zleceń z dowolnego miejsca, bez sięgania po komputer.

Źródło zdjęć: Annie Spratt na Unsplash

Źródło tekstu: wł.