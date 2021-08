Telefon do 1000 zł – TOP 5 na sierpień 2021

Jaki jest najlepszy smartfon w cenie do 1000 zł? Wybieramy pięć modeli na sierpień 2021.

Mamy sierpień, a to oznacza, że wakacje nieubłaganie zmierzają ku końcowi. Zbliżający siew wielkimi krokami powrót do szkoły i pracy może się jednak okazać dobrym pretekstem, by kupić wreszcie nowego smartfona. Tylko jaki model wybrać, szczególnie kiedy domowe budżety nadszarpnięte są letnimi wojażami? Dobrze, że pytacie! Tu z pomocą przychodzimy my i nasza lista pięciu najlepszych urządzeń do 1000 zł.

Jak wybieraliśmy?

Zebraliśmy listę pięciu naszym zdaniem najlepszych smartfonów, które można kupić poniżej 1000 zł. Z tego grona wskazaliśmy jeden, szczególnie udany, któremu wręczyliśmy wyróżnienie „Wybór Redakcji”.

1000 zł to w przypadku zakupu smartfona kwota bardzo skromna. Co prawda bez problemu kupimy za te pieniądze sprzęt, który z powodzeniem sprawdzi się w większości codziennych zastosowań, ale bez szeregu kompromisów z pewnością się nie obejdzie. Te z kolei mogą być mniej lub bardziej uciążliwe. Właśnie dlatego wybierając telefony do zestawienia szukaliśmy urządzeń, które przede wszystkim nie będą straszyły rażącymi brakami. W dalszej kolejności zwracaliśmy natomiast uwagę na szeroko rozumianą opłacalność, a więc ile „smartfona w smartfonie” w danej kwocie dostajemy.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Urządzenia uszeregowane zostały alfabetycznie z wyjątkiem „Wyboru Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Jak zawsze zachęcamy do głosowania w ankiecie na najlepszy Waszym zdaniem telefon z zestawienia oraz dzielenia się własnymi sugestiami w komentarzach.

Ankieta Jaki jest najlepszy telefon do 1000 zł? (sierpień 2021) Realme 8 Realme Narzo 30 5G Xiaomi Poco M3 Xiaomi Redmi 9 Xiaomi Redmi Note 10

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Unsplash, Realme, Xiaomi

Źródło tekstu: własne