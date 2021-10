5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 66

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne narzędzia, które warto mieć pod ręką.

Babblel – Nauka języków obcych online teraz również z nauczycielem!

Cena: od 13 zł miesięcznie, lekcja próbna za darmo. Pobierz z Google Play

Babbel to jedno z najlepszych narzędzi do nauki języków obcych w domowym zaciszu. Są tu ćwiczenia wymagające pisania, słuchania, czytania i mówienia z automatycznym rozpoznawaniem wymowy. Kursy obejmują przydatne w podróży zwroty i codzienne sytuacje, by od razu można było skorzystać z nowo nabytej wiedzy. Po polsku można uczyć się angielskiego i niemieckiego, ale jeśli czujesz się komfortowo z angielskim, możesz uczyć się też innych języków – ja od dłuższego czasu ćwiczę rosyjski po angielsku.

Niebawem jednak Babbel przestanie być tylko aplikacją z kursem językowym, który przechodzę sama. Babbel zapowiedział wprowadzenie Babbel Live – lekcji online z nauczycielem, które można odbyć jako dodatek do obecnego abonamentu lub kupić osobno. To zajęcia w małych grupach, podczas których będzie można porozmawiać z certyfikowanym nauczycielem języka obcego i z innymi uczniami.

Ponadto w Babbel pojawią się dodatkowe treści, ułatwiające naukę języków obcych. Będą to podcasty, gry i filmy. Dzięki tym elementom Babbel zaoferuje jeszcze więcej wymiarów nauki, od ortografii w grach słownych po możliwość zapoznania się z inną kulturą. Filmy są tworzone z pomocą native speakerów.

Study Bunny – Królik pomoże Ci w nauce

Cena: 0 zł, reklamy pod kontrolą. Pobierz za darmo z Google Play

Study Bunny to gra, w której zyskujesz, gdy się uczysz. Twoim zadaniem jest opieka nad wirtualnym królikiem, przy czym zyskujesz marchewki i monety na gadżety (zabawki, ubranka itp.) dla niego, planując sesje nauki. Jest tu oczywiście odliczanie i kalendarz ze statystykami, pozwalający podsumować konstruktywnie spędzone tygodnie. Ponadto jest tu sekcja z listą rzeczy do zrobienia i fiszki. Z aplikacji można korzystać offline, ale by nie stracić postępów przy zmianie telefonu, warto założyć konto.

W Study Bunny są reklamy, ale nie przeszkadzają w nauce – można je uruchomić ręcznie i otrzymać monety za oglądanie.

Inoreader – Nowoczesny czytnik RSS, z którym warto zdradzić Feedly

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Inoreader to fantastyczny czytnik wiadomości (kanały RSS, Atom i inne), który spokojnie może stanąć w szranki z Feedly. Podobnie jak Feedly, Inoreader pozwala utworzyć konto, na którym będą przechowywane kanały informacyjne i które posłuży do synchronizacji przeczytanych artykułów między różnymi urządzeniami. Klient Inoreader ze sklepu Play ma możliwość przeszukiwania artykułów w subskrybowanych kanałach i w archiwum, czym zyskuje przewagę nad Feedly. Ponadto można liczyć na integrację z zewnętrznymi usługami (OneNote, Pocket, Dropbox i inne) oraz zapisywanie artykułów do przeczytania później offline. Warto też skorzystać z gestów ułatwiających obsługę czytnika oraz z różnych sposobów sortowania artykułów.

Inoreader ma też płatną wersję, która pozwala na globalne wyszukiwanie, zapisywanie całych folderów z wiadomościami do czytania offline i tłumaczenie artykułów na inne języki.

Typewise – Pisz szybko i poczuj się bezpiecznie

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament lub jednorazowy zakup. Pobierz za darmo z Google Play

Typewise to nietypowa klawiatura ekranowa, która szybko zdobywa popularność w Polsce. Aplikacja została opracowana w Szwajcarii, wykorzystuje sztuczną inteligencję do podpowiadania wpisywanych słów oraz gesty do wprowadzania znaków przestankowych, usuwania liter i nawigacji po tekście. Co ciekawe, można skorzystać z tradycyjnego układu klawiszy lub z klawiatury sześciokątnej. Ta druga została zaprojektowana specjalnie z myślą o pisaniu dwoma kciukami na telefonie z ekranem dotykowym i różni się nieco od tradycyjnego qwerty. Typewise obsługuje kilkadziesiąt języków, w tym polski.

Typewise w darmowej wersji pozwala włączyć wibrację przy dotknięciu klawiszy, skorzystać z jednej z 16 skórek oraz zamian tekstu. Wersja Pro umożliwia pisanie w kilku językach bez przełączania języka klawiatury, dodawanie własnych słów do słownika przewidywania i to tu można skorzystać ze 100% ochrony prywatności wpisywanego tekstu. W tym trybie Typewise działa w pełni lokalnie. Zanim podejmiesz decyzję o zakupie, możesz sprawdzić możliwości pełnej wersji przez 2 tygodnie.

Widgetopia – Android z widżetami na każdą okazję

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Widgetopia to aplikacja do tworzenia i ustawiania widżetów dla ekranu głównego Androida. Jest tu ogromna kolekcja zegarków, kalendarzy i pogodynek w różnych stylach i na każdą okazję. W sumie społeczność stworzyła ponad 3,5 tysiąca widżetów i na tym nie koniec. Jeśli masz płatne konto, możesz też korzystać z dostępnych już widżetów i dalej je modyfikować według swoich potrzeb i gustu.

