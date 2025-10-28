Google wreszcie zauważył, że mamy 2025 rok i telefony ponad 6 cali

Google szykuje nowy interfejs w aplikacji domyślnie służącej w Androidzie do wysyłania SMS-ów – czyli w Wiadomościach Google. Wiadomo, że usunięte treści będzie można przywrócić, ale na tym nie koniec usprawnień. Jak odkrył AssembleDebug z portalu Android Authority, Wiadomości Google umożliwią większą wygodę obsługi jedną ręką, co ma znaczenie w czasach rosnących przekątnych ekranów w telefonach. Aplikacja otrzyma zupełnie nowy układ menu kontekstowego, który ma zastąpić dotychczasowego tzw. hamburgera u góry ekranu, który był dobry, gdy telefony miały ekrany o przekątnej najwyżej 5 cali.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy interfejs pozwoli szybko reagować na wiadomości lub zarządzać nimi bez potrzeby sięgania do górnej belki aplikacji. Po przytrzymaniu wiadomości, zamiast standardowego paska na górze, w dolnej części czatu pojawi się menu kontekstowe z opcjami: odpowiedz, przekaż dalej, kopiuj, oznacz gwiazdką, usuń, wybierz więcej oraz informacje. Pozycja menu ma się też dynamicznie zmieniać w zależności od treści – przy zdjęciach dostępny będzie przycisk „zapisz”, a przy wysłanych wiadomościach pojawi się „edytuj”.

Nowy interfejs nie tylko poprawi ergonomię, ale też czytelność zaznaczenia wiadomości na liście. Zamiast lekkich wyróżnień kolorem wybrane elementy będą oznaczone wyraźnym znacznikiem z ikoną „ptaszka”, a odznaczanie odbywać się będzie jednym stuknięciem.