Aplikacje

Google wreszcie zauważył, że mamy 2025 rok i telefony ponad 6 cali

Google na poważnie szykuje się do ulepszenia aplikacji do wysyłania SMS-ów na Androidzie, czyli Wiadomości. Nie tylko pojawi się kosz, ale także znacznie zmieni się interfejs, zapewniający wygodę korzystania z apki na dużych ekranach.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:39
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google wreszcie zauważył, że mamy 2025 rok i telefony ponad 6 cali

Google szykuje nowy interfejs w aplikacji domyślnie służącej w Androidzie do wysyłania SMS-ów – czyli w Wiadomościach Google. Wiadomo, że usunięte treści będzie można przywrócić, ale na tym nie koniec usprawnień. Jak odkrył AssembleDebug z portalu Android Authority, Wiadomości Google umożliwią większą wygodę obsługi jedną ręką, co ma znaczenie w czasach rosnących przekątnych ekranów w telefonach. Aplikacja otrzyma zupełnie nowy układ menu kontekstowego, który ma zastąpić dotychczasowego tzw. hamburgera u góry ekranu, który był dobry, gdy telefony miały ekrany o przekątnej najwyżej 5 cali.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowy interfejs pozwoli szybko reagować na wiadomości lub zarządzać nimi bez potrzeby sięgania do górnej belki aplikacji. Po przytrzymaniu wiadomości, zamiast standardowego paska na górze, w dolnej części czatu pojawi się menu kontekstowe z opcjami: odpowiedz, przekaż dalej, kopiuj, oznacz gwiazdką, usuń, wybierz więcej oraz informacje. Pozycja menu ma się też dynamicznie zmieniać w zależności od treści – przy zdjęciach dostępny będzie przycisk „zapisz”, a przy wysłanych wiadomościach pojawi się „edytuj”.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartwatch SUUNTO Vertical 2 Tytanowy Szałwiowy
Smartwatch SUUNTO Vertical 2 Tytanowy Szałwiowy
0 zł
2999 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999 zł
Powerbank TECH-PROTECT PB11 LifeMag MagSafe 10000 mAh 15W Różowy
Powerbank TECH-PROTECT PB11 LifeMag MagSafe 10000 mAh 15W Różowy
0 zł
117.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 117.99 zł
Powerbank XTORM Rugged Flashlight 40000 mAh 100W
Powerbank XTORM Rugged Flashlight 40000 mAh 100W
0 zł
559 zł - najniższa cena
Kup teraz 559 zł
Advertisement
Google wreszcie zauważył, że mamy 2025 rok i telefony ponad 6 cali

Nowy interfejs nie tylko poprawi ergonomię, ale też czytelność zaznaczenia wiadomości na liście. Zamiast lekkich wyróżnień kolorem wybrane elementy będą oznaczone wyraźnym znacznikiem z ikoną „ptaszka”, a odznaczanie odbywać się będzie jednym stuknięciem.

Zmiany zauważono w wersji beta Wiadomości Google v20251020, nie wiadomo jeszcze, kiedy nowość trafi do naszych smartfonów. Niewątpliwie zmiany wprowadzane przez Google ułatwią życie posiadaczom urządzeń z dużym ekranem, co ma istotne znaczenie, gdy dominują telefony z wyświetlaczami o przekątnej 6,5 czy 6,7 cala. 

Image
telepolis
Google sms Wiadomości Google
Zródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock, Android Authority
Źródła tekstu: Android Authority