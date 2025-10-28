Aplikacje

Wiadomości Google pozwolą naprawić błąd. Do tej pory nie było to możliwe

Google szykuje duże ułatwienie dla użytkowników aplikacji Wiadomości, którą większość użytkowników Androida używa do SMS-ów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:33
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wiadomości Google pozwolą naprawić błąd. Do tej pory nie było to możliwe

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu nigdy nie zdarzyło się przez przypadek usunąć SMS-a. Niestety, w przypadku korzystania z aplikacji Wiadomości Google odzyskanie skasowanego elementu nie było możliwe. SMS znikał na zawsze i bezpowrotnie. Wkrótce ten problem zniknie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Usprawnienie Wiadomości Google

Może to dziwić, ale rzeczywiście usunięcie SMS-a w aplikacji Wiadomości Google było ostateczne. Było, bo prawdopodobnie już za chwilę nie będzie. Analiza najnowszej wersji beta aplikacji sugeruje, że Google pracuje nad zmianą tego podejścia. Wiadomości Google, podobnie jak skrzynki pocztowe, zostaną rozbudowane o kosz, do którego będą trafiać usunięte SMS-y i MMS-y.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Oliwkowy PB7Y0033PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Oliwkowy PB7Y0033PL
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon ULEFONE Armor X32 6/128GB 6.56" 90Hz Zielony
Smartfon ULEFONE Armor X32 6/128GB 6.56" 90Hz Zielony
0 zł
759 zł - najniższa cena
Kup teraz 759 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G15 Power 8/256GB 6.72" Oliwkowy
Smartfon MOTOROLA Moto G15 Power 8/256GB 6.72" Oliwkowy
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Advertisement

Na razie nie do końca wiadomo, jak ma on działać. Możemy się domyślać, że usunięte wiadomości będą przez jakiś czas przetrzymywane w koszu aż do całkowitego usunięcia. 30 dni powinno być tutaj wystarczające, ale przydałoby się, aby użytkownik sam mógł określić okres przechowywania usuniętych treści.

Co prawda Wiadomości Google mają sensowną alternatywę w postaci archiwizowania wiadomości. Te dzięki temu znikają z ekranu głównego aplikacji, ale jednocześnie nadal są dostępne do podglądu. Jednak SMS-a czy MMS-a mogliśmy usunąć nawet przez przypadek, i to bez możliwości przywrócenia. Dlatego nowa funkcja to zdecydowanie krok w dobrym kierunku.

Image
telepolis
Android Google Wiadomości Google google wiadomości Wiadomości Google zmiany Wiadomości Google nowość
Zródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena