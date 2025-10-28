Wiadomości Google pozwolą naprawić błąd. Do tej pory nie było to możliwe
Google szykuje duże ułatwienie dla użytkowników aplikacji Wiadomości, którą większość użytkowników Androida używa do SMS-ów.
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, komu nigdy nie zdarzyło się przez przypadek usunąć SMS-a. Niestety, w przypadku korzystania z aplikacji Wiadomości Google odzyskanie skasowanego elementu nie było możliwe. SMS znikał na zawsze i bezpowrotnie. Wkrótce ten problem zniknie.
Usprawnienie Wiadomości Google
Może to dziwić, ale rzeczywiście usunięcie SMS-a w aplikacji Wiadomości Google było ostateczne. Było, bo prawdopodobnie już za chwilę nie będzie. Analiza najnowszej wersji beta aplikacji sugeruje, że Google pracuje nad zmianą tego podejścia. Wiadomości Google, podobnie jak skrzynki pocztowe, zostaną rozbudowane o kosz, do którego będą trafiać usunięte SMS-y i MMS-y.
Na razie nie do końca wiadomo, jak ma on działać. Możemy się domyślać, że usunięte wiadomości będą przez jakiś czas przetrzymywane w koszu aż do całkowitego usunięcia. 30 dni powinno być tutaj wystarczające, ale przydałoby się, aby użytkownik sam mógł określić okres przechowywania usuniętych treści.
Co prawda Wiadomości Google mają sensowną alternatywę w postaci archiwizowania wiadomości. Te dzięki temu znikają z ekranu głównego aplikacji, ale jednocześnie nadal są dostępne do podglądu. Jednak SMS-a czy MMS-a mogliśmy usunąć nawet przez przypadek, i to bez możliwości przywrócenia. Dlatego nowa funkcja to zdecydowanie krok w dobrym kierunku.