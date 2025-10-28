Dron z papieru, czy coś. Nie wiem, nie oglądałem

Południowokoreańska firma WOW Future Tech podczas imprezy Boom-Up Festival 2025, która jest poświęcona lokalnym startupom, zaprezentowała AirSense: nowe podejście do produkcji dronów wojskowych. Ten morderczy statek powietrzny został zbudowany w głównej mierze z kartonu. I chociaż w Polsce doskonale wiemy, jak mordercze mogą one być, zwłaszcza kiedy wjedzie się w nie samochodem, to dzięki projektowi z Korei zaczynają stanowić zagrożenie nawet w powietrzu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kartonowe drony AirSense

Żarty jednak na bok, bo rozwiązanie jest genialne. Otóż już teraz drony produkuje się z pianki i innych lekkich i tanich materiałów. Jednak karton tu wypada znacznie lepiej. Zwłaszcza że można stworzyć drona z wykorzystaniem, chociażby opakowania po nowej lodówce, czy szafie, co nie tylko mocno obniża koszty, ale także wynosi recykling na zupełnie nowy poziom.