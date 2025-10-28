Dron z papieru, czy coś. Nie wiem, nie oglądałem
Chociaż drony wojskowe uchodzą za nowoczesne technologie, to elementy nośne można stworzyć z naprawdę prostych i tanich materiałów.
Południowokoreańska firma WOW Future Tech podczas imprezy Boom-Up Festival 2025, która jest poświęcona lokalnym startupom, zaprezentowała AirSense: nowe podejście do produkcji dronów wojskowych. Ten morderczy statek powietrzny został zbudowany w głównej mierze z kartonu. I chociaż w Polsce doskonale wiemy, jak mordercze mogą one być, zwłaszcza kiedy wjedzie się w nie samochodem, to dzięki projektowi z Korei zaczynają stanowić zagrożenie nawet w powietrzu.
Kartonowe drony AirSense
Żarty jednak na bok, bo rozwiązanie jest genialne. Otóż już teraz drony produkuje się z pianki i innych lekkich i tanich materiałów. Jednak karton tu wypada znacznie lepiej. Zwłaszcza że można stworzyć drona z wykorzystaniem, chociażby opakowania po nowej lodówce, czy szafie, co nie tylko mocno obniża koszty, ale także wynosi recykling na zupełnie nowy poziom.
Oczywiście tak przygotowane maszyny muszą mieć jeszcze elektronikę, zasilanie i silnik, które z papieru już wykonane nie będą. Jednak sama konstrukcja nośna jest już sporym ułatwieniem. Rzecz jasna drony te będą co najwyżej stanowić wabiki, pełniły funkcję rozpoznawczą, lub zostaną uzbrojone jako sterowalne pociski. Jednak w takich konstrukcjach tym, co się liczy, jest niska cena i duża ilość, a nie nowoczesne technologie. A tu będzie naprawdę tanio: nieuzbrojony, kartonowy dron ma kosztować jedynie 1400 USD.