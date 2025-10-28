Sprzęt

Dron z papieru, czy coś. Nie wiem, nie oglądałem

Chociaż drony wojskowe uchodzą za nowoczesne technologie, to elementy nośne można stworzyć z naprawdę prostych i tanich materiałów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:08
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dron z papieru, czy coś. Nie wiem, nie oglądałem

Południowokoreańska firma WOW Future Tech podczas imprezy Boom-Up Festival 2025, która jest poświęcona lokalnym startupom, zaprezentowała AirSense: nowe podejście do produkcji dronów wojskowych. Ten morderczy statek powietrzny został zbudowany w głównej mierze z kartonu. I chociaż w Polsce doskonale wiemy, jak mordercze mogą one być, zwłaszcza kiedy wjedzie się w nie samochodem, to dzięki projektowi z Korei zaczynają stanowić zagrożenie nawet w powietrzu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kartonowe drony AirSense

Żarty jednak na bok, bo rozwiązanie jest genialne. Otóż już teraz drony produkuje się z pianki i innych lekkich i tanich materiałów. Jednak karton tu wypada znacznie lepiej. Zwłaszcza że można stworzyć drona z wykorzystaniem, chociażby opakowania po nowej lodówce, czy szafie, co nie tylko mocno obniża koszty, ale także wynosi recykling na zupełnie nowy poziom. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Dron DJI Flip (DJI RC 2), Dron 4K z kontrolerem DJI RC 2, Tryb śledzenia, Wideo w pionie
Dron DJI Flip (DJI RC 2), Dron 4K z kontrolerem DJI RC 2, Tryb śledzenia, Wideo w pionie
0 zł
2619 zł - najniższa cena
Kup teraz 2619 zł
Dron DJI Flip Fly More Combo (DJI RC 2), Dron 4K, Trzy baterie, RC2, Wideo w pionie
Dron DJI Flip Fly More Combo (DJI RC 2), Dron 4K, Trzy baterie, RC2, Wideo w pionie
-156 zł
3349 zł - najniższa cena
Kup teraz 3193 zł
Dron BETAFPV Meteor75 Pro O4
Dron BETAFPV Meteor75 Pro O4
0 zł
1199 zł - najniższa cena
Kup teraz 1199 zł
Advertisement

Oczywiście tak przygotowane maszyny muszą mieć jeszcze elektronikę, zasilanie i silnik, które z papieru już wykonane nie będą. Jednak sama konstrukcja nośna jest już sporym ułatwieniem. Rzecz jasna drony te będą co najwyżej stanowić wabiki, pełniły funkcję rozpoznawczą, lub zostaną uzbrojone jako sterowalne pociski. Jednak w takich konstrukcjach tym, co się liczy, jest niska cena i duża ilość, a nie nowoczesne technologie. A tu będzie naprawdę tanio: nieuzbrojony, kartonowy dron ma kosztować jedynie 1400 USD. 

 

Image
telepolis
drony drony bojowe Kartonowe drony
Zródła zdjęć: wowdrone.kr
Źródła tekstu: Tomshardware