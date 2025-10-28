Apple oszczędza? Nowy układ będzie korzystać ze starszej litografii

Według najnowszych doniesień seria iPhone 17 będzie ostatnią generacją smartfonów Apple wyposażoną w modemy 5G od Qualcomma. Wszystkie modele iPhone 18 mają już korzystać z autorskiego układu Apple C2. Prace nad nim trwają już od czasu premiery iPhone'a 16e, ale nowy modem nie powstanie w najnowszym procesie TSMC 2 nm, lecz w starszej litografii.

Mimo wszystko czeka nas skok wydajności

Chociaż Apple miało zarezerwować ponad połowę początkowej produkcji TSMC w technologii 2 nm, to raport tajwańskiego Commercial Times wskazuje, że proces ten nie zostanie wykorzystany przy modemie C2. Zamiast tego Gigant z Cupertino sięgnie po sprawdzony węzeł 4 nm. Ten sam proces wykorzystywany jest już w modemie C1 w iPhonie 16e.

Powody tej decyzji nie wynikają raczej z oszczędności - Apple jako jedna z najbogatszych firm świata mogłoby bez problemu pozwolić sobie na taki wydatek. Po prostu modemy nie należą do najbardziej energochłonnych komponentów w smartfonach, a przejście na nową litografię niekoniecznie przynosi zauważalne korzyści w prędkości transmisji danych.