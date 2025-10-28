Sprzęt

Apple oszczędza? Nowy układ będzie korzystać ze starszej litografii

Już w przyszłym roku na rynek trafią smartfony iPhone 18, które będą w środku skrywać nowe chipy od łączności. Nie należy jednak spodziewać się rewolucji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:29
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple oszczędza? Nowy układ będzie korzystać ze starszej litografii

Według najnowszych doniesień seria iPhone 17 będzie ostatnią generacją smartfonów Apple wyposażoną w modemy 5G od Qualcomma. Wszystkie modele iPhone 18 mają już korzystać z autorskiego układu Apple C2. Prace nad nim trwają już od czasu premiery iPhone'a 16e, ale nowy modem nie powstanie w najnowszym procesie TSMC 2 nm, lecz w starszej litografii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mimo wszystko czeka nas skok wydajności

Chociaż Apple miało zarezerwować ponad połowę początkowej produkcji TSMC w technologii 2 nm, to raport tajwańskiego Commercial Times wskazuje, że proces ten nie zostanie wykorzystany przy modemie C2. Zamiast tego Gigant z Cupertino sięgnie po sprawdzony węzeł 4 nm. Ten sam proces wykorzystywany jest już w modemie C1 w iPhonie 16e.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Router TP-LINK Archer AX72 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
Router TP-LINK Archer AX72 Pro 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh
-20 zł
469 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Router ZTE MF986C 4G LTE 2.4 / 5 GHz (DualBand), Gniazdo SIM
Router ZTE MF986C 4G LTE 2.4 / 5 GHz (DualBand), Gniazdo SIM
0 zł
279 zł - najniższa cena
Kup teraz 279 zł
Router TP-LINK Deco M5 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (2 szt.)
Router TP-LINK Deco M5 2.4 / 5 GHz (DualBand), Wi-Fi Mesh (2 szt.)
0 zł
529 zł - najniższa cena
Kup teraz 529 zł
Advertisement

Powody tej decyzji nie wynikają raczej z oszczędności - Apple jako jedna z najbogatszych firm świata mogłoby bez problemu pozwolić sobie na taki wydatek. Po prostu modemy nie należą do najbardziej energochłonnych komponentów w smartfonach, a przejście na nową litografię niekoniecznie przynosi zauważalne korzyści w prędkości transmisji danych.

Apple C2 ma jednak przewagę nad poprzednikiem - według przecieków obsłuży zarówno sieci mmWave, jak i sub-6GHz 5G, co może przynieść wyraźny wzrost wydajności. Wszystkie modele z serii iPhone 18, w tym planowany składany iPhone, mają korzystać właśnie z tego modemu.

Image
telepolis
#Apple tsmc modem 5G 4 nm iPhone 18 Apple C2
Zródła zdjęć: Apple
Źródła tekstu: Commercial Times Taiwan, Wccftech, Oprac. własne