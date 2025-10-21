Apple szykuje iPhone Flip. Poznaliśmy możliwą datę premiery

Premiera w 2028 roku

Według raportu koreańskiej firmy badawczej Stone Partners, Apple planuje wprowadzić składany iPhone w formie "muszelki" w 2028 roku. iPhone Flip ma być bezpośrednią odpowiedzią urządzenia z rodziny Galaxy Z Flip Samsunga, w tym tegoroczny model Galaxy Z Flip7.

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung Galaxy Z Flip7 0 opinii Samsung Galaxy Z Flip7 0 opinii Ekran 6.90" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Telefon będzie się składał do kompaktowej formy, a po rozłożeniu przypominał tradycyjny smartfon. To kolejny krok w planie giganta z Cupertino, który ma odświeżać design iPhone'a przez kolejne lata.

Trzyletni plan redesignu iPhone'a

Jeśli informacje się potwierdzą, dobrze się to wkomponuje w trzylеtni plan redesignu iPhone'a, który - jeśli plotki się potwierdzą - może potrwać 4 lata. Apple pokazuje nowe podejście do projektowania swoich flagowców, wprowadzając zmiany w każdej generacji.

Seria iPhone 17 sprzedaje się świetnie właśnie dlatego, że wreszcie przyniosła długo wyczekiwaną zmianę wyglądu. Fani marki czekali na nowości w tym zakresie od lat. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max dały im dokładnie to, czego chcieli.

Apple iPhone 17 Pro 15 opinii Apple iPhone 17 Pro 15 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3998 / 4252mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 17 Pro Max 39 opinii Apple iPhone 17 Pro Max 39 opinii Ekran 6.90" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 4832 / 5088mAh Pamięć wbudowana 2000 GB Zobacz więcej

Kolejne modele mają przynieść jeszcze więcej nowości. iPhone 18 dostanie Face ID pod ekranem. Jubileuszowy model Pro z okazji 20. rocznicy iPhone'a będzie miał ekran całkowicie bez wycięć.

Czy iPhone Flip odniesie sukces?

Składany iPhone w stylu książki (iPhone Fold), który może zadebiutować w przyszłym lub w 2027 roku, prawdopodobnie będzie bardzo popularny. To będzie coś nowego od Apple'a. iPhone Flip może nie osiągnie takiej popularności jak większy składak, ale również powinien sprzedawać się dobrze.

Wielu użytkowników kupi go tylko dlatego, że będzie inny. Po latach tego samego designu, nowe modele iPhone'a będą oznaczać powiew świeżości. Czy udany? Czas pokaże.

Problemy z jakością

Apple musi jednak poprawić kontrolę jakości zarówno oprogramowania, jak i sprzętu. iPhone 17 Pro ma przeprojektowany system anten dla lepszego zasięgu, ale po premierze miał problemy z siecią komórkową. Nowe modele Pro są też podatne na uszkodzenia. Niektóre urządzenia tracą nawet nowy kolor Cosmic Orange.

Jeśli iPhone Flip będzie miał podobne problemy, na przykład ekran będzie się uszkadzał przez zbyt częste składanie, to cały pomysł straci sens. Nikt nie chce telefonu za kilka tysięcy złotych, który psuje się po kilku miesiącach użytkowania.

To się może udać

Apple wchodzi na rynek składanych smartfonów z dużym opóźnieniem. Samsung sprzedaje modele Galaxy Z Flip od lat i ma już ich siódmą generację. Inne firmy, jak Huawei, Motorola, Oppo czy Xiaomi, też oferują składane telefony.

Amerykański gigant ma jednak jedną przewagę - lojalność użytkowników. Wielu fanów marki czeka właśnie na składanego iPhone'a i nie chce kupować nic z Androidem. iPhone Flip może więc odnieść sukces mimo późnego startu.