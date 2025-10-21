Meta obiecuje: koniec oszustw i prywatności na WhatsApp i Messengerze

I spokojnie: nie jestem internetowym oszustem. Nie bawię się w policjanta, pracownika banku, ani amerykańskiego żołnierza rozkochującego w sobie polskie emerytki, ani też za astronautę, proszącego japońskie emerytki o pieniądze na powrót do domu. A mimo to uważam, że nowe zabezpieczenie to poważny cios w prywatność wszystkich użytkowników usług Meta.

Koniec oszustw i prywatności

Blokowanie kont osób podszywających się pod firmy, lub ich pracowników to na pewno dobry ruch. Tak samo jak ostrzeganie na WhatsAppie przed udostępnianiem ekranu obcym. Wszystko to jest w porządku i nie mam zastrzeżeń. Te pojawiają się przy najnowszej funkcji, której celem jest reagowanie na prowadzone przez nas rozmowy. Kiedy komunikator wykryje, że te mogą prowadzić do oszustwa, to nas ostrzeże i poprosi o zgodę na weryfikację jej treści przez AI — tak, jakby na skutek tej analizy nie pojawiło się ostrzeżenie.