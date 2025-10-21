ZOTAC zaskakuje. To najmniejszy komputer dla graczy na świecie

ZOTAC, czyli firma kojarzona w Polsce głównie za sprawą autorskich kart graficznych, poszerzyła właśnie swoje portfolio Mini PC. Tym razem w obudowie mierzącej zaledwie 210 x 203 x 62 mm znalazł się najnowszy procesor Intel Arrow Lake oraz karta graficzna NVIDIA Blackwell. W efekcie dostajemy zestaw nadający się zarówno do grania, jak i pracowania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tanio nie jest. Premierowa cena to około 7179 złotych

Sercem ZOTAC Magnus EN275060TC został układ Intel Core Ultra 7 255HX, który oferuje 20 rdzeni i 20 wątków z taktowaniem do 5,2 GHz. Dopełnia to karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti w wersji 16 GB. Całość przekłada się na wydajność do 792 TOPS w zadaniach związanych z AI.

A co z resztą podzespołów? Jest to tzw. barebone, a więc pamięć RAM i nośnik danych należy dołożyć samemu. Producent deklaruje obsługę do 96 GB i 6400 MT/s i zapewnia dwa miejsca M.2 dla SSD (PCIe 5.0 i 4.0 x4).

Mimo kompaktowych rozmiarów dostajemy tutaj bogaty panel I/O. Mowa o jednym HDMI 2.1b, trzech DisplayPort 2.1b, dwóch RJ-45 (2,5 Gbps), pięciu USB 3.2 Gen 2 typu A, dwóch Thunderbolt 4 i złączu słuchawkowym. Nie zabrakło też łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7 oraz BluteTooth 5.4.