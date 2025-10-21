Samsung wraca na szczyt. Przyznaje to nawet konkurencja

Samsung Foundry wystartowało już z produkcją w litografii 2 nm GAA, a pierwszym układem z niej korzystającym ma być Exynos 2600. W potencjał nowej technologii wierzy również konkurencja, bowiem SK hynix zaznaczyło wyraźnie, że może być to punkt zwrotny dla całego sektora.

Exynos 2600 wygrywa z Apple A19 Pro i Snapdragon 8 Elite Gen 5

Słowa te padły podczas spotkania w Biurze Prezydenckim. To właśnie tam Song Jae-hyuk, prezes i dyrektor ds. technologii działu Device Solutions w Samsungu, zapowiedział, że koreański gigant zamierza odzyskać pozycję lidera na rynku produkcji półprzewodników. To ambitny cel, biorąc pod uwagę, że Tajwan odpowiada obecnie za około 71% zamówień.

W trakcie rozmów poruszono również kwestie związane z dogonieniem TSMC, niedoborem specjalistów i koniecznością wsparcia ze strony rządu. W przypadku węzła klasy 2 nm Samsung podniósł docelowy uzysk z 50% do 70%, co ma potwierdzać rosnącą dojrzałość technologii.

Według wcześniejszych informacji Samsung ukończył już projekt drugiej generacji procesu 2nm GAA, a prace nad jego trzecią wersją, znaną jako SF2P+, mają zakończyć się w ciągu dwóch lat. Oznacza to, że firma aktywnie działa, by utrzymać konkurencyjność w wyścigu technologicznym.