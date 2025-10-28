Miniaturowy, przenośny SSD 2 TB kupisz za jedyne 479 zł
Przenoszenie i magazynowanie dużych plików to albo powolna, albo droga zabawa. Na szczęście dzięki tej promocji dostajesz masę miejsca, nie wydając fortuny.
A dokładnie całe 2 TB miejsca. SanDisk Portable SSD to niewielki, bo mierzący zaledwie f97 × 47 mm dysk wymienny z zaczepem na karabińczyk, na którym przechowasz naprawdę dużo danych. Dodatkowo oferuje on prędkość odczytu na poziomie 800 MB/s. I chociaż producent nie pochwalił się prędkością zapisu, to wedle anonimowego użytkownika z sieci ta wynosi około 300 MB/s. Czy można brać to za pewni? No raczej nie, jednak jest to wartość jak najbardziej wiarygodna i wciąż bardzo przyzwoita.
SanDisk Portable SSD
Biblioteka zdjęć i filmów? Najważniejsze dokumenty? Pliki ważnych projektów, czy materiały na studia? Wszystko to możesz spokojnie zmieścić na tym dysku i jeszcze zostanie Ci masa miejsca. I to na urządzeniu, które jest znacznie mniejsze, od Twojego smartfona. A wszystko to za jedyne 479 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.