Adobe współpracuje z YouTube i skorzystają na tym tylko użytkownicy iPhone

Podczas konferencji Adobe Max 2025 firma ogłosiła swoje partnerstwo z serwisem YouTube. W jego ramach aplikacja Premiere, która jest dostępna na iOS, zyskała wiele opcji, które zamieniły ją w kompleksowe rozwiązanie dla twórców treści na YouTube Shorts. Dzięki temu wszystkie ustawienia i parametry będą dedykowane pod treści w tym formacie. Co więcej, samo publikowanie filmów na YouTube będzie możliwe bezpośrednio z menu aplikacji. Zasada jest prosta jak YouTube Shorts: ma być wygodnie, sprawnie i szybko.

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube Shorts w Adobe Premiere

Ponadto twórcy dostaną dostęp do gotowych szablonów, przejść i efektów stworzonych z myślą o YouTube Shorts. Scott Silver, wiceprezes ds. inżynierii w YouTube podkreślił:

Partnerstwo z Adobe, mające na celu integrację YouTube Shorts z aplikacją Premiere Mobile, zapewni twórcom jeszcze większy wybór i dostęp do większej liczby funkcji edycji, dzięki czemu będą mogli tworzyć treści tak, jak chcą, odblokowując nowe sposoby nawiązywania kontaktu z widzami i docierania do nowych odbiorców na całym świecie.