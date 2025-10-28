Aplikacje

Adobe współpracuje z YouTube i skorzystają na tym tylko użytkownicy iPhone

Tak to jest w tym mobilnym świecie, że nawet Google czasem lepiej traktuje użytkowników iOS, niż użytkowników Androida.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:06
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Adobe współpracuje z YouTube i skorzystają na tym tylko użytkownicy iPhone

Podczas  konferencji Adobe Max 2025 firma ogłosiła swoje partnerstwo z serwisem YouTube. W jego ramach aplikacja Premiere, która jest dostępna na iOS, zyskała wiele opcji, które zamieniły ją w kompleksowe rozwiązanie dla twórców treści na YouTube Shorts. Dzięki temu wszystkie ustawienia i parametry będą dedykowane pod treści w tym formacie. Co więcej, samo publikowanie filmów na YouTube będzie możliwe bezpośrednio z menu aplikacji. Zasada jest prosta jak YouTube Shorts: ma być wygodnie, sprawnie i szybko.

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube Shorts w Adobe Premiere

Ponadto twórcy dostaną dostęp do gotowych szablonów, przejść i efektów stworzonych z myślą o YouTube Shorts. Scott Silver, wiceprezes ds. inżynierii w YouTube podkreślił:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki douszne XIAOMI Buds 5 ANC Czarny
Słuchawki douszne XIAOMI Buds 5 ANC Czarny
-162 zł
539.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 377.99 zł
Głośnik centralny MAGNAT Monitor S14 C Orzech (1 szt.)
Głośnik centralny MAGNAT Monitor S14 C Orzech (1 szt.)
-191.25 zł
869.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 678.74 zł
Wentylator KEPLAND Tuba Biały
Wentylator KEPLAND Tuba Biały
-51 zł
169.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 118.99 zł
Advertisement

Partnerstwo z Adobe, mające na celu integrację YouTube Shorts z aplikacją Premiere Mobile, zapewni twórcom jeszcze większy wybór i dostęp do większej liczby funkcji edycji, dzięki czemu będą mogli tworzyć treści tak, jak chcą, odblokowując nowe sposoby nawiązywania kontaktu z widzami i docierania do nowych odbiorców na całym świecie.

To jednak wciąż nie koniec. Użytkownicy na iOS zobaczą w samej aplikacji YouTube opcję Edytuj w Adobe PremiereTym samym nawet twórcy, którzy nie są na bieżąco z nowościami od Adobe, zostaną o tym powiadomieni. Oczywiście o ile korzystają z iPhone. Przyznam jednak, że sam jeszcze nie zauważyłem tych nowości. Możliwe, że nie trafiły one jeszcze do polskich użytkowników. 

Image
telepolis
#Apple adobe iOS iPhone YouTube Adobe Premiere
Zródła zdjęć: Ascannio / Shutterstock
Źródła tekstu: gadgets360