PKO BP ma pilny komunikat. Chodzi o 30 października

PKO Bank Polski jest w stałym kontakcie ze swoimi klientami. O każdej planowanej przerwie lub możliwych utrudnieniach uprzedza z odpowiednim zapasem czasowym. Warto zatem śledzić na bieżąco komunikaty na oficjalnej stronie banku, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Dzisiaj, bank wystosował kolejny komunikat, mówiący o planowanej przerwie technicznej. Tym razem chodzi o IKO.

W najbliższy czwartek, 30 października, potrzebujemy czasu na prace w aplikacji IKO. Przepraszamy za utrudnienia. czytamy w komunikacie PKO Banku Polskiego.

Bank informuje, że na 30 października, w czwartek, w godzinach od 00:00-01:00 działanie aplikacji będzie mocno ograniczone. Przez godzinę poprawnie zadziałają tylko dwie rzeczy. Wszystko z powodu prac, które bank będzie przeprowadzał w tym czasie. Autoryzacja mobilna w tym czasie zostanie przełączona na autoryzację SMS.

Co będzie działało w aplikacji IKO?

Będzie możliwa realizacja wypłat z bankomatów za pomocą BLIK-a.

Także za pomocą BLIK-a możliwa będzie płatność w sklepach stacjonarnych oraz sklepach internetowych.