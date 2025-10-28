Płatności bezgotówkowe

PKO BP ma pilny komunikat. Chodzi o 30 października

Po serii ostatnich komunikatów odnośnie serii prac technicznych, PKO Bank Polski wydał właśnie dzisiaj kolejny. Tym razem chodzi o  ograniczenia w działaniu aplikacji IKO.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:12
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP ma pilny komunikat. Chodzi o 30 października

PKO Bank Polski jest w stałym kontakcie ze swoimi klientami. O każdej planowanej przerwie lub możliwych utrudnieniach uprzedza z odpowiednim zapasem czasowym. Warto zatem śledzić na bieżąco komunikaty na oficjalnej stronie banku, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Dzisiaj, bank wystosował kolejny komunikat, mówiący o planowanej przerwie technicznej. Tym razem chodzi o IKO.

Dalsza część tekstu pod wideo

W najbliższy czwartek, 30 października, potrzebujemy czasu na prace w aplikacji IKO. Przepraszamy za utrudnienia. 

czytamy w komunikacie PKO Banku Polskiego.

Bank informuje, że na 30 października, w czwartek, w godzinach od 00:00-01:00 działanie aplikacji będzie mocno ograniczone. Przez godzinę poprawnie zadziałają tylko dwie rzeczy. Wszystko z powodu prac, które bank będzie przeprowadzał w tym czasie. Autoryzacja mobilna w tym czasie zostanie przełączona na autoryzację SMS. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
-200 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4349.99 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
Smartfon MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Brązowy
-150.99 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1149 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G86 Power 5G 12/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Advertisement

Co będzie działało w aplikacji IKO?

  • Będzie możliwa realizacja wypłat z bankomatów za pomocą BLIK-a.
  • Także za pomocą BLIK-a możliwa będzie płatność w sklepach stacjonarnych oraz sklepach internetowych. 

Przypomnijmy, że prace techniczne w PKO Banku Polskim odbędą się także dzisiaj  w nocy - 28 października (wtorek) w godzinach 00:00–03:00. Bank celowo wybrał takie, a nie inne, godziny nocne, aby zminimalizować niedogodności dla klientów. Miejmy nadzieję, że trzy godziny przerwy powinny wystarczyć na przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemów.

Image
telepolis
PKO Bank Polski aplikacja banku PKO BP PKO bank nie działa iko blokada IKO
Zródła zdjęć: Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO Bank Polski