PKO BP ma pilny komunikat. Chodzi o 30 października
Po serii ostatnich komunikatów odnośnie serii prac technicznych, PKO Bank Polski wydał właśnie dzisiaj kolejny. Tym razem chodzi o ograniczenia w działaniu aplikacji IKO.
PKO Bank Polski jest w stałym kontakcie ze swoimi klientami. O każdej planowanej przerwie lub możliwych utrudnieniach uprzedza z odpowiednim zapasem czasowym. Warto zatem śledzić na bieżąco komunikaty na oficjalnej stronie banku, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Dzisiaj, bank wystosował kolejny komunikat, mówiący o planowanej przerwie technicznej. Tym razem chodzi o IKO.
W najbliższy czwartek, 30 października, potrzebujemy czasu na prace w aplikacji IKO. Przepraszamy za utrudnienia.
Bank informuje, że na 30 października, w czwartek, w godzinach od 00:00-01:00 działanie aplikacji będzie mocno ograniczone. Przez godzinę poprawnie zadziałają tylko dwie rzeczy. Wszystko z powodu prac, które bank będzie przeprowadzał w tym czasie. Autoryzacja mobilna w tym czasie zostanie przełączona na autoryzację SMS.
Co będzie działało w aplikacji IKO?
- Będzie możliwa realizacja wypłat z bankomatów za pomocą BLIK-a.
- Także za pomocą BLIK-a możliwa będzie płatność w sklepach stacjonarnych oraz sklepach internetowych.
Przypomnijmy, że prace techniczne w PKO Banku Polskim odbędą się także dzisiaj w nocy - 28 października (wtorek) w godzinach 00:00–03:00. Bank celowo wybrał takie, a nie inne, godziny nocne, aby zminimalizować niedogodności dla klientów. Miejmy nadzieję, że trzy godziny przerwy powinny wystarczyć na przeprowadzenie niezbędnych aktualizacji systemów.