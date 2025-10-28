Lepiej uważaj na ZUS. Nowa sztuczka zbiera żniwo

Uważaj na reklamę

CSIRT KNF ostrzega o niebezpiecznym procederze. Na Facebooku pojawiają się reklamy, które pozornie pochodzą z ZUS-u. Oszuści informują potencjalne ofiary o możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Wiadomość brzmi kusząco, ale to zaledwie pierwszy etap cyberprzestępczego schematu.

Reklamy kierują użytkowników na strony przygotowane przez oszustów. Witryny te naśladują profesjonalne serwisy i zawierają artykuły traktujące o inwestycjach. Taka konstrukcja ma na celu zwiększenie wiarygodności całej operacji i zmotywowanie ofiar do pozostawienia swoich danych kontaktowych.

Wyłudzanie pieniędzy, a nie inwestowanie

Gdy użytkownik trafia na fałszywą stronę i wpisuje swoje dane, zaczyna się druga faza oszustwa. Cyberprzestępcy dysponują już numerem telefonu i adresem e-mailowym ofiary. Wówczas wchodzą w bezpośredni kontakt: telefonują lub wysyłają wiadomości czy e-maile.

Oszuści opowiadają historie o niezwykłych zyskach i szybkim zarabianiu. Naciskają na przekazanie środków finansowych, obiecując nierealnie wysokie zwroty. W ten sposób wyłudzają od ofiar znaczne kwoty pieniędzy. Prawda wychodzi na ogół na jaw, gdy jest już za późno.

Jak się chronić przed oszustwem?

Przed oszustwami tego typu można się uchronić. Warto w tym celu zapamiętać kilka ważnych zasad: