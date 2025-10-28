Lepiej uważaj na ZUS. Nowa sztuczka zbiera żniwo
Oszuści podszyć się pod ZUS i oferują fikcyjne inwestycje. Kampania na Facebooku prowadzi użytkowników na fałszywe strony, gdzie zbierane są dane osobowe.
Uważaj na reklamę
CSIRT KNF ostrzega o niebezpiecznym procederze. Na Facebooku pojawiają się reklamy, które pozornie pochodzą z ZUS-u. Oszuści informują potencjalne ofiary o możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Wiadomość brzmi kusząco, ale to zaledwie pierwszy etap cyberprzestępczego schematu.
Reklamy kierują użytkowników na strony przygotowane przez oszustów. Witryny te naśladują profesjonalne serwisy i zawierają artykuły traktujące o inwestycjach. Taka konstrukcja ma na celu zwiększenie wiarygodności całej operacji i zmotywowanie ofiar do pozostawienia swoich danych kontaktowych.
Wyłudzanie pieniędzy, a nie inwestowanie
Gdy użytkownik trafia na fałszywą stronę i wpisuje swoje dane, zaczyna się druga faza oszustwa. Cyberprzestępcy dysponują już numerem telefonu i adresem e-mailowym ofiary. Wówczas wchodzą w bezpośredni kontakt: telefonują lub wysyłają wiadomości czy e-maile.
Oszuści opowiadają historie o niezwykłych zyskach i szybkim zarabianiu. Naciskają na przekazanie środków finansowych, obiecując nierealnie wysokie zwroty. W ten sposób wyłudzają od ofiar znaczne kwoty pieniędzy. Prawda wychodzi na ogół na jaw, gdy jest już za późno.
Jak się chronić przed oszustwem?
Przed oszustwami tego typu można się uchronić. Warto w tym celu zapamiętać kilka ważnych zasad:
- Urzędy państwowe nigdy nie oferują szybkich zysków poprzez Internet ani nie namawią do inwestowania w wątpliwe projekty.
- Instytucje takie jak ZUS nie będą nigdy naciskać na podanie danych osobowych za pośrednictwem niesprawdzonych formularzy internetowych.
- Wszelkie oferty obiecujące szybkie zarobki to zawsze sygnał ostrzegawczy.
- Przed kliknięciem w link zawsze warto sprawdzić źródło wiadomości.
- Jeśli chcesz skontaktować się z ZUS, wejdź bezpośrednio na oficjalną stronę zamiast klikać w linki z reklam czy wiadomości od osób nieznanych.