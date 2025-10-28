Tech

Lepiej uważaj na ZUS. Nowa sztuczka zbiera żniwo

Oszuści podszyć się pod ZUS i oferują fikcyjne inwestycje. Kampania na Facebooku prowadzi użytkowników na fałszywe strony, gdzie zbierane są dane osobowe.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Lepiej uważaj na ZUS. Nowa sztuczka zbiera żniwo

Uważaj na reklamę

CSIRT KNF ostrzega o niebezpiecznym procederze. Na Facebooku pojawiają się reklamy, które pozornie pochodzą z ZUS-u. Oszuści informują potencjalne ofiary o możliwości otrzymania wsparcia finansowego. Wiadomość brzmi kusząco, ale to zaledwie pierwszy etap cyberprzestępczego schematu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Reklamy kierują użytkowników na strony przygotowane przez oszustów. Witryny te naśladują profesjonalne serwisy i zawierają artykuły traktujące o inwestycjach. Taka konstrukcja ma na celu zwiększenie wiarygodności całej operacji i zmotywowanie ofiar do pozostawienia swoich danych kontaktowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kalkulator ELEVEN SDC-444S Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci Czarny
Kalkulator ELEVEN SDC-444S Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci Czarny
0 zł
57.29 zł - najniższa cena
Kup teraz 57.29 zł
Kalkulator ELEVEN CDC110RD Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci
Kalkulator ELEVEN CDC110RD Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci
0 zł
41.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 41.99 zł
Kalkulator CASIO SL-310UC-PK Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci Różowy
Kalkulator CASIO SL-310UC-PK Zasilanie bateryjno-słoneczne, 4 pamięci Różowy
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Advertisement

Wyłudzanie pieniędzy, a nie inwestowanie

Gdy użytkownik trafia na fałszywą stronę i wpisuje swoje dane, zaczyna się druga faza oszustwa. Cyberprzestępcy dysponują już numerem telefonu i adresem e-mailowym ofiary. Wówczas wchodzą w bezpośredni kontakt: telefonują lub wysyłają wiadomości czy e-maile.

Lepiej uważaj na ZUS. Nowa sztuczka zbiera żniwo

Oszuści opowiadają historie o niezwykłych zyskach i szybkim zarabianiu. Naciskają na przekazanie środków finansowych, obiecując nierealnie wysokie zwroty. W ten sposób wyłudzają od ofiar znaczne kwoty pieniędzy. Prawda wychodzi na ogół na jaw, gdy jest już za późno.

Jak się chronić przed oszustwem?

Przed oszustwami tego typu można się uchronić. Warto w tym celu zapamiętać kilka ważnych zasad:

  • Urzędy państwowe nigdy nie oferują szybkich zysków poprzez Internet ani nie namawią do inwestowania w wątpliwe projekty.

  • Instytucje takie jak ZUS nie będą nigdy naciskać na podanie danych osobowych za pośrednictwem niesprawdzonych formularzy internetowych.

  • Wszelkie oferty obiecujące szybkie zarobki to zawsze sygnał ostrzegawczy.

  • Przed kliknięciem w link zawsze warto sprawdzić źródło wiadomości.

  • Jeśli chcesz skontaktować się z ZUS, wejdź bezpośrednio na oficjalną stronę zamiast klikać w linki z reklam czy wiadomości od osób nieznanych.
Image
telepolis
cyberbezpieczeństwo kradzież pieniędzy CSIRT KNF oszustwa inwestycyjne CSIRT KNF ostrzega fałszywe reklamy oszustwo na ZUS Facebook fałszywe reklamy
Zródła zdjęć: Remigiusz Gora / Shutterstock.com, CSIRT KNF
Źródła tekstu: CSIRT KNF