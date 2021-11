5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 68

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne narzędzia, które warto mieć pod ręką.

Knitting Stitches – Sweater Weather to dobry pretekst, żeby nauczyć się robić na drutach

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Zewsząd atakują już reklamy sezonu sweterkowego, a rękodzieło jest ostatnio w modzie, więc polecam apkę dla osób chcących poznać tajniki robienia na drutach. Knitting Stitches to apka z leksykonem popularnych ściegów, które znacząco urozmaicą dzianinowe sweterki, rękawiczki, czapeczki i inne drobiazgi. Znajduje się w niej ponad 100 takich wzorów z oznaczonym stopniem trudności, podzielonych na kategorie: faktury (w tym ryżowy), wzory ażurowe (listki, siatki itp.), przeplatanki oraz prążki (ściegi patentowe i podobne). Większość z nich jest opisana i warto przenieść je na diagramy, ale przy niektórych diagramy są już przygotowane. Jeśli masz już podstawy i chcesz rozwijać dalej swoje umiejętności, będzie to bardzo przydatna aplikacja.

Korektor, wzmacniacz głośności – popraw dźwięk z dowolnej apki

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Gdy zachodzi potrzeba pogłośnienia dźwięku wydobywającego się z telefonu, ta aplikacja świetnie sobie z tym poradzi. To zaawansowany korektor dźwięku, w którym można pracować na 5 lub 10 pasmach, korzystać z dostarczonych presetów, lub zdefiniować własne. Przy tym jest tu regulacja głośności wykraczająca poza fabryczną regulację telefonu. Nie zawsze jest to bezpieczne dla naszego sprzętu i słuchu, ale są sytuacje, gdy może się przydać. Nie zabrakło możliwości podbicia basów i możliwości sterowania dźwiękiem z obszaru powiadomień.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 66

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 65

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 64

Stichart – projektowanie wzorów na druty i szydełko

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Gdy uczyłam się robić na drutach i na szydełku, babcia pokazywała mi, jak zaprojektować wzór na papierze w kratkę. Ta aplikacja robi to samo, ale przy okazji znacznie ułatwia śledzenie kolejnych rzędów wzoru i powtarzanie ich na większych powierzchniach. To oznacza mniej pomyłek, mniej prucia i oczywiście mniej zmarnowanego czasu w porównaniu do tradycyjnej metody.

W aplikacji jest kilka wzorów, które posłużą jako przykład. Reszta zależy od fantazji użytkownika. Przy kolejnych rzędach można dodawać notatki, a gotowy wzór można wyeksportować jako PDF lub obrazek PNG. Co ciekawe, kolorowe wzory można zobaczyć na prostej wizualizacji. Nie ma niestety tej możliwości dla bardziej złożonych ściegów. Ponadto można tu tworzyć palety kolorów posiadanych włóczek, w tym pobierać kolor ze zdjęcia. Aplikacja wyświetla reklamy, ale nie przeszkadza w pracy.

Alcogram – czy wiesz, ile alkoholu pijesz?

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

Czy wiesz, ile alkoholu pijesz w tygodniu? Jak często? Ile Cię to kosztuje? Alcogram pozwoli Ci zebrać odpowiedzi na te trudne pytania, jeśli tylko zachowasz elementarną dyscyplinę i będziesz uzupełniać alkoholowy dzienniczek. Nie ma tu wartościowania, oceniania stanu zdrowia ani nastroju walki z uzależnieniem – to zwykły notes do robienia okresowych podsumowań. Jest tu też element społecznościowy, dostępny po zalogowaniu kontem Google i statystyki ogólne wszystkich użytkowników aplikacji.

Warto zebrać twarde dane przed Nowym Rokiem. Być może Twoje noworoczne postanowienie powinno być związane z tą właśnie używką.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 63

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 62

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 61

Zobacz: 5 aplikacji na Androida, które musisz mieć – część 60

Sewater Weather – śliczna, minimalistyczna pogodynka

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Swetrowa pogoda to kolejny dobry powód, by polecić pogodynkę. Tym razem padło na apkę o bardzo adekwatnej do pogody nazwie: Sweater Weather. Aplikacja nie jest jednak wzbogacona motywami dziewiarskimi. Jest za to bardzo elegancka i będzie pasowała do minimalistycznego motywu wizualnego na telefonie. Można w niej dodać kilka miast i oglądać prognozę dla każdego z nich. Aplikacja nie ma niestety żadnego widżetu.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 67

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Zohre Nemati na Unsplash, Google Play, wł.

Źródło tekstu: wł., Google Play