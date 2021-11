5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 69

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne narzędzia, które warto mieć pod ręką.

Planszeo – Promocje, baza gier i informacje ze świata planszówek

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Rzadko zdarza się, by wpadła mi w oko aplikacja jakiegoś portalu internetowego, ale obok Planszeo.pl nie mogę przejść obojętnie. To serwis skupiający fanów planszówek, gdzie można znaleźć zarówno recenzje z różnych źródeł, jak i informacje o nowościach. Są też poradniki, rankingi i zdjęcia. Do tego dołączona została porównywarka cen gier planszowych w sklepach, które współpracują z Planszeo.pl. Wisienką na torcie jest wyszukiwarka gier, gdzie można podać pożądane mechaniki, liczbę graczy, klimat gry itp. Można też poszukać gry podobnej do tej, którą już znasz i lubisz.

Po zalogowaniu można spisać tu własną kolekcję gier, zrobić listę gier do kupienia i do sprawdzenia oraz wystawiać grom oceny. Nie zabrakło systemu polecającego gry na podstawie dotychczas wystawionych ocen i listy posiadanych gier. Nie zabrakło możliwości importu biblioteki z forum BGG.

Aplikacja przyda się szczególnie teraz, gdy już pora pomyśleć o prezentach świątecznych i wielkimi krokami zbliża się Black Friday. Zresztą gra planszowa to dobry prezent na każdą okazję.

I am, Daily Affirmations – Daj sobie chwilę wytchnienia od negatywnych emocji

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Nie będę wymieniać wszystkich powodów, dla których postanowiłam polecić tę aplikację. Po prostu nie jest lekko, a zatrzymanie korowodu negatywnych myśli to niesamowicie trudne zadanie. Pozytywne afirmacje to sprawdzona metoda, by przestać się pogrążać. Warto myśleć o nich jak o treningu optymizmu, jest to zresztą jedna z metod modyfikacji zachowań. W aplikacji I am znajdują się proste, ale skuteczne zdania, pomagające to osiągnąć. Wiele z nich jest nastawionych na odzyskanie siły i umocnienie wiary w siebie. Czasami wystarczy powiedzieć na głos kilka pozytywnych rzeczy o sobie, żeby niemożliwe stało się… przynajmniej prawdopodobne.

Afirmacje w aplikacji dostępne są po angielsku i po hiszpańsku, ale można też dodawać własne w języku polskim. Jest też możliwość włączenia powiadomień, przypominających o „ćwiczeniu” oraz widżet na ekran główny telefonu.

Knitting Genius – Schematy i licznik rzędów ze sterowaniem głosowym

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

W pierwszym tygodniu listopada zaczęłam wątek Sweater Weather i zamierzam go kontynuować. Knitting Genius to prosty w użyciu asystent dla robiących na drutach. Znajduje się tu kilka wzorów, można też stworzyć swój wzór od podstaw lub zaimportować plik PDF ze wzorem z innego źródła. Najważniejsze jest jednak to, że „przewijaniem rzędów” można sterować głosowo. Nie trzeba odkładać robótki, przez co praca będzie szybsza.

Oczywiście są tu również instrukcje, jak wykonać odpowiednie oczka, przelicznik włóczki i wskazówki, jakich drutów używać do jakich zadań. W aplikacji są też odznaki za ukończenie robótek i możliwość założenia konta, by nie stracić swoich danych.

CityTalks – Poznaj lepiej Warszawę, Lublin i Rzeszów

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz z Google Play

CityTalks to ciekawa apka dla lubiących spacerować po mieście w słuchawkach. Tylko tym razem, zamiast muzyki czy podcastu można odsłuchiwać opowieści o okolicy. Na mapie zaznaczone zostały interesujące punkty i przy każdym z nich można włączyć kilkuminutowe nagranie, czytane przez profesjonalnego lektora. To bardzo interesujący sposób zwiedzania. Za dodatkową opłatą można mieć także spacery tematyczne Premium, przygotowane przez zawodowych przewodników i historyków. W aplikacji można też zapisywać odwiedzone miejsca, ponownie przesłuchać opowieść i dodać własne zdjęcia zrobione w tym miejscu – to wymaga jednak logowania.

Aplikacja CityTalks jest dostępna dla kilku miejscowości, w tym dla Warszawy, Lublina i Rzeszowa. Mam nadzieję, że z czasem będzie ich więcej.

GPS Emulator – zmień lub ukryj swoje położenie

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Czasem przychodzi taki moment, że trzeba udawać, że jestem w Lublinie. Robię to przy testowaniu aplikacji do nawigacji, ale to nie koniec zastosowań nadpisywania pozycji GPS na telefonie. W tej aplikacji można skorzystać z różnych typów map, ustawić wysokość swojego położenia, a w wersji PRO także symulować niedokładności i poruszanie się po niewielkim obszarze.

By skorzystać z GPS Emulator, trzeba włączyć tryb programisty na telefonie i umożliwić pozorowanie lokalizacji.

