5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 70

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne narzędzia, które warto mieć pod ręką.

Mubert – Kto teraz gra? Nikt, to sztuczna inteligencja

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

Mubert to niesamowita aplikacja streamingowa, w której muzykę samplują… nie, nie DJ-e. Sztuczna inteligencja, trenowana przez muzyków. Co więcej, Ty też możesz doszkolić algorytmy, by lepiej dobierały muzykę do Twojego gustu. Myślę, że Mubert powinien znaleźć się na telefonie każdego fana elektroniki.

Stream przypomina set DJ-a, jest ciągły i delikatnie zmienia się w czasie, ale nie ma końca – w końcu sztuczna inteligencja nie zmęczy się graniem. By lepiej ją dopasować do swojego gustu, możesz oznaczać fragmenty, które najbardziej Ci się podobają – te funkcje są dostępne po zalogowaniu. Dzięki temu możesz uzyskać unikalny soundtrack do pracy, nauki, ćwiczeń albo na domówkę. Poza wirtualnymi DJ-ami możesz wybrać też klimat, gatunek, przeznaczenie: skupienie, medytacja, trening cardio, randka itp. Niektóre klimaty i gatunki są dodatkowo płatne. Muzykę można przesyłać też na domowe Hi-Fi przez Chromecast.

Chord AI – Sztuczna inteligencja pomoże Ci zagrać ulubiony kawałek

Cena: 0 zł, opcjonalny zakup w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

Chord AI to niesamowita aplikacja dla początkujących muzyków. Dzięki niej można bez wysiłku zapoznać się z akordami używanymi w ulubionych piosenkach. Utwór można załadować z pliku, z YouTube'a lub nasłuchiwać mikrofonem telefonu. Chord AI rozpozna akordy i wskaże, jak je zagrać na gitarze, ukulele i instrumentach klawiszowych. Można też wprowadzić poprawkę na kapodaster i transpozycję.

Gotowy zapis można wyeksportować jako plik tekstowy albo PDF do wydrukowania. Można też grać z aplikacją, która będzie w czasie rzeczywistym podpowiadać kolejne akordy. Płatna wersja aplikacji rozpoznaje bardziej zaawansowane akordy, pozwala przechowywać nieograniczoną liczbę nagrań i nie ma limitu eksportu plików PDF. Zakup jest jednorazowy.

Remini – sztuczna inteligencja uratuje Twoje zdjęcia

Cena: 0 zł za 5 zdjęć, abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Remini to aplikacja zdolna uratować nieudane zdjęcia. Sztuczna inteligencja rozpoznaje zawartość i zabiegi, które wato wykonać, by ujęcie nabrało blasku. Remini jest w stanie usunąć szum, niekiedy poprawić kolory, a przede wszystkim odzyskać ujęcia nieostre i lekko poruszone. Efekty są zaskakująco dobre.

Za darmo można poprawić 5 zdjęć. Płatna wersja pozwala także poprawiać zdjęcia o rozmiarze do 4096 pikseli na jednym boku, wybrać najlepszy efekt z kilku proponowanych oraz zastosować te same metody obróbki do filmów.

Storyteller – Sztuczna inteligencja, która brzmi jak lektor

Cena: 0 zł za 6 tys. znaków dziennie, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

Storyteller to kolejne niesamowite zastosowanie sztucznej inteligencji. Tu komputerowi lektorzy są w stanie naturalnie czytać tekst w ponad 50 językach, w tym po polsku. Do wyboru są głosy męskie i kobiece, z różnymi akcentami, a nawet mówiące w kilku językach.

Podstawowym zastosowaniem aplikacji Storyteller jest odczytywanie historii. Można bowiem podzielić ją na części i zlecić czytanie ich różnym aktorom. Tym sposobem można przygotować narrację do filmu albo całe słuchowisko, nie mając do dyspozycji prawdziwych aktorów głosowych.

W porównaniu do zatrudniania aktorów Storyteller jest wyceniony przystępnie i ma bardzo elastyczny cennik. Za darmo pozwala odczytać lub wyeksportować jako MP3 6 tysięcy znaków dziennie. Ponadto można dokupić strony jednorazowo i w abonamencie, można dokupić również dodatkowe głosy i zyskać więcej znaków, oglądając reklamy.

Vinci – Twoje zdjęcia to sztuka

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Vinci wykorzystuje sztuczną inteligencję w sposób, który kilka lat temu spopularyzowała aplikacja Prisma – przenosi styl z podstawowego obrazu na zdjęcie zrobione telefonem. Co ciekawe, Vinci jest w stanie także rozpoznać osobę i zamienić tylko pierwszy lub tylko drugi plan. To daje ciekawe możliwości w mieszaniu stylów. Polecam po prostu się nią pobawić.

Płatna aplikacja ma więcej stylów i pozwala usunąć znak wodny ze zdjęć.

