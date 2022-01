Google Play. 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 76

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. W tym tygodniu stawiamy na aplikacje, które niosą pomoc na mniejszą lub większą skalę.

Be My Eyes – Nieoceniona pomoc dla niewidzących i niedowidzących

Cena: 0 zł. Pobierz z Google Play

W pierwszych latach popularności smartfonów wyobrażałam sobie setki sposobów, na jakie mogą nam pomóc w codziennym życiu. Be My Eyes to idealny przykład genialnego wykorzystania potencjały, jaki tkwi w tych małych kawałkach elektroniki. Aplikacja ta łączy wolontariuszy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi. Dzięki temu na odległość można pomóc komuś w potrzebie i odczytać oznaczenia, regulaminy, przepisy, termin ważności i tak dalej.

Be My Eyes ma obecnie na świecie ponad 5 milionów ochotników, mówiących w niemal 200 językach, którzy w wolnych chwilach pomagają niemal 400 tysiącom osób niewidomych. System działa banalnie prosto – gdy osoba niepełnosprawna znajdzie się w potrzebie, może nawiązać rozmowę wideo z wolontariuszem, mówiącym w jej języku i skierować kamerę telefonu na problematyczny napis lub przedmiot. Wolontariusz zaś odczyta, co trzeba, pokieruje i wytłumaczy. Tylko tyle… i aż tyle! Jeśli brakuje Ci możliwości pomocy innym, zostań wolontariuszem. Jeśli zaś znasz osobę, której ta aplikacja może pomóc, koniecznie jej o tym powiedz.

Nauronation – Bo mózg też trzeba ćwiczyć!

Cena: 0 zł za wersję ograniczoną, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Możliwość skupienia uwagi spada, problemy z pamięcią dają się we znaki, a może już nie liczysz w pamięci tak jak dawniej? Bez względu na to, czy to od nadmiaru mediów społecznościowych, z powodu wieku czy po przebytej chorobie, warto przynajmniej spróbować coś z tym zrobić. Z aplikacji Neuronation korzystam co jakiś czas, gdy od skakania z zadania na zadanie w pracy tracę zdolność do skupienia się na dłużej na jednej czynności. Rzeczywiście widzę efekty i niezmiennie będę ją polecać osobom z podobnymi problemami, osobom starszym lub po prostu chcącym poprawić swoje zdolności kognitywne.

Neuronation to naukowo ułożony „trening” dla mózgu. Są tu krótkie zadania, wymagające skupienia się, koncentracji, zapamiętywania sekwencji, obserwowania ruchomych elementów i tak dalej. Są w zasadzie bardzo proste, ale też wymagające. Po każdym krótki treningu możesz zobaczyć, czy Twoje wyniki się poprawiają, czy nie. Co kilka treningów zaś Neuronation analizuje zbiorcze wyniki i wysyła bardziej złożony raport. Aplikacja jest rozwijana od lat i cieszy się dobrą opinią, a z czasem dochodzą do niej nowe ćwiczenia.

SideChef – Jadłospis na cały tydzień bez kombinowania

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

Co dziś na obiad? A co będzie w środę? To nie są lekkie wybory, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz samodzielne gotowanie. Tu z pomocą przychodzi SideChef (o ile nie masz nic przeciwko przepisom po angielsku). Aplikacja wygeneruje Ci ciekawą listę obiadów na wskazane dni. Z przepisów od razu możesz przygotować listę zakupów na cały tydzień.

W SideChef możesz wybrać produkty, których nie chcesz jeść, oznaczyć dietę (keto, wegańska itp.) i dzięki temu będziesz mieć gwarancję, że Twój jadłospis będzie całkowicie bezpieczny. Szalenie podoba mi się też to, że przy budowaniu listy zakupów można wybrać liczbę osób na każdy dzień i ewentualnie ugotować czegoś mniej lub więcej. Super sprawa! Przepisy pochodzą z różnych blogów, często mają zdjęcia i filmy, pokazujące kolejne kroki. Oczywiście ulubione możesz zapisywać na później, a listę zakupów zmodyfikować i udostępnić.

Ponadto w apce będą pokazywane propozycje dań do przygotowania, które niekoniecznie pasują do Twojej diety, ale są interesujące z jakiegoś powodu. Można je przejrzeć, ale nie ma obowiązku. Przytłaczająca większość przepisów jest dostępna za darmo, ale można dopłacić za dostęp do jadłospisów klasy premium.

HIIT | Down Dog – Trening obwodowy, który się nie nudzi

Cena: Darmowy trial 25 dni, potem abonament. Pobierz z Google Play

Down Dog to seria aplikacji sportowych. Nazwa słusznie kojarzy się z jogą, ale to nie jedyna kategoria ćwiczeń, jaką twórcy wzięli na warsztat. Dziś proponuję apkę generującą treningi obwodowe, cardio i progresywne, dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości: HIIT | Down Dog. Po uruchomieniu aplikacji musisz wskazać swój obecny poziom kondycji (dasz radę zrobić kilka pompek i podskakiwać?) oraz wskazać, czy masz do dyspozycji gumy oporowe, ciężary albo zwykłe krzesło. Trzeba też wskazać cel – czy chcesz ćwiczyć po prostu, by schudnąć, czy skupić się na konkretnych partiach mięśni. Potem musisz tylko wskazać, jak długo chcesz ćwiczyć i gotowe.

Do wyboru jest kilka głosów narracji trenerów, można też włączyć hasła motywacyjne i muzykę. Każde ćwiczenie zostało pokazane na filmie, jest odliczanie powtórzeń i oczywiście kalendarz treningów, zintegrowany z Google Fit. Najlepsze jest jednak to, że treningi nie są nudne. Za każdym razem apka dobierze inny zestaw ćwiczeń! Jeśli któryś szczególnie Ci się spodoba, możesz go oczywiście zapisać. Niemniej uważam, że ten element zaskoczenia jest niesamowicie cenny w treningach tego typu. Powtarzanie ćwiczeń po kilka razy sprawia, że zaczynam ziewać mimo podniesionego tętna. Jakbym miała za każdym razem robić ten sam zestaw, coś by we mnie umarło.

Matura – Dobry zbiór testów i arkuszy maturalnych

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz z Google Play

Sezon studniówkowy trwa i zaraz zaczną się przygotowania do jednego z większych egzaminów w życiu. W aplikacji Matura znajdują się materiały, które na pewno w tym pomogą, a mianowicie testy, zadania i arkusze z matur próbnych i właściwych z kilku poprzednich lat. Aplikacja jest co roku aktualizowana i oczywiście od dawna są tu materiały z matur z roku 2021. Korzystanie z apki jest banalnie proste – po prostu wybierasz test lub arkusz i go rozwiązujesz, gdy aplikacja mierzy czas. Po wszystkim możesz sprawdzić rozwiązania i podliczyć swoje punkty.

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: własne, Google Play