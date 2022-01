Google Play. 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 74

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. W tym tygodniu czas na aplikacje, które pomogą wytrwać w noworocznych postanowieniach.

Quitzilla – rzuć słodycze, Facebooka i wszystko inne, co przeszkadza Ci w życiu

Cena: 0 zł za wersję ograniczoną, 15 zł za wersję pełną. Pobierz z Google Play

Quitzilla pozwala śledzić postęp w rzucaniu nałogów i złych zwyczajów – palenie, alkohol, słodycze, Facebook, Instagram, kłócenie się z rodziną i tak dalej. W apce możesz określić, co tracisz przez robienie tych rzeczy (czas, pieniądze, dobre samopoczucie) i od kiedy rzucasz. Quitzilla będzie zliczać, ile zyskujesz na unikaniu tego złego czynnika. Są tu wirtualne odznaki, ale możesz też zbierać na jakąś nagrodę – bilety do kina, LEGO czy planszówkę. Jeśli się złamiesz i znów wyjdziesz na fajkę albo zmarnujesz wieczór na Netflixie, zresetuj licznik. Za darmo możesz śledzić dwa złe nawyki.

7-minutowy trening – siłka od Nowego Roku?

Cena: 0 zł, opcjonalny zakup jednorazowy 10 zł. Pobierz z Google Play

7-minutowy trening – nazwa aplikacji mówi wszystko. To polskie narzędzie, prowadzące przez krótkie, ale dość intensywne treningi, które mają na celu spalenie zmagazynowanego przez zimę tłuszczu. Warto się za to zabrać już teraz. Nawet się nie obejrzysz, kiedy zleci te kilka miesięcy do sezonu plażowego.

Jest tu potwierdzony naukowo trening na 7 minut, a także treningi na określone partie ciała. Jest ich w sumie kilkadziesiąt i większość jest dostępna za darmo. Ponadto dostaniemy kalendarz ćwiczeń, miejsce do zapisywania wagi i obliczania BMI, a także odznaki za wykonane ćwiczenia. Wszystkie ćwiczenia możesz też przejrzeć w bazie. Podczas treningu animowany model pokazuje, jak należy dane ćwiczenie wykonać, ale większość z nich to proste, dobrze znane ruchy.

Zostań Wege na 30 dni – Spróbuj, może Ci się spodoba

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Nie będę ukrywać, że od kiedy odstawiłam produkty zwierzęce (tak, miód też), czuję się jak 100 złotych przed inflacją. Schudłam, mam więcej energii, nie zasypiam po jedzeniu, a moje posiłki są kolorowe i zróżnicowane, kolorowe jak nigdy dotąd. Polecam każdemu, by chociaż spróbował odżywiać się w ten sposób dla siebie, dla planety i dla zwierząt, a aplikacja Zostań Wege na 30 dni jest idealna na początek. Apka prowadzi za rękę przez proces zmian w życiu, a podstawą są tu zbilansowane posiłki, wykorzystujące wyłącznie roślinne produkty spożywcze oraz informacje o zbilansowanym żywieniu. W międzyczasie warto też zajrzeć do części zawierającej informacje na temat tego, jak hodowla zwierząt wpływa na nasze otoczenie. Oczywiście polecam, by dane przytoczone tutaj każdy zweryfikował na własną rękę i samodzielnie wyciągnął wnioski.

Minimalist Phone – Twój telefon nie jest aż tak interesujący

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament lub zakup jednorazowy. Pobierz z Google Play

Jeśli Twoje noworoczne postanowienie brzmi „mniej się gapić w telefon”, mam dobrą wiadomość: możesz zmienić launcher na totalnie nieatrakcyjny. Minimalist Phone jest prosty do bólu, a przez to unikniesz bezcelowego grzebania w widżetach marnowania godzin na szukaniu nowych tapet na swój telefon. Minimalist Phone pozwala wybrać kolor tła, kolor tekstu i font z ograniczonej palety. To wszystko. Do dyspozycji jest tu lista ulubionych aplikacji, lista wszystkich, a także zegar otoczony wskaźnikiem poziomu akumulatora. Co więcej, możesz ukryć apki, których używanie zamierzasz ograniczać, a także włączyć w nich licznik czasu. Tym sposobem, jeśli chcesz spędzić na Facebooku tylko 15 minut, rzeczywiście to zrobisz.

Alarmy – W końcu budzik, który zmusi Cię do wyjścia z łóżka

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz z Google Play

A może masz dość tego, że zamiast wstać o ludzkiej porze, najpierw wciskasz drzemkę, a potem przez godzinę bezmyślnie przewijasz fejsa w łóżku? Ten budzik powinien rozwiązać Twoje problemy. Alarmy przestanie robić hałas, gdy wykonasz zlecone w nim zadanie. Może to być rozwiązanie łamigłówki, liczyć w pamięci, zeskanowanie kodu kreskowego czegoś z łazienki (a jak już tam będziesz, możesz równie dobrze wskoczyć pod prysznic) zrobienie kilku kroków po mieszkaniu, paru przysiadów, zrobienie zdjęcia ekspresu do kawy (skoro już tam jesteś, to go włącz) i kilka innych. Jako dzwonek możesz ustawić własny plik muzyczny. Jest tu też kalendarz pokazujący, jak Ci idzie zmiana nawyków.

