Google Play. 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 75

Sklep Play to kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co piątek dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. W tym tygodniu stawiamy na oszczędność i kontrolowanie wydatków. To odpowiedź na sporą niepewność finansową Polaków.

Kalkulator Polski Ład

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play (wczesny dostęp)

Polski Ład wprowadził ogromne zamieszanie i trudno dowiedzieć się, jak wpłynie na nasze zarobki w najbliższym czasie. Na szczęście powstają kalkulatory. Aplikacja o wdzięcznej nazwie Kalkulator Polski Ład jest jeszcze we wczesnym dostępie, tak samo, jak nasze nowe prawo podatkowe, ale podaje najważniejsze informacje. Aktualnie jest w stanie wyliczyć zmiany w wynagrodzeniu osób zatrudnionych na umowę i pracę i umowę o dzieło. Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą muszą jeszcze poczekać.

Zobacz: Polski Ład to nie tylko podatki. Pójdź do sklepu, a zobaczysz

1Money – Dowiedz się, ile kosztuje Twoje życie i spróbuj oszczędzać

Cena: 0 zł za wersję ograniczoną, opcjonalny abonament lub jednorazowy zakup (19,99 zł). Pobierz za darmo z Google Play

1Money to klasyczna aplikacja do śledzenia i kategoryzowania wydatków, pozwalająca łatwo określić obszary najbardziej kosztowne, a także zakupy nieprzemyślane i niemające znaczącego wpływu na komfort życia. Jeśli szukasz możliwych oszczędności, na pewno tę aplikację polubisz. Transakcje można dodawać bardzo szybko, a stan domowego budżetu można ocenić jednym spojrzeniem dzięki kolorowym wykresom. Można też wyznaczyć cele finansowe, ale to wymaga już opłacenia

Ponadto w aplikacji 1Money można śledzić długi i oszczędności, korzystać z różnych walut i prowadzić więcej niż jeden budżet (na przykład osobno firmowy i prywatny). Dane można synchronizować z chmurą po zalogowaniu.

Pan Paragon – Paragony pod kontrolą

Cena: 0 zł, opcjonalnie można postawić twórcom kawę. Pobierz za darmo z Google Play

Pan Paragon rozwiązuje palący problem z papierowymi paragonami: łatwo je zgubić a z czasem same się niszczą. Pan Paragon to aplikacja do przechowywania zdjęć paragonów i innych dowodów zakupu. Można przechowywać kopię lokalną danych bez logowania albo synchronizować bazę z chmurą. Dzięki tej aplikacji nie tylko masz wszystkie dowody zakupu pod ręką, ale możesz też ułatwić sobie analizowanie wydatków. Pan Paragon pozwala zrobić zdjęcie paragonu, zmienić je na obraz czarno-biały w razie potrzeby, wykadrować i nawet sam odczyta zapisane na nim informacje. Na zrzutach ekranu możesz zobaczyć, jak poradził sobie z paragonem za trampki. Bez problemu poznał sklep, towar, datę zakupu i cenę. Ponadto automatycznie dobrał czas obowiązywania gwarancji, ale w razie potrzeby można wszystkie te informacje zmienić. Pan Paragon pozwala też łatwo kategoryzować wydatki, co znacznie ułatwia planowanie domowego budżetu.

Ponadto w aplikacji Pan Paragon znajduje się kilka przydatnych narzędzi zakupowych. Można zrobić listę, zrealizować kupony i przejrzeć gazetki reklamowe popularnych sieci marketów oraz dowiedzieć się o wycofanych produktach. Nie zabrakło miejsca na przeróżne karty lojalnościowe, a od niedawna można też wykupić ubezpieczenie na elektronikę.

Zobacz: Google Play. 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 74

Zobacz: Google Play. 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 73

4grosze – Proste oszczędzanie metodą kopertową

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

4grosze to łatwa w obsłudze aplikacja do prowadzenia budżetu domowego, używająca metody kopertowej. To sposób planowania wymyślony z gotówką i kopertami, do których należy schować banknoty, przeznaczone na różne cele. Dziś metoda z banknotami się nie sprawdzi, ale to nie przeszkadza w stosowaniu jej podstawowych zasad w aplikacji. W 4grosze można dodać kilka kont i dostępne na nich finanse podzielić na kolorowe grupy. Przychody i wydatki trzeba odpowiednio księgować, co wymaga pewnej dyscypliny, ale korzyści nie da się nie docenić. W razie potrzeby możesz skorzystać z obszernego poradnika na stronie 4grosze.pl.

Aplikacja 4grosze jest dostępna za darmo. Twórcy informują, że nie jest to jeszcze projekt ukończony i jeszcze będą dodawać nowe funkcje. Przy tym budżet możesz prowadzić zarówno lokalnie, jak i po zalogowaniu. Jeśli założysz konto, budżet będzie dostępny także na stronie 4grosze.pl.

Sweepy – Dzielcie prawa i dzielcie obowiązki

Cena: 0 zł dla jednej osoby, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Dzielenie kosztów w gospodarstwie domowym to nie wszystko, obowiązki też trzeba jakoś podzielić. Jeśli Twoje otoczenie ma z tym problem, sprawdźcie Sweepy. Dzięki temu nie tylko możecie rozdzielić odpowiedzialność za prace domowe, ale też konkurować i zamienić sprzątanie w grę. Najlepsze jest to, że nie musicie za dużo planować, bo aplikacja sama utworzy odpowiedni grafik dla domowników. Zadania są dość granularne, na przykład zmiana pościeli, pranie poduszek i sprzątanie pod łóżkiem to trzy osobne zadania. Każde z nich ma określoną trudność, co przekłada się na zdobyte punkty.

Samodzielnie możesz korzystać z aplikacji za darmo. Jeśli chcesz pracować w grupie, musicie ustalić, kto będzie liderem i wykupić abonament. Wystarczy, że jedna osoba będzie płacić. Jeśli zaś język angielski jest problemem, potraktujcie korzystanie ze Sweepy jako okazję do nauki.

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 72

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 71

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 70

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 69

Zobacz: 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 68

Aplikacje testuję na smartfonie Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: własne