Polski Ład to nie tylko podatki. Tę zmianę odczuje każdy

Polski Ład wprowadza wiele zmian w prawie podatkowym, ale nie tylko. Jedna z nowości pośrednio dotknie nas wszystkich, bowiem wprowadza obowiązek przyjmowania przez przedsiębiorców płatności bezgotówkowych.

Od początku 2022 roku obowiązuje tak zwany Polski Ład. Nowe przepisy wprowadzają wiele zmian podatkowych. O jednej z nich nie mówi się wiele, a dotyczy nas wszystkich.

Polski Ład — zmiana dla nas wszystkich

W ramach Polskiego Ładu przedsiębiorcy są zobowiązani do przyjmowania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentów płatniczych. Nie zastosowanie się do tych wymogów może oznaczać karę w wysokości 5 tys. zł.

Przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz 1907 i 1814).

- czytamy w Artykuł 19a ust. 1 ustawy.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli do tej pory Twój fryzjer czy sklep osiedlowy nie oferował możliwości płacenia kartą, to od początku 2022 roku jest do tego zobligowany. W przypadku terminali stacjonarnych miesięczny koszt to około 0,65% wartości transakcji plus koszty dzierżawy urządzenia.

Poza tym przedsiębiorcy muszą wymienić terminale, które nie mają możliwości połączenia z kasą online, w celu rejestracji wszystkich transakcji. Jeśli tego nie zrobią, to narażają się na karę administracyjną w wysokości 5 tys. zł.

O ile dla firm to niekoniecznie przyjemna zmiana, to dla klientów może być dużym ułatwieniem. Sam rzadko korzystam już z gotówki i z tego powodu rzadko robię zakupy w miejscach, w których nie mogę zapłacić kartą. Teraz takich sklepów czy usługodawców nie będzie. Z drugiej strony to kolejny powód do podwyższenia cen...

Zobacz: ING: Antyszczepionkowcy ruszyli na bank (aktualizacja)

Zobacz: Revolut wprowadza długo oczekiwaną nowość

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock.com