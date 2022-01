ING: Antyszczepionkowcy ruszyli na bank

ING Bank Śląski zamierza wprowadzić skanery kodów QR, które pozwolą wejść do budynku osobom zaszczepionym, a także ozdrowieńcom i osobom po teście na obecność wirusa SARS-COV-2. Dotyczyć to będzie tylko pracowników banku. W ten sposób ma zostać zminimalizowane ryzyko powstania dużych ognisk chorobowych. Jednocześnie bank zapewnia, że nikogo nie wyklucza i nie zwalnia niezaszczepionych pracowników.

Niektórzy zamiar banku odczytali nawet jako chęć segregacji klientów (patrz zrzut ekranu poniżej).

W mediach społecznościowych wylała się fala hejtu, prawdopodobnie przede wszystkim ze strony przeciwników szczepienia przeciwko covidowi oraz szczepień w ogóle. Komentujący zachęcają innych do bojkotowania banku oraz sami tym grożą. Pojawiły się również dosyć logiczne pytania pod adresem ING. Gdy bank napisał w odpowiedzi na jeden z komentarzy, że nikogo nie wyklucza i nie zwalnia niezaszczepionych pracowników, jeden z użytkowników Facebooka napisał:

To jak wy sobie wyobrażacie takie rozwiązanie? Przecież to jest jawny przejaw braku logicznego myślenia. Jeśli ktoś nie będzie okazywać certyfikatu (bo jest przeciwny segregacji), to nie wejdzie do budynku, jeśli nie wejdzie to nie będzie mógł pracować. Z drugiej strony oczywiste jest, że osoby zaszczepione też chorują, mają objawy i mogą trafić na kwarantannę. Więc co ma dać taka przepustka? Wtedy takie osoby też muszą być testowane mimo szczepienia? Co to za nielogiczne rozwiązania? I to ze strony instytucji która trzyma nasze pieniądze.