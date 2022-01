Google Play. 5 aplikacji dla Androida, które musisz mieć – część 77

Sklep Google Play to kopalnia złota, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier na Androida to niezłe wyzwanie. Dlatego co weekend dzielimy się naszymi znaleziskami i nowościami z Google Play, ze specjalnym naciskiem na wartościowe i użyteczne. W tym tygodniu stawiamy na aplikacje, które pomogą zabić nudę. Przed nami wyjątkowo deszczowy i nieatrakcyjny weekend.

Podcasty Google – Posłuchaj czegoś ciekawego, gdy robisz inne rzeczy

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Podcasty to niesamowicie popularna ostatnio forma zabijania czasu i zdobywania nowej wiedzy. Prawdopodobnie już masz na telefonie aplikację Podcasty Google, która daje dostęp do podcastów i audycji radiowych w wielu językach i z różnych krajów. Na pewno znajdziesz tu materiały informacyjne i rozrywkowe, a także poruszające bardziej niszowe tematy. Są tu zarówno programy indywidualnych twórców i amatorów, jak i pochodzące z profesjonalnych rozgłośni radiowych. Jest tu oczywiście wyszukiwarka i podział na kategorie tematyczne.

Jeśli podcast wpadnie Ci w ucho, możesz go oczywiście subskrybować i automatycznie pobierać kolejne odcinki do słuchania offline. Można zakolejkować kilka odcinków do słuchania jeden po drugim, a także słuchać w przyspieszonym tempie i pomijać fragmenty ciszy w nagraniach. Przy tym apka jest bardzo prosta i myślę, że sprawdzi się jako pierwsza aplikacja podcastowa.

Legimi – Księgarnia i ebookowa biblioteka w jednej apce

Cena: abonament od 6,99 zł miesięcznie. Pobierz z Google Play

Możliwość płacenia co miesiąc niewielkiego abonamentu i czytania, co mi się żywnie podoba, zmieniła moje życie na zawsze. Już nie wrócę do kupowania e-booków „na sztuki”. Biblioteka Legimi jest po prostu zbyt wygodna. Mam tu swoją kolejkę i kolekcje książek na różne tematy, a płacę w pewnym sensie od przeczytanej strony (mam abonament z limitem stron), a nie za całe książki. To daje mi sporą wolność. Mogę na przykład przeczytać fragment książki bez płacenia za całość. Nie mam też wyrzutów sumienia, że kupiłam bubel, bo jeśli jakiś tytuł mi nie podchodzi, mogę go po prostu nie czytać dalej.

Aplikacja Legimi daje dostęp do ponad 75 tysięcy książek z różnych wydawnictw, w tym świeżutkich nowości i wielu ponadczasowych bestsellerów. Na pewno znajdziesz tu coś, co Ci nie pozwoli Ci się nudzić w weekend, niezależnie od tego, czy wolisz lekki romans, twarde Sci-Fi czy ciekawy reportaż. Zależnie od abonamentu możesz czytać na różnych urządzeniach, w tym na czytnikach e-booków. Jest oczywiście synchronizacja postępów czytania i promocje u operatorów telekomunikacyjnych. Ponadto w wyższych abonamentach możesz także słuchać audiobooków i korzystać z synchrobooków – książek czytanych przez syntezator mowy, gdy nie możesz patrzeć na ekran telefonu.

TikTok – Totalnie nowa platforma rozrywkowa. Sprawdź, czy ją polubisz

Cena: 0 zł, między filmami zdarzają się materiały reklamowe. Pobierz za darmo z Google Play

TikTok jest platformą zupełnie inną od tego, co do tej pory widzieliśmy w internecie. Wiem, że w Polsce budzi mieszane uczucia, ale moim zdaniem to kwestia dopasowania go do swoich zainteresowań. Wystarczy dać mu dzień lub dwa, by „ogarnął”, Twoje potrzeby i podpowiadał odpowiednie materiały. Ja na przykład lubię oglądać przepisy, timelapsy z hodowania roślin i słuchać o ciekawostkach językowych. Przy tym algorytmy TikToka nie zamykają w „bańce” i czasami podrzucają coś zupełnie od czapy, co bardzo sobie cenię. Treści zebrane na TikToku są krótkie, więc w każdej chwili możesz odłożyć telefon i zająć się czymś bardziej pilnym. To zupełnie inne podejście od długich wywodów na YouTubie czy godzinnych podcastów – do nich siadam, gdy wiem, że nikt nie będzie mi przeszkadzał. TikTok zaś angażuje na krótko i średnio intensywnie… chyba że trafisz na jakąś świetną transmisję na żywo – te mogą trwać dowolnie długo.

Zobacz: https://www.telepolis.pl/rozrywka/prawo-finanse-statystyki/tiktok-polska-bezpieczna-przestrzen-edukacja-empik

9gag – Memy, filmiki, lolpiki i inne głupoty

Cena: 0 zł, opcjonalny abonament. Pobierz za darmo z Google Play

Jeśli interesuje Cię rozrywka obrazkowa niskich lotów, chyba nie ma lepszego miejsca w sieci niż 9gag. To kopalnia memów obrazkowych, GIF-ów i krótkich filmów. Jest tu wszystko, od śmiesznych kotków przez ciekawostki po rzeczy kontrowersyjne i obrzydliwe. Myślę, że każdy znajdzie tu swoją kategorię humoru i będzie się dobrze bawić. Oczywiście można tu wybrać określone kategorie, od razu udostępniać pierdoły dalej, a także przyłączyć się do grup dyskusyjnych.

Warto wiedzieć, że treści bardziej drastyczne i kontrowersyjne nie są pokazywane użytkownikom niezalogowanym. Aplikacja jest darmowa i wyświetla mało inwazyjne reklamy. Można się ich pozbyć, płacąc abonament, przy czym nie jest to jedyna korzyść z posiadania płatnego konta.

Marvel Unlimited – 80 lat komiksów Marvela na wyciągnięcie ręki

Cena: trial 7 dni, potem abonament 45 zł miesięcznie. Pobierz z Google Play

Aplikacja Marvel Unlimited to propozycja od Damiana – naszego eksperta od komiksów Marvela, DC i superbohaterskich. Za 45 złotych miesięcznie można w niej czytać wszystko, co Marvel wydał w ciągu ponad 80 lat działalności na rynku komiksów. Repozytorium jest imponujące. Jest tu prawie 30 tysięcy cyfrowych komiksów, w których występuje śmietanka gwiazd: Spider-Man, Iron Man, Strażnicy Galaktyki, X-Meni i Avengersi razem i osobno… a na deser Gwiezdne Wojny! Z tą apką nudy nie będzie, o ile tylko poradzisz sobie z czytaniem dymków po angielsku. Aplikację można testować przez tydzień za darmo.

Poza komiksami jest tu sporo informacji o postaciach, przewodniki „jak czytać” i opisy wydarzeń związanych z filmami. Co ciekawe, Marvel wprowadził tu nietypowy format komiksu cyfrowego (Marvel's Infinity Comics), przeznaczony specjalnie dla urządzeń mobilnych i ekranach mniejszych, niż typowa strona zeszytu komiksowego. Oczywiście można pobierać materiały do czytania offline i synchronizować postęp czytania między urządzeniami.

