Komiksy, które warto znać (DC Comics) – część 2

Jakie są najlepsze komiksy DC Comics, które wręcz trzeba znać? Tego dowiecie się z tego tekstu. Wybrałem moim zdaniem najciekawsze tytuły.

Dwa tygodnie temu opublikowałem pierwszą część naszej nowej serii pt. „Komiksy, które warto znać”. Wtedy skupiała się ona na tytułach z portfolio Marvela. Decyzja taka była podyktowana rosnącą popularnością tego wydawnictwa z powodu rozbudowanego, filmowego uniwersum. Teraz przyszła kolej na największego konkurenta Marvela, czyli DC Comics.

Nie będę ukrywał, że w mojej ocenie DC Comics ma ciekawsze postacie niż Marvel. O ile Spider-Man, Iron Man czy Thor wygrywają na ekranach kin, tak na kartach komiksów lepiej prezentują się Batman, Superman oraz cała Liga Sprawiedliwości. Oczywiście to moja w pełni subiektywna opinia, z którą możecie się nie zgadzać.

Wybór kilku najważniejszych komiksów w historii DC okazało się zadaniem trudniejszym, niż początkowo myślałem. Nie dlatego, że takich tytułów brakuje. Wręcz przeciwnie. Bez problemu mógłbym tutaj wymienić 6-7 komiksów z samym Batmanem, które uchodzą za kultowe i wręcz obowiązkowe dla geeków, a przecież jest jeszcze pełno innych herosów. Dlatego w przyszłości możecie spodziewać się kolejnej części z komiksami DC, tak samo zresztą, jak w przypadku Marvela.

Kolejność komiksów jest przypadkowa. Choćbym chciał, to prawdopodobnie nie byłbym w stanie ułożyć ich według ważności. Wszystkie są ważne, kultowe i warte poznania.

Kingdom Come

Superman, Wonder Woman i Batman latami chronią Ziemię przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Jednak w którymś momencie ich czas się skończy i zostaną zastąpieni przez młodsze pokolenie herosów. O tym właśnie opowiada komiks Kingdom Come. Znani bohaterowie przeszli na emeryturę, a w ich miejsce pojawili się nowi, młodsi i bardziej bezczelni obrońcy globu.

Nowa generacja ludzi z mocami nie ma jednak na tyle czystego serca, co ich poprzednicy. Zupełnie inaczej podchodzą do wymierzania sprawiedliwości. To zaczyna przerażać zwykłych ludzi, którzy przywykli do innych standardów. Stara gwardia musi wrócić i wprowadzić porządek. Kingdom Come to historia oryginalnie wydana w 1996 roku. Jej autorami są Alex Ross oraz Mark Waida. Co ważne, w tym roku w Polsce komiks został wydany na nowo, więc nie będziecie mieli żadnych problemów z zakupem. To bardzo ciekawa i przede wszystkim nietypowa historia, która pokazuje znanych herosów z innego punkty widzenia i w zupełnie innym dla nich czasie.

All-Star Superman

Grant Morrison i Frank Quitely w 12-tomowej serii All-Star Superman pokazali zupełnie nowe oblicze alter-ego Clarka Kenta. Zaprezentowana przez nich historia ciekawi i wzrusza jednocześnie. Wyobraźcie sobie Supermana, który z jednej strony staje się jeszcze potężniejszy, a z drugiej strony nowa moc go zabija. Zostaje mu rok życia. Nikt o tym nie wie i nikomu nie ma zamiaru o tym mówić.

W tym czasie heros chce zrobić wszystko, co w jego mocy, aby zostawić Ziemię w najlepszym możliwym stanie. Stawia przed sobą konkretne cele, które mają ułatwić Ziemianom życiem po jego odejściu. Myślę, że ten krótki opis jest wystarczającym dowodem na to, że All-Star Superman warto przeczytać. Szkoda, że aktualnie jest to jeden z tych komiksów, które trudno zdobyć. Jeśli już, to po angielsku lub w kosmicznej cenie.

The Dark Knight Returns

Historia znana w Polsce pod tytułem Powrót Mrocznego Rycerza to bez wątpienia jeden z najbardziej kultowych komiksów ze stajni DC Comics. Myślę, że zgodzi się z tym każdym fan Bruce’a Wayne’a. Frank Miller to twórca legendarny, który właśnie takimi historiami zasłużył sobie na to miano. W The Dark Knight Returns prezentuje nam przyszłość, w której podstarzały Batman od wielu lat nie założył swojego stroju nietoperza.

Gdy władzę nad Gotham chce przejąć bezwzględny gang, Bruce Wayne musi jeszcze raz wcielić się w Batmana, aby uratować swoje ukochane miasto. To historia mroczna i niekonwencjonalna. Po prostu musicie ją znać! Dodatkowo Frank Miller kontynuuje ją w kolejnych częściach – Mroczny Rycerz kontratakuje, a także Mroczny Rycerz. Rasa Panów. Warto poznać też Powrót Mrocznego Rycerza – Ostatnia krucjata, czyli sequel do tych wszystkich wydarzeń, który opowiada o ostatniej walce Batmana przed przejściem na wieloletnią emeryturę.

Crisis of Infinite Earths

Kryzys na nieskończonych Ziemiach to historia oryginalnie opublikowana jeszcze w latach 80. w ramach 12-tomowej serii autorstwa Marva Wolfmana i Gearge’a Pereza (rysunki). Bierze w niej udział nie kilku, nie kilkunastu, a nawet kilkuset bohaterów. Jak? W DC Comics istnieją różne alternatywne rzeczywistości, w których historie poszczególnych herosów potoczyły się na różne sposoby.

W jednym z nich pojawia się Antymonitor – złoczyńca składający się z antymaterii, który zniszczył swój świat, a teraz wziął na cel pozostałe uniwersa. Dziesiątki Supermanów, Batmanów czy Wonder Women łączy siły, aby ocalić wszystkie Wszechświaty. To do dzisiaj jedno z najważniejszych wydarzeń w historii DC Comics. Jednocześnie jest pierwsza odsłona czegoś, co dzisiaj jest określanej jako Crisis Trilogy, bowiem powstały kontynuacje – Infinite Crisis oraz Final Crisis, wydawane już w XXI wieku.

Batman: Year One

Batman: Rok pierwszy, to kolejny komiks autorstwa Franka Millera. Tym razem, jak sama nazwa wskazuje, poznajemy w nim wydarzenia, które działy się w pierwszym roku działalności Batmana w Gotham. Po wielu latach treningów Bruce Wayne po raz pierwszy zakłada maskę Nietoperza i rusza na ulice miasta. Po raz pierwszy poznaje też młodego policjanta Jamesa Gordona. Początkowo podchodzą do siebie z dużym dystansem, ale ostatecznie – jak wiemy z innych historii – stają się sprzymierzeńcami.

Te wydarzenia w dużej mierze kształtują to, czym ostatecznie staje się Mroczny Rycerz. Warto wiedzieć, jak zaczęła się historia Batmana, chociaż Frank Miller opowiada trochę alternatywną wersję. Za rysunki odpowiada David Mazzucchelli. Obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów obrońcy Gotham!

Superman: Red Son

Jak wiemy, młody Kal-El wylądował swoim statkiem kosmicznym na polu w Kansas, gdzie znajduje go małżeństwo z małego miasteczka Smallville. Amerykańscy rodzice – Martha oraz Jonathan Kent – wychowują kosmitę i w dużej mierze odpowiadają za to, jaki ostatecznie jest Superman. A co by się stało, gdyby statek z młodym Kryptończykiem wylądował gdzieś indziej? A co by się stało, gdyby trafił nie do USA, a do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR)?

O tym właśnie mówi komiks Superman: Czerwony Syn autorstwa Marka Millara. To zaskakująca, alternatywna historia Clarka Kenta, który staje się bronią w rękach Stalina. Jednak najpotężniejsza istota na Ziemi, wychowana w ideach komunizmu, ma własne plany. W całej tej historii nie brakuje też Lexa Luthora, który ponownie staje się przeciwnikiem Kal-Ela, zupełnie jakby los w jakiś sposób ciągnął ich do siebie. Obaj są w tej historii bardzo niejednoznaczni i trudno wskazać, kto tutaj jest tym złym. Ciekawe podejście do postaci Supermana.

Watchmen

Niektórzy mogą sobie nie zdawać z tego sprawy, ale Watchmen, czyli po polsku po prostu Strażnicy, to również komiks ze stajni DC. Historia autorstwa Alana Moore’a przedstawia historię bohaterów z alternatywnej rzeczywistości. Ci świecili swoje tryumfy przede wszystkim w latach 40., a aktualnie są na zasłużonej emeryturze.

Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy jeden z nich zostaje zamordowany przez nieznanego sprawcę. Starszy herosi ponownie muszą połączyć siły, aby rozwikłać tę zagadkę. Strażnicy doczekali się zarówno rewelacyjnego filmu, jak i serialu na HBO, który opowiada historię wiele lat po wydarzeniach z komiksu. To mroczna, wielowątkowa i zarazem szalenie intrygujący opowieść, którą po prostu trzeba znać.

Co dalej?

Wiem, że na liście kultowych komiksów DC Comics, które każdy fan musi znać, powinno się znaleźć jeszcze kilka lub nawet kilkanaście tytułów. Wszystko po kolei. Jak już wspominałem – będą kolejne odsłony tej serii, również z następnymi komiksami Marvela i DC. Wszystko po kolei. Tytułów, które po prostu trzeba znać, jest jeszcze wiele. Na razie zaledwie pokazałem Wam wierzchołek ogromnej góry lodowej, a przecież jest jeszcze tyle innych możliwości, jak chociażby komiksy polskie, z uniwersum Gwiezdnych Wojen czy europejskie.

