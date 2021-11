Komiksy, które warto znać (Marvel) – część 1

Chciałbyś zacząć czytać komiksy, ale nie wiesz, od czego zacząć? Mam nadzieję, że nasza nowa seria pomoże Ci w wyborze. W pierwszym odcinku skupimy się na komiksach Marvela.

Kiedyś bycie geekem nie było szczególnie sexy. Interesowanie się komiksami, mangą czy grami uchodziło za dziecinne i nieprzystające dorosłemu człowiekowi. Dzisiaj sytuacja na szczęście jest zgoła odmienna. Ludzie, którzy wychowali się na Pegasusach, pierwszym PlayStation, Cartoon Network, Dragon Ballu czy Tsubasie mają dzisiaj po 30-40 lat i w wielu przypadkach nie zerwali ze swoimi zainteresowaniami. Powiem więcej, bycie geekiem jest dzisiaj popularne i na czasie. Wiele osób wręcz poszerzyło swoje zainteresowania, wśród których znalazły się komiksy. Sam do takich osób się zaliczam i dlatego postanowiłem przygotować dla Was nową serię lekkich, przyjemnych, weekendowych tekstów, w których będę polecał wszelkiej maści komiksy.

W pierwszej odsłonie nowej serii postanowiłem skupić się na komiksach Marvela. Powód jest prosty – w ostatnich latach Kapitana Amerykę, Iron-Mana, Spider-Mana, Thora czy Hulka poznali niemal wszyscy. To oczywiście zasługa filmowego uniwersum, które cieszy się ogromną popularnością, a bazuje właśnie na komiksach. Dlatego wychodzę z założenia, że Marvel może w tym momencie interesować więcej osób niż DC czy Dark Horse Comics.

Uwierzcie mi jednak, że to, co oglądacie w kinach i serwisach streamingowych to zaledwie wierzchołek wierzchołka ogromne góry lodowej. Przez wiele lat scenarzyści i rysownicy przygotowali wiele kultowych historii, które wręcz wypada znać. Oczywiście nie zmieszczę ich wszystkich w jednym tekście, dlatego do Marvela będziemy jeszcze wracać (o ile seria dobrze się przyjmie). Ale nie martwcie się, nie zabraknie też DC, komiksów europejskich, polskich oraz trochę mniej znanych wydawnictw.

Na początek jednak kilka komiksów Marvela, które moim zdaniem warto znać! Kolejność jest całkowicie przypadkowa, bo przedstawione w nich historie są tak kultowe, że trudno byłoby umieścić je w jakiejś kolejności pod względem ważności.

Saga Nieskończoności

Saga Nieskończoności to prawdopodobnie jedna z tych serii, która jako pierwsza byłaby wymieniona przez większość fanów komiksów Marvela. To jedna z najbardziej kultowych historii, które po prostu trzeba znać. Nie bez powodu to właśnie na niej bazuje cała historia z Thanosem w filmowym uniwersum. Nawiązanie jest jednak bardzo luźne, bowiem na kartach komiksu fabuła znacząco różni się od tego, co oglądaliśmy na dużym ekranie.

Właśnie dlatego Sagę Nieskończoności warto poznać, aby dowiedzieć się, jak bohaterowie w inny sposób poradzili sobie z Thanosem dzierżącym Rękawicę Nieskończoności z kompletem Kamieni Nieskończoności. Za scenariusz odpowiada Jim Starlin. Seria składa się z trzech tomów: Rękawica Nieskończoności, Wojna Nieskończoności oraz Krucjata Nieskończoności. Komiks bez problemu kupicie w Polsce zarówno w oryginalnym, angielskim wydaniu, jak i polskim tłumaczeniu.

Civil War

Jeśli jednym z Waszych ulubionych filmów Marvela jest Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów, to musicie wiedzieć, że bazuje on na komiksie o nazwie Civil War. Podobnie, jak w przypadku Rękawicy Nieskończoności, nawiązanie jest bardzo luźne. Na kartach komiksu dzieje się dużo więcej, a walkę między stronami zaangażowanych jest więcej bohaterów. Wszystko zaczyna się od grupki mało znanych herosów, którzy próbują złapać złoczyńcę klasy B. Ich działania doprowadzają jednak do tragedii, w której ginie 600 osób. Z tego powodu rząd Stanów Zjednoczonych ma dość samowolki superbohaterów i chce ich rejestrować.

W tym momencie obóz dzieli się na dwa. Iron-Man jest za rejestracją, a Kapitan Ameryka przeciw. Inni herosi stają po stronie jednego lub drugiego i rozpętuje się piekło. To szczególnie ciekawa historia, ponieważ pokazuje nie walkę ze złoczyńcami, ale kolosalną bitwę między bohaterami. W tym komiksie nie ma tego jednoznacznie złego. Każdy czytelnik sam może opowiedzieć się za jedną lub drugą stroną konfliktu. Za scenariusz odpowiada Mark Millar, a ilustratorem jest Steve McNiven. W Polsce historia znana jest pod tytułem „Wojna domowa”. Co ciekawe, dostępna jest również książka o tym samym tytule.

Marvels

Marvels to dzieło bardzo nietypowe, a z tego powodu ciekawe i kultowe jednocześnie. To komiks o superbohaterach, w których nie ma superbohaterów, a przynajmniej nie w klasycznej odsłonie. Całą historię obserwujemy oczami dziennikarza, który od wielu lat zajmuje się herosami. To spojrzenie na bohaterów z perspektywy zwykłych śmiertelników, dla których wszystkie te walki i ratowanie świata dzieje się jakby obok, którzy są mało znaczącymi pionkami na wielkiej szachownicy pełnej nadludzkich mocy, mutantów i kosmicznych bytów o niewyobrażalnych możliwościach. Komiks pokazuje, jak wygląda życie w takim świecie i jakie dokonują się w nim przemiany. Scenarzystą Marvels jest Kurt Busiek, a rysunki przygotował Alex Ross.

Tajne Imperium

Wszyscy doskonale znamy Kapitana Amerykę. Bohater II Wojny Światowej, który musiał odnaleźć się w dzisiejszych czasach. Jeśli mielibyśmy podać jego najważniejsze cechy, to jednym tchem wymienilibyśmy prawość, niezłomność, honor, heroizm i uczciwość. To jeden z tych bohaterów, który na pierwszy rzut oka wygląda niczym laurka, prawdziwy złotych chłopiec, którego nic nie jest w stanie złamać. Choćby świat się walił, to nie sprzeniewierzy się on swoim ideałom.

To teraz wyobraźcie sobie komiks, w którym Steve Rogers okazuje się członkiem faszystowskiej organizacji Hydra. Co więcej, przejmuje władzę w Stanach Zjednoczonych, które stają się państwem niemal reżimowym. Jak zareagują na to inni bohaterowie? Właśnie tego dowiecie się z komiksu Tajne Imperium, do którego scenariusz napisał Nick Spencer. Mocno polecam, bo to znowu coś nietypowego. No i nie martwcie się, takie obrócenie moralności Kapitana o 180 stopni ma swoje uzasadnienie, ale tego Wam nie zdradzę...

X-Men: Saga Mrocznej Feniks

Mroczna Feniks to postać, która w filmach Fox pojawiła się nawet dwukrotnie, najpierw w 2006 roku w filmie X-Men: Ostatni bastion, a później w 2019 roku w filmie X-Men: Mroczna Feniks. Oba nawiązują do Sagi o Mrocznej Feniks, która opowiada o jednym z najpotężniejszych bytów w uniwersum Marvela. W tej serii Jean Grey poświęca się dla swoich przyjaciół, ratując im życie. Jednak, jak to w komiksach bywa, śmierć nie zawsze oznacza koniec dla danej postaci. Mutantka odradza się jako potężna, kosmiczna istota znana jako Phoenix (Feniks). Niestety, Jane Grey nie do końca panuje nad jej mocami, przez co staje się zagrożeniem dla całego świata. O tym opowiada X-Men: Saga Mrocznej Feniks, czyli jedna z najważniejszych serii komiksowych z mutantami w roli głównej. Warto znać!

Planeta Hulka

Hulk to jeden z najbardziej lubianych bohaterów Marvela. Nie będę ukrywał, że znajduje się również w mojej topce ulubieńców, o czym świadczy, chociażby plakat nad biurkiem, przy którym pisze ten tekst. Dlatego nie mogłem sobie odmówić, aby nie polecić jednej z najbardziej znanych historii z Brucem Bannerem i jego zielonym alter-ego, czyli Planeta Hulka. Zresztą to kolejna pozycja, na której częściowo bazuje jeden z filmów MCU, a konkretnie Thor: Ragnarok.

Hulk zostaje zdradzony przez swoich współtowarzyszy z grupy Illuminati i trafia na odległą planetę Sakaar. Najpierw jest tam gladiatorem, a potem staje się bohaterem tego świata. Za scenariusz odpowiada Greg Pak, a rysunki przygotowali Carlo Pagulayan oraz Aaron Lopresti.

Tajne Wojny

Pod tytułem Tajne Wojny możecie znaleźć tak naprawdę dwie serie komiksów. Ta pierwsza, którą chcę Wam polecić, wydawana była w latach 1984-85 i została częściowo przeniesiona na łamy animowanego serialu Spider-Man z 1994 roku, który mogliście kiedyś oglądać na Cartoon Network. Fabułę tej historii przygotował Jim Shooter, a rysunki stworzyli Mike Zeck oraz Bob Layton.

Komiks opowiada o superbohaterach oraz złoczyńcach, którzy wbrew swojej woli trafiają na planetę Battleworld, stworzoną przez potężny, kosmiczny byt o nazwie Beyonder. Ten od jakiegoś czasu obserwował ziemskich herosów i ich przeciwników i teraz chce się przekonać, kto wygra w ostatecznej wojnie dobra ze złem. Oryginalnie seria składa się z 12 tomów i powstała niejako na zlecenie firmy Mattel, która chciała stworzyć nową linię figurek z bohaterami Marvela. Tajne Wojny to też pierwszy w historii crossover, w którym występuje tyle postaci znanych z kart komiksów.

Co dalej?

Myślę, że jak na pierwszy raz, to możemy zakończyć na tych siedmiu tytułach. To oczywiście zaledwie początek. Wiem, że wiele jest komiksów w portfolio samego Marvela, które warto znać, a przecież dochodzi jeszcze wiele innych wydawnictw i serii. Dlatego miejcie cierpliwość. Docelowo kolejne teksty mają pojawiać się co tydzień lub dwa (jeszcze nie do końca zdecydowaliśmy), w weekendy. W następnej części przyjrzymy się kilku komiksom DC Comics, a później pewnie jakiś tym z serii Star Wars, a z czasem też polskim, europejskim oraz innych, mniejszych wydawnictw, jak Image Comics czy też Dark Horse Comics.

Źródło zdjęć: Erik Mclean (Unsplash), Marvel