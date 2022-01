TikTok uszczęśliwia! Większość serio ma dzięki niemu lepszy humor

TikTok rośnie jak na drożdżach. Jego strona główna była w 2021 roku odwiedzana częściej niż Facebook, YouTube, a nawet Google! W Polsce działa od roku i dla większości to sposób na poprawę nastroju.

TikTok to aktualnie najszybciej rosnąca platforma rozrywkowa. W 2021 roku przekroczyła miliard użytkowników i zrobiła to w tempie, jakiego internet jeszcze nie widział – o 16% każdego miesiąca. W Europie środkowej z TikToka korzysta około 100 mln użytkowników i przybywa nowych każdego dnia. Nie bez powodu – TikTok jest platformą zaskakująco wartościową i pełną ciekawostek podanych w przystępny sposób. Podczas konferencji prasowej mogłam między innymi skosztować dań, których przepisy powstały na TikToku (czipsy z makaronu – kto by pomyślał?), posłuchać koncertu na żywo i zobaczyć lekcję koreańskiego.

TikTok pociesza… autentycznie

TikTok to dojrzała platforma do rozrywki i komunikacji. Powiedziałabym, że z wieloma aspektami radzi sobie lepiej, niż platformy od niej starsze. Na pewno zostawia w tyle YouTube'a z jego przestarzałą architekturą polecania materiałów, która ma w zwyczaju zostawiać ludzi w bańce. Różnorodnością treści zaś bije na głowę Facebooka. Jest jeszcze coś. Ludzie korzystający z TikToka są szczęśliwsi. Przypuszczam, że to kwestia autentyczności treści. TikTok jest na zupełnie innym końcu spektrum niż Instagram, znany ze wpędzania ludzi w depresję. Przy tym nie czuje się tu idyllicznego eskapizmu.

Są tu wartościowe treści edukacyjne, informacyjne i inspirujące do działania, niemniej 75% użytkowników TikToka odwiedza go w poszukiwaniu rozrywki. TikTok dostarcza. 63% użytkowników przegląda go, by poprawić sobie humor… i to działa! 62% szuka czegoś nowego, dzięki czemu realnie rozwijają swoje zainteresowania i poszerzają horyzonty. Dla 40% osób między 18 i 55 rokiem życia TikTok to „gwarancja rozrywki”.

Jeszcze jedna ciekawostka. Przeprowadzone przez TikTok badania pokazują, że dla 80% ankietowanych, TikTok jest najważniejszą platformą do odkrywania nowej muzyki, a ponad połowa tych odkryć odbywa się w sekcji „Dla Ciebie”. Platforma stała się miejscem, gdzie odbywają się globalne koncerty, a wielu twórców młodego pokolenia rozpoczyna swoją karierę właśnie dzięki tej aplikacji.

Poczytaj mi, TikTok

TikTok będzie też platformą rozwojową dla młodych artystów. Właśnie ogłoszona została współpraca z Papaya Young Creators – w tegorocznej edycji prestiżowego konkursu dla młodych twórców powstaną dwie nowe kategorie. Jedna z nich, po raz pierwszy w historii konkursu, będzie otwarta dla prawie każdego pod hasłem Creative Playground by TikTok. Ponadto TikTok zamierza wspierać lokalnych artystów, festiwale i pracować z wytwórniami. Na froncie sportowym niezmiennie będzie współpracować z drużynami piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, Runmaggedonem i KSW, będą też działania w zakresie sportów motorowych i ekstremalnych (z marką Red Bull).

Mnie znacznie bardziej interesuje partnerstwo, o którym więcej dowiemy się w poniedziałek. TikTok będzie współpracował z Empikiem i wcale nie będzie to współpraca komercyjna. TikTok ma ważniejszy cel niż pieniądze, a jest to promowanie czytelnictwa w Polsce. TikTok obejmie patronatem jedną z kategorii prestiżowego konkursu Bestsellery Empiku 2022. Ponadto w 50. Salonach sieci Empik pojawią się specjalne półki oznaczone logo TikToka, na które trafią wybrane pozycje książkowe polecane przez twórców i użytkowników. Z rozmów w kuluarach wiem, że będzie też można posłuchać literatury na TikToku, ale niech to pozostanie niespodzianką.

TikTok chroni

W stronę TikToka kierowanych jest mnóstwo zarzutów, związanych z bezpieczeństwem. Może tego nie widać, ale prowadzący platformę biorą je sobie do serca. Sporo się już zmieniło i nadchodzą kolejne zmiany, zarówno na poziomie cyberbezpieczeństwa, jak i bezpieczeństwa osobistego użytkowników. Potwierdza to certyfikat TAG Brand Safety Certified Seal od Trustworthy Accountability Group (TAG) na poziomie globalnym. Na dniach w Dublinie zostanie uruchomione Europejskie Centrum Przejrzystości i Odpowiedzialności, które przybliży nam mechanizmy polecania treści, ochrony danych, a przede wszystkim przejmie moderację. Zresztą trzeba przyznać, że moderacja treści na TikToku działa wybornie w porównaniu do konkurencji. Celem TikToka nie jest wszczynanie awantur, ale stymulacja przyjaznej, pozytywnej dyskusji. Nawet jeśli przez to zarobi trochę mniej.

To dlatego tak dobrze czują się tu twórcy mówiący o niepełnosprawności i problemach życia codziennego. TikTok prężnie wspiera też osoby LGBT+ – stworzył nawet mural na cześć twórców z tej grupy w Warszawie. Były też transmisje na żywo z udziałem niebanalnych Polek i wsparcie akcji #nieczekam107lat, której celem jest przyspieszenie wyrównania praw kobiet i mężczyzn w naszym regionie.

W minionym roku uruchomiona została między innymi polska wersja Centrum Bezpieczeństwa, wspierająca bezpieczeństwo cyfrowe nastolatków i edukująca rodziców. Celem jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla najmłodszych użytkowników, ale nikomu nie zaszkodzi zdobycie nowej wiedzy. Warto wiedzieć, że dla użytkowników, którzy nie skończyli 16 roku życia, już w styczniu 2021 roku wprowadzona została dodatkowa ochrona, a ich konta są domyślnie prywatne, nie ma możliwości prowadzenia transmisji na żywo, pisania do nich ani pobierania filmów tych osób. Jest też oczywiście kontrola rodzicielska, pozwalająca na zarządzanie czasem spędzonym na TikToku, były szkolenia dla rodziców i nauczycieli i wiele innych inicjatyw.

TikTok to biznes

Plany TikToka na przyszłość od strony biznesowej są w zasadzie proste: dalej rosnąć w stałym tempie, które jest zresztą godne pozazdroszczenia, oraz umocnić pozycję w Europie. Bądź co bądź, TikTok to także biznes, a celem biznesu jest zarabianie. W naszym regionie TikTok kładzie największy nacisk na Polskę i Rumunię, poza tym jest dostępny także w Czechach i na Węgrzech. Zresztą warto zaznaczyć, że „centrum dowodzenia” TikToka na Europę Środkową znajduje się w Warszawie.

Co ciekawe, użytkownicy TikToka są dobrze nastawieni do obecności marek. Aż 63% użytkowników ogląda reklamy, a 74% pozytywnie odnosi się do promocji. Być może odpowiada za to fakt, że reklamy nie są inwazyjne i nie przeszkadzają w przeglądaniu treści twórców. Na TikToku treść jest zawsze na pełnym ekranie i ma niepodzieloną uwagę odbiorcy. Reklamy zdarzają się pomiędzy treściami i można je po prostu pominąć, ale zaskakująco dużo osób ogląda je do końca.

TikToker to świadomy konsument

Dla biznesu jest też istotne, że użytkownicy TikToka są w stanie zapłacić więcej za towar wyższej jakości (64%) lub bardziej etyczny (52%). Ponadto z badania przeprowadzonego z Kantarem wynika, że użytkownicy TikToka są świetnymi, ale świadomymi konsumentami. Znacznie częściej niż inni użytkownicy kupują przez internet kosmetyki, ubrania czy codzienne zakupy. W ciągu najbliższego roku:

45% użytkowników planuje kupić mieszkanie lub dom (inne platformy: 30%);

62% planuje kupić samochód (inne platformy: 45%);

70% wymienić smartfon (inne platformy: 60%);

45% otworzyć konto w banku (inne platformy: 30%).

Podczas konferencji TikToka dowiedziałam się również, że TikTokerzy wydają na treści cyfrowe czterokrotnie więcej (100 zł), niż przeciętny internauta. Poza tym sporo osób korzysta z Vinted i AliExpress, aż 86% dowiaduje się o nowinkach przed swoimi znajomymi. To też platforma, na której większość stanowią osoby zainteresowane markami przyjaznymi środowisku, odpowiedzialnymi społecznie i autentycznymi. Nic dziwnego, że nie brakuje chętnych na reklamy. Do TikToka przekonali się między innymi Samsung, T-Mobile, AliExpress i Rossman. My też powoli się przekonujemy.

