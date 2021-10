TikTok kontra Facebook. Już nikt inny się nie liczy

TikTok już wygodnie umościł się na pozycji króla aplikacji mobilnych. Popularność chińskiej aplikacji jest tak duża, że jedynym godnym rywalem jest całe imperium Facebooka.

Regularnie piszemy o kolejnych dużych sukcesach TikToka. Chińska aplikacja zawojowała świat mediów społecznościowych i aplikacji w ogóle. We wrześniu 2021 sytuacja wcale nie odbiegała pod tym względem od normy. Trzeba pamiętać, że dane Sensor Tower nie obejmują lokalnych chińskich sklepów z aplikacjami, a w samych Chinach Google Play właściwie nie istnieje (co najwyżej z VPN). W rzeczywistości przewaga TikToka jest jeszcze większa. W minionym miesiącu na świecie TikToka zainstalowało 59 milionów osób. Najwięcej z Chin (16%) i USA (12%). Na drugim miejscu znalazł się Facebook z 51 milionami instalacji. Aż za 29% z nich odpowiadają same Indie. Cóż, skoro władze Indii zablokowały TikToka (w odwecie za przejęcie przez Chiny spornej doliny w Himalajach), to gdzieś ci ludzie muszą być... Na drugim miejscu znajduje się Indonezja z 7% nowych instalacji.

Trzecie, czwarte i piąte miejsce również zajmuje imperium Facebooka. Kolejne miejsca zajmują bowiem Instagram, WhatsApp i Messenger. Dopiero na szóstym miejscu jest pierwsza aplikacja niebędąca TikTokiem i własnością Marka Zuckerberga. Szósty najpopularniejszy na świecie jest Snapchat.

Źródło zdjęć: pexels

Źródło tekstu: sensortower, wł