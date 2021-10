TikTok usunął ponad 81 mln filmów w 2Q2021

TikTok opublikował globalny Raport Egzekwowania Zasad Społeczności. Wynika z niego, że serwis usunął w drugim kwartale tego roku ponad 81 milionów filmów naruszających zasady, z tego ponad 94% zanim je ktokolwiek zgłosił.

Priorytetem TikToka, jak informuje serwis, jest tworzenie bezpiecznego otoczenia, dlatego platforma dokłada starań, by usuwać konta i treści, które naruszają Zasady Społeczności. W okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku z tego powodu usunięto ponad 81,5 milionów filmów wideo na całym świecie, co stanowi mniej niż 1% wszystkich opublikowanych treści wideo. 93% z nich zostało usuniętych w ciągu 24 godzin od ich wstawienia, a 94,1% zanim ktokolwiek je zgłosił. 87,5% usuniętych treści nie zostało w ogóle wyświetlonych, co stanowi lepszy wynik niż w pierwszym kwartale tego roku (81,8%) dzięki poprawie systemu wykrywania.

TikTok stale usprawnia i wprowadza na nowe rynki systemy automatycznego wykrywania i usuwania niektórych kategorii treści naruszających zasady. W rezultacie za pomocą tej technologii w drugim kwartale roku dokonano prawie 17 milionów usunięć. 14,8 milionów kont zostało usuniętych za naruszenia Zasad Społeczności lub Warunków Korzystania z Serwisu. W tym ponad 11 milionów kont podejrzanych o to, że ich właściciele mieli mniej niż 13 lat. Stanowi to mniej niż 1% wszystkich kont na TikToku.

Zobacz: TikTok zgromadził już miliard użytkowników

Zobacz: TikTok chce chronić młodszych użytkowników

Bezpieczeństwo młodszych użytkowników

W drugim kwartale tego roku TikTok uruchomił polskie Centrum Bezpieczeństwa, odświeżając przy tym poprzednią wersję dostępną do tej pory także na innych rynkach. Pozwala ono rodzicom i opiekunom przyjrzeć się bezpieczeństwu platformy z bliska dzięki nowym filmom wideo, w których zaprezentowano między innymi Zasady Społeczności oraz dostępne dla nich zasoby, w tym Poradnik Opiekuna. W maju TikTok dołączył do Koalicji Technologicznej, czyli organizacji, która działa na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i nadużyciami w sieci. Poprzez członkostwo w niej TikTok podkreśla, że nie akceptuje na platformie tego typu treści.

Troska o inkluzywność i dobre samopoczucie

Jednym z podstawowych wartości TikToka jest różnorodność oraz inkluzywność. Platforma w drugim kwartale roku wprowadziła narzędzia i wydarzenia mające na celu dbałość o dobrostan społeczności TikToka:

Wprowadzono nowe metody kontroli, umożliwiające jednoczesne usuwanie lub zgłaszanie wielu komentarzy. Konta, które publikują zastraszające lub negatywne komentarze, mogą być blokowane masowo, nawet do 100 naraz.

Wydano Przewodnik przeciwdziałania zastraszaniu, umożliwiający rodzinom rozpoznawanie zastraszających wypowiedzi oraz zawierający informacje na temat sposobów przeciwdziałania i szukania pomocy dla ofiar napaści i ich świadkom.

Zorganizowano globalną kampanię #CreateKindness, w której przygotowano serię kreatywnych filmów mających na celu wzmocnienie świadomości na temat zastraszania i zachęcającą do przyjaznej postawy wobec innych.

W czerwcu TikTok uczcił Miesiąc Dumy kampanią #FreeToBe. Platforma zorganizowała globalne wydarzenie TikTok Pride March, 12-godzinną podróż dookoła świata w celu zebrania funduszy dla organizacji wspierających społeczność LGBTQ+. Z okazji Miesiąca Dumy w centrum Warszawy powstał mural na cześć polskich twórców TikToka, reprezentujących społeczność LGBTQ+, pod hasłem „Każdy różny, ale równy”.

Walka z dezinformacją na temat COVID-19

TikTok współpracuje z ekspertami w dziedzinie zdrowia publicznego, aby pomóc społeczności uzyskać rzetelne informacje na temat COVID-19 i szczepionek:

W drugim kwartale 2021 roku centrum informacyjne COVID-19 odwiedzono ponad 921 milionów razy na całym świecie, a banery kierujące do centrum zostały dodane do 1,8 miliona filmów i obejrzane 11 miliardów razy.

Ogłoszenia TikTok (PSA) dotyczące hashtagów związanych z COVID-19 i szczepionkami, kierujące użytkowników do danych WHO i lokalnych zasobów organizacji zdrowia publicznego, zostały obejrzane ponad 18 miliardów razy.

We współpracy z NowThis uruchomiono również pięcioczęściową serię LIVE o nazwie VIRAL, e celu edukacji na temat technologii stojącej za szczepionkami COVID-19, aby udostępnić rzetelne informacje i zmniejszyć niechęć do szczepień.

Z okazji Światowego Tygodnia Szczepień zorganizowano edukacyjny LIVE z udziałem Światowej Organizacji Zdrowia oraz kampanię z hashtagiem, która zachęcała ludzi do kreatywnego dzielenia się powodami, dla których się szczepią.

W okresie od kwietnia do czerwca 2021 roku usunięto 2518 filmów wideo, które miały na celu dezinformację. 83% tych filmów usunięto zanim zostały zgłoszone, 87,6% w ciągu 24 godzin od ich zamieszczenia na TikToku, a 69,7% zanim zostały wyświetlone.

Zobacz: UOKiK interweniuje. Znana aplikacja może wyłudzać pieniądze

Zobacz: PiS znalazł nowego wroga. Tym razem w słusznej sprawie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Solen Feyissa / Unsplash

Źródło tekstu: TikTok