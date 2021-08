TikTok chce chronić młodszych użytkowników

TikTok wprowadza nowe funkcje, które w założeniu mają chronić młodszych użytkowników. Zmiany są inne dla każdej grupy wiekowej.

TikTok to obecnie najpopularniejsza aplikacja społecznościowa na świecie i prawdziwy król pod względem ilości pobrań w sklepach. Jednocześnie TikTok może się poszczycić bardzo dużymi przychodami. Kluczem do sukcesu okazali się najmłodsi użytkownicy, to oni szczególnie kochają TikToka. Chińczycy nie zapominają jednak, że co jakiś czas wybucha afera związana z nimi. Najczęściej przy okazji coraz bardziej niebezpiecznych wyzwań, ale zachodzą obawy też o ich prywatność i uzależnienie. Dlatego teraz TikTok nie będzie pokazywał powiadomień typu Push po 21:00 osobom między trzynastym i piętnastym rokiem życia.

Szesnastolatkowie i siedemnastolatkowie będą dostawać powiadomienia Push o godzinę dłużej. Nie będzie można nie tylko wysyłać wiadomości prywatnych piętnastolatkom i młodszym, ale szesnastolatkowie i siedemnastolatkowie będą musieli ręcznie włączyć funkcję odbioru wiadomości. Podobne zmiany dotyczą pobierania filmów. Nie będzie można pobierać nagrań autorstwa osób młodszych niż 16 lat. Szesnastolatkowie i siedemnastolatkowie będą musieli ręcznie włączyć taką funkcję.

Źródło zdjęć: pixabay, wł

Źródło tekstu: tiktok, wł