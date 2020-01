Anteny telefonii komórkowej nie muszą szpecić krajobrazu. Udowodnił to Emitel w Wilanowie

Emitel w porozumieniu z władzami Urzędu Dzielnicy Wilanów zamontował dwie nowoczesne instalacje antenowe na potrzeby telefonii komórkowej na terenie Miasteczka Wilanów. Rozwiązanie zaprojektowano tak, by dobrze wpasowały się w istniejący układ architektoniczny warszawskiej dzielnicy.

W Miasteczku Wilanów stanęły 2 innowacyjne słupy uliczne o wysokości 8 metrów każdy, będące nowoczesnymi instalacjami, stworzonymi na potrzeby telefonii komórkowej, które są nie tylko funkcjonalne, ale mogą stanowić także ozdobą miejsca, w którym stoją. Znalazły się one na skrzyżowaniu Osi Królewskiej i ulicy Sarmackiej oraz na skrzyżowaniu ulic Klimczaka i Sarmackiej. Emitel planuje podobne anteny zamontować w kolejnych lokalizacjach.

Anteny, które wpasowują się w miejscową architekturę

Miasteczko Wilanów stale się rozwija i obecnie liczy prawie 37 tysięcy mieszkańców. Wielu deweloperów wciąż realizuje tam swoje inwestycje mieszkaniowe, w planach są również kolejne realizacje związane z rozwojem szkolnictwa i kultury. W ślad za rozwojem budynków musi podążać rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej - rosną w tym zakresie potrzeby i oczekiwania samych mieszkańców. Oczekują oni montażu instalacji, które poprawią dostępność sieci komórkowych na tym terenie. Jednocześnie władze dzielnicy Wilanów zwracają szczególną uwagę na instalacji tego typu, ponieważ muszą one nie tylko spełniać najwyższe normy techniczne i bezpieczeństwa, ale także wpisywać się swoją estetyką w lokalną architekturę.

- Każda z instalacji w danej lokalizacji realizować będzie funkcję zwiększenia zasięgu oraz polepszenia parametrów sygnału komórkowego, a tym samym zwiększenia pojemności sieci wszystkich operatorów komórkowych. Co to oznacza w praktyce? To przede wszystkim zwiększenie szybkości i dostępności szerokopasmowego internetu mobilnego. Dzięki temu rozwiązaniu można także zminimalizować ryzyko ograniczenia bądź braku przepustowości sieci, które mogą niekorzystnie wpłynąć na komfort korzystania z wysokiej jakości usług multimedialnych. Dotyczy to zarówno aplikacji i usług mobilnych, jak również w szczególności usług multimedialnych czy serwisów streamingowych, takich jak np. Youtube czy Netflix.

- powiedział Piotr Guziewicz, Dyrektor Biura Planowania Sieci i Rozwoju Usług w Emitel S.A.

Mieszkańcy i właściciele lokali handlowo-usługowych zlokalizowanych na niższych kondygnacjach mogą liczyć również na polepszenie dostępności sygnału telefonii komórkowej wewnątrz pomieszczeń. Emitel może w oparciu o wybudowaną przez siebie infrastrukturę zaproponować także inne rozwiązania. W kolejnych etapach możliwie będzie uruchomienie nowych usług z zakresu Inteligentnych miast, takich jak systemy poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców oraz monitorujące zanieczyszczenie powietrza, zajętość miejsc parkingowych, bieżącą lokalizację pojazdów komunikacji miejskiej czy stan zapełnienia pojemników na śmieci.

Zaletą anten postawionych przez Emitela jest znacząco lepsza estetyka w porównaniu do najczęściej stosowanych rozwiązań instalowanych na przykład na dachach budynków mieszkalnych. Znacznie mniejsze wymiary urządzeń i konstrukcji umożliwiają też ich wkomponowanie w istniejącą architekturę w lokalizacjach, w których nie istnieje możliwość zastosowania klasycznych rozwiązań. Współdzielona przez wszystkich operatorów komórkowych instalacja pozwala też skutecznie ograniczyć liczbę anten na terenie osiedla. Ważne jest również, że rozwiązanie to spełnia wszelkie obowiązujące normy środowiskowe. Zlokalizowanie instalacji tego typu w otoczeniu zabudowy mieszkalnej powoduje też, że telefony użytkowników znajdujących się w zasięgu mogą nadawać ze znacznie mniejszą mocą niż w przypadku stacji bazowych oddalonych o setki metrów.

Do testów nowych rozwiązań przystąpił już pierwszy operator komórkowy, a w najbliższym czasie swoje testy będą prowadzić kolejni. Każdy z punktów dostępowych realizuje funkcje nadawania i odbioru sygnału radiowego sieci telefonii komórkowych w pasmach 800 MHz, 900 MHz i opcjonalne 1800 MHz w technologiach 3G oraz 4G. Zapewnia to obsługę połączeń głosowych oraz szerokopasmowego Internetu mobilnego. Instalacje antenowe zostały podłączone do sieci operatorów komórkowych za pomocą łącza światłowodowego. Moce nadajników są kilkudziesięciokrotnie mniejsze niż w typowych rozwiązaniach wieżowych lub dachowych. Podobne rozwiązania są już widoczne na osiedlach i ulicach miast Europy Zachodniej oraz w Stanach Zjednoczonych.

Źródło tekstu: Emitel