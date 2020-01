Gmina Piaseczno i Emitel rozpoczynają tworzenie inteligentnego miasta

Emitel we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Piaseczno zaprojektował i zbudował sieć oraz skonfigurował i dostarczył czujniki na potrzeby rozwiązań inteligentnego miasta. Jest to kolejny projekt w portfolio Emitel zbudowany w oparciu o technologię LORaWAN.

Zakres prac zrealizowanych przez Emitel obejmował dostawę i uruchomienie 130 czujników na potrzeby zdalnego pomiaru zajętości miejsc parkingowych w wyznaczonych miejscach oraz 10 ultradźwiękowych czujników do pomiaru poziomu wypełnienia koszy, a także 6 alarmowych czujników zalewowych do monitorowania poziomu wody w rzekach i głównych rowach melioracyjnych. Zamontowano też zestaw czujników badających środowisko naturalne (pomiar temperatury, poziom hałasu i wilgotność powietrza).

Emitel ma już pewne doświadczenie w podobnych realizacjach. Jako jedna z pierwszych firm rozpoczął realizację projektów inteligentnego miasta we współpracy z samorządami. W udostępnionej przez spółkę sieci samorządy mogą wdrażać rozwiązania, które poprawiają standard życia mieszkańców, pomagają w walce z problemem zanieczyszczenia środowiska czy znalezieniem wolnego miejsca parkingowego w mieście. Takie rozwiązanie zostało wdrożono między innymi we Wrocławiu. Jak przekonuje Emitel, przyniosło ono wiele korzyści dla mieszkańców, m.in. ograniczając ruch autobusów turystycznych a w konsekwencji emisję spalin.



- Jak wynika z raportu grupy roboczej do spraw internetu rzeczy przy Ministerstwie Cyfryzacji w długim horyzoncie czasowym, realizacja koncepcji Inteligentnych miast, może stanowić istotną siłę napędową polskiej gospodarki, przynosząc wymierne korzyści dla mieszkańców, jednostek administracji publicznej, oraz przedsiębiorstw prywatnych – powiedział Maciej Staszak – Wiceprezes Zarządu Emitel S.A. - Niezwykle mnie cieszy, że Emitel dysponuje rozwiązaniami, które w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju miast w Polsce przez stosowanie nowych technologii i rosnącego zaufania do internetu rzeczy – dodał Maciej Staszak.