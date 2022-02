UPC Polska po 2021 roku: więcej klientów i najszybszy Internet

UPC Polska miał na koniec 2021 roku niemal 1,6 mln klientów, którzy korzystali z z ponad 3,3 mln usług. Operator podaje, że był to dla niego najlepszy rok w historii pod względem osiągniętych wyników.

2021 był naszym najlepszym rokiem pod względem wyników biznesowych, potwierdzając koncentrację UPC na klientach i skuteczność naszej długoterminowej strategii wzrostu. Skupiliśmy się na tym, co najważniejsze - byciu blisko klientów i zapewnianiu im jakości i doświadczeń najbardziej polecanej marki. Zaowocowało to zdobyciem zaufania 44 tys. nowych klientów i najwyższym przyrostem bazy od lat. Ponownie potwierdziliśmy wiodącą pozycję UPC na rynku pod względem szybkości Internetu, innowacyjności i satysfakcji klientów. Poczyniliśmy również znaczne postępy w zakresie rozwoju usług FMC, transformacji cyfrowej, B2B oraz ekspansji usług na sieciach POPC. Dzięki silnym fundamentom, utorowaliśmy drogę do realizacji kolejnego ambitnego celu, jakim jest budowa pozycji ogólnokrajowego czempiona FMC, by dalej rozwijać nasze usługi, społeczeństwo gigabitowe i gospodarkę cyfrową Polski.

– powiedział Robert Redeleanu, CEO UPC Polska

Zobacz: UPC wprowadza nową ofertę z pakietem Mega Paka

Zobacz: Kto w styczniu miał najszybszy Internet? SpeedTest.pl już to wie

UPC z najszybszym Internetem

Szybki i niezawodny Internet jest niezbędny do zdalnej pracy, edukacji, prowadzenia biznesu czy korzystania z cyfrowych rozrywek. By sprostać wymaganiom klientów, UPC wprowadziło takie rozwiązania, jak Inteligentne WiFi i UPC WiFi Pod. Operator kontynuował również program podnoszenia prędkości Internetu, zwiększając ją do średniego poziomu 411 Mb/s na użytkownika. Zaowocowało to pierwszym miejscem w rankingu Internetu domowego serwisu SpeetTest.pl, a także wzrostem liczby subskrypcji usług internetowych o 60,8 tys. do poziomu 1 350 500.

Usługi telewizyjne UPC

W 2021 roku UPC zwiększyło liczbę subskrypcji usług telewizyjnych o 62,4 tys. do 1 397 200. Wzrost ten jest efektem między innymi dostarczania klientom coraz lepszej rozrywki z dostępem do platformy Viaplay obok HBO, CANAL+ czy Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Klienci mogą z nich korzystać za pośrednictwem małego dekodera UPC 4K TV Box, wyposażonego w dodatkowe aplikacje, takie jak Amazon Prime Video i YouTube Kids, a także karty CI+ 4K. Nowa aplikacja UPC TV Go umożliwia z kolei dostęp do treści w dowolnym miejscu i czasie.

Transformacja cyfrowa w UPC

W 2021 roku UPC Polska przyspieszyło cyfryzację procesu i kanałów obsługi klienta, wdrażając między innymi aplikację Self-Care oraz voicebota, obsługującego 100% połączeń przychodzących od klientów. Operator podaje, że zaowocowało to najwyższym w historii wskaźnikiem satysfakcji klienta (NPS).

B2B z dwucyfrowym wzrostem

UPC Biznes wspierał rozwój swoich klientów we wszystkich segmentach, w tym SOHO, małe i średnie firmy oraz duże korporacje, zapewniając im odpowiednie usługi cyfrowe, w tym gigabitowy Internet. Przełożyło się to na dwucyfrowy wzrost biznesu oraz wzrost zaufania i satysfakcji klientów.

Postępy w zakresie FMC i podwojenie bazy mobilnej

UPC kontynuowało oferowanie klientom pakietów usług mobilnych. W minionym roku operator pozyskał 58,6 tys. nowych abonentów telefonii komórkowej, dzięki czemu ich liczba osiągnęła poziom 121,3 tys.

Inwestycje w infrastrukturę i ekspansja

W 2021 roku UPC Polska kontynuowało wdrażanie cyfrowych usług, powiększając zasięg sieci POPC do ponad pół miliona. Operator rozbudowywał też własną sieć, podłączając łącznie 68,2 tys. gospodarstw domowych, osiągając na koniec IV kwartału 2021 roku poziom 3 703 400 gospodarstw domowych w zasięgu.

Zobacz: Wyniki Orange Polska po 2021 roku. Rośnie światłowód, liczba klientów i przychody

Zobacz: T-Mobile dostanie nowe logo. Deutsche Telekom ujednolica branding

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, UPC

Źródło tekstu: UPC