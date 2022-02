T-Mobile dostanie nowe logo. Deutsche Telekom ujednolica branding

Deutsche Telekom ujednolica globalny branding, dostosowując identyfikację marki do swojej strategii strategii wiodącego cyfrowego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Zmieni się również logo T-Mobile Polska, który należy do grupy. Nie będą to jednak duże zmiany.

Deutsche Telekom wprowadza nowe logo grupy, co ma podkreślić podejście skupione na jednej marce. Koncentruje się ono wokół litery "T", mocniej podkreślona i przejrzysta ma być również rola magenty. Skojarzona z kolorem nazwa marki w przyszłości ustrukturyzuje portfolio produktów we wszystkich krajach.

Podejście do globalnego rynku przyjęte przez Grupę Deutsche Telekom stanowi kluczowy filar naszej międzynarodowej, cyfrowej i zrównoważonej strategii korporacyjnej. Wszystko się tutaj łączy – jeden cel, jedna architektura marki, jedno logo, jedno hasło i jeden projekt brandu. Dzięki naszej globalnej strategii marki chcemy sprawić, aby nasz rozwój w kierunku lidera telekomunikacji cyfrowej był widoczny dla wszystkich.

– powiedział Ulrich Klenke, Chief Brand Officer w Deutsche Telekom

„T” nabiera mocy

W ramach strategii jednej marki Deutsche Telekom będzie docelowo używać nowego logo we wszystkich spółkach działających pod brandem „T” w różnych krajach. Jak informuje operator, w formie 1-T-1 (cyfra-T-cyfra) logo stanowi podstawę przejrzystej architektury marki, a samo „T” staje się bardziej kompaktowe. W tym celu firma zoptymalizowała krzywizny i wzmocniła górę, środek oraz dół logotypu. Nowy projekt ma się przełożyć również na uproszczenie użytkowania identyfikacji wizualnej i poprawę świadomości klientów we wszystkich cyfrowych i fizycznych punktach styku.

Litera „T” otrzyma też bardziej znaczącą rolę w komunikacji brandu i znajdzie się w jej centrum. Ma to umożliwić lepsze wkomponowanie w różnorodne konteksty. Nowe logo zaznacza aktualny kierunek pozycjonowania marki, stanowiąc zarazem symbol cyfrowego optymizmu. Przyjęty przez Deutsche Telekom cel został ujęty w haśle „Nie zatrzymamy się, dopóki wszyscy nie będą połączeni” („We won't stop until everyone is connected”).

„T”, które stworzyliśmy w naszym nowym logo, jest dla mnie jak silne światło latarni morskiej naprowadzające nas na cel Jakość i siła naszej sieci oraz wiedza całej Grupy Deutsche Telekom w zakresie technologii cyfrowych przynoszą korzyści wszystkim i pozwalają nam jako społeczeństwu na sprostanie każdemu wyzwaniu. Jest to możliwe za sprawą innowacyjnych usług najwyższej jakości, a także silnej koncentracji na potrzebach klienta, która stawia za cel ułatwianie i wzbogacanie życia ludzi.

– dodał Ulrich Klenke

Jasna rola magenty

Magenta, czyli barwa marki, pozostanie wyróżnikiem dla jej klientów. Ma to związek z ogromną rozpoznawalnością koloru względem brandu.

Przypisaliśmy magencie jasną i wyrazistą rolę, wykraczającą poza sam kolor. Planujemy używać tej nazwy, kształtując nasze międzynarodowe portfolio produktów, aby zyskać w ten sposób dodatkowy wyróżnik na tle konkurencji. Nasza marka stanie się bardziej widoczna, przejrzysta, spójna i zrozumiała ponad granicami międzynarodowymi – a tym samym bardziej efektywna i wydajna

– powiedział CBO Deutsche Telekom

Deutsche Telekom wykorzysta nowe logo podczas targów Mobile World Congress, które odbędą się w dniach 28 lutego – 3 marca tego roku w Barcelonie. Zmiana zostanie sfinalizowana we wszystkich krajach w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat w sposób zoptymalizowany pod kątem kosztów, a także wykorzystywanych zasobów. W pierwszej kolejności firma wprowadzi zmiany w kanałach cyfrowych, w obrębie kampanii komunikacyjnych oraz sponsoringu. Następnym etapem będą modyfikacje w fizycznej przestrzeni, uwzględniającej budynki i sklepy.

Strategiczne fundamenty nowej prezentacji marki zostały opracowane przez Group Brand Management w Deutsche Telekom. Ich wdrożenie obejmuje wszystkie istotne obszary w Grupie i zostało zaplanowane we współpracy z MetaDesign z Dusseldorfu.

Źródło zdjęć: T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile