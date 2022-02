Chciał ukarać dzieci. Wyłączył Internet w całym mieście

We Francji doszło do bardzo nietypowego zdarzenia. Ojciec chciał ukarać swoje dzieci, a zamiast tego wyłączył Internet w całym mieście.

Mieszkańcy niewielkiego miasteczka Messanges we Francji od pewnego czasu borykali się w pewnym problemem. Każdego dnia od północy do mniej więcej 3:00 nad ranem nie działały u nich sieci komórkowe, łącznie z Internetem mobilnym. Jak to możliwe?

Sieci komórkowe zgłosiły sprawę do ANFR, czyli Agence nationale des fréquences. Urzędnicy zbadali sprawę i szybko doszli do wniosku, że problem spowodowany jest przez zagłuszacz sygnału. To dość proste, ale jednocześnie nielegalne urządzenie na terenie Francji. Tylko kto mógłby z niego korzystać w niewielkim miasteczku, w którym nie mieszka nawet tysiąc osób?

Ojciec chciał ukarać swoje dzieci

Urzędnikom szybko udało się zlokalizować zagłuszacz. Trop skierował ich do pobliskiego domu jednorodzinnego. Jego właściciel od razu przyznał, że zakupił urządzenie przez Internet. Używał go codziennie, aby zabronić uzależnionym od sieci dzieciom korzystania z Internetu w godzinach nocnych. Rodzicielstwo w najlepszym wydaniu...

Jak już wcześniej wspominałem, korzystanie z zagłuszaczy sygnałów jest we Francji (i wielu innych państwach) nielegalne. Za jego użycie grozi kara nawet 6 miesięcy pozbawienia wolności i maksymalnie 30 tys. euro grzywny.

ANFR zgłosiło sprawę do prokuratury. Ojciec nastolatków prawdopodobnie będzie miał duże problemy.

