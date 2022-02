Orange Polska nie wyklucza wzrostu cen swoich usług, co może być odpowiedzią na wysoką inflacją, ale także kontynuacją dotychczasowej strategii.

Orange Polska podczas czwartkowej wideokonferencji zaprezentował swoje wyniki za ostatni kwartał 2021 roku. Później przyszedł czas na pytania, które dotyczyły między innymi kwestii możliwych wzrostów cen usług pomarańczowego operatora, związanych z wysoką inflacją i wynikającymi z tego coraz większymi kosztami działalności.

Odpowiedź nie pozostawia złudzeń. Wzrost cen w Orange jest jak najbardziej możliwy. Uzasadnieniem dla takich zmian jest między innymi to, że – jak zaznaczył przedstawiciel operatora – bardzo dobre wyniki, które osiąga Orange Polska, są skutkiem między innymi już wprowadzonych podwyżek typu "więcej za więcej". Pomarańczowi nie wykluczają kontynuacji tego trendu, czyli sprzedawania swoim klientom coraz bogatszych ofert, ale w wyższej cenie. Jest bowiem na to miejsce.

W Polsce ceny są relatywnie niższe, co wskazuje, że jest przestrzeń do podwyżek. Jest to uwzględnione w naszej strategii .Grow i będzie realizowane między innymi w ramach naszych działań "więcej za więcej".