Który operator był najszybszy w styczniu 2022? Oto wyniki testów RFBenchmark

Który z polskich operatorów telekomunikacyjnych ma najszybszy internet mobilny? Stan na koniec stycznia 2022 roku przedstawił w najnowszym podsumowaniu RFBenchmark. Najlepiej wypadł T-Mobile, swoje zwycięstwo ma też Play.

W styczniu 2022 roku ranking jakości i szybkości internetu mobilnego RFBenchmark powstał na podstawie 219 823 pomiarów. Zdecydowana większość testów wykorzystywała technologię LTE (95,42%). Pomiary z wykorzystaniem technologii WCDMA to jedynie 4,58%.

Zobacz: Jak szybkie jest 5G w miastach z memów? RFBenchmark podaje wyniki

Użytkownicy aplikacji RFBenchmark najczęściej korzystali z zasięgu sieci Play (32,6%) i Orange (33,1%). Rzadziej pomiary odbywały się z użyciem usług sieci Plus (19,2%) oraz T-Mobile (15,1%).

Średnia szybkość pobierania danych

W kategorii szybkości pobierania danych w pomiarach RFBenchmark zmagają się operatorzy T-Mobile i Orange, jednak od jakiegoś czasu magenta wypada lepiej niż pomarańcz. Tak też było również w styczniu. T-Mobile wyprzedził z wynikiem 43,2 Mb/s Orange, który stracił do lidera 0,6 Mb/s. Wyraźnie słabsze wynik odnotowali Play (35,2 Mb/s) oraz Plus (29,1 Mb/s).

Średnia szybkość wysyłania danych

Inaczej sytuacja wygląda w kategorii wysyłania danych LTE – tu przez wiele miesięcy dominował Orange, jednak ostatnio najwyższe miejsce na podium zdobywał Play. W styczniu 2022 po raz kolejny pierwsze miejsce należy do Play ze średnim wynikiem 19,6 Mb/s. Drugi jest Orange, którego rezultat to 18,7 Mb/s. Na trzeciej pozycji znalazł się T-Mobile (17,7 Mb/s), a zaraz za nim Plus (17,3 Mb/s).

Najniższa wartość ping

W grudniu 2021 najmniejsze opóźnienie notowane było w sieci Orange, jednak w styczniu 2022 T-Mobile odzyskał pierwsze miejsce z pingiem 31 ms. Drugi był Orange, ale różnica w wynikach nie była duża – Pomarańczowi mieli opóźnienie 31,3 ms, nieco gorszy był Play (32,2 ms). Czwarte miejsce przypadło w udziale Plusowi (37,2 ms).

4G LTE Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba pomiarów T-Mobile 43,2 Mb/s 17,7 Mb/s 31,0 ms 31758 Orange 42,6 Mb/s 18,7 Mb/s 31,3 ms 69011 Play 35,2 Mb/s 19,6 Mb/s 32,2 ms 69712 Plus 29,1 Mb/s 17,3 Mb/s 37,2 ms 39282



Zobacz: Kto w styczniu miał najszybszy Internet? SpeedTest.pl już to wie

Wyniki pomiarów 3G

W testach 3G pod względem szybkości pobierania danych najlepiej wypadł Plus z wynikiem 6,9 Mb/s. Drugie miejsce należy do T-Mobile (4,8 Mb/s), trzecie przypadło Orange (4,3 Mb/s), najgorzej zaprezentował się Play (4,3 Mb/s).

W kategorii wysyłania plików Orange i T-Mobile zajęli ex aequo pierwsze miejsce z rezultatem 2,8 Mb/s. Plus był tylko trochę gorszy (2,6 Mb/s), tabelę znów zamyka Play (1,4 Mbps).

3G Dostawca Pobieranie Wysyłanie Ping Liczba pomiarów Plus 6,9 Mb/s 2,6 Mb/s 51,5 ms 2883 T-Mobile 4,8 Mb/s 2,8 Mb/s 47,8 ms 1396 Orange 4,3 Mb/s 2,8 Mb/s 47,9 ms 3797 Play 2,9 Mb/s 1,4 Mb/s 57,0 ms 1962

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: RFBenchmark