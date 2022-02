Jak szybkie jest 5G w Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu? RFBenchmark podaje wyniki

Twórcy aplikacji RFBenchmark, firma Notel Poland, przeprowadzili kolejne testy szybkości i skuteczności 5G w wybranych miastach. Tym razem pomiary dokonane zostały w centralnej Polsce: w Bydgoszczy, Łodzi oraz Radomiu.

Testy 5G przeprowadzane przez RFBenchmark objęły już miasta na zachodzie, północny, południu i wschodzie Polski. Teraz przyszedł czas na centralną część kraju – Bydgoszcz, Łódź i Radom.

Podobnie jak poprzednio, eksperci Notel Poland przeprowadzili testy stacjonarne, w których mierzone były jakość i prędkość internetu mobilnego 5G w stabilnych warunkach radiowych i bezruchu. Do sprawdzenia wydajności sieci wykorzystywane były smartfony Xiaomi Mi 11. Wybrane zostały najruchliwsze i najpopularniejsze punkty miast.

Testy pobierania i wysyłania – wyniki tylko 5G

Pierwsza z kategorii pomiarowych to szybkość pobierania i wysyłania danych wyłącznie z uwzględnieniem technologii 5G (NSA). Również i tym razem nie wszyscy operatorzy zapewniali pełną dostępność usług 5G w wybranych miejscach. W Bydgoszczy i Radomiu zabrakło w zestawieniu Orange, a w Radomiu odnotowany został rekordowo niski udział 5G w pomiarach Playa – wynosił zaledwie 7%.

Jeżeli chodzi o pierwsze miejsce w prędkości pobierania w 5G, to zaskoczeń nie ma. Tak jak we wcześniej testowanych miastach, także w Bydgoszczy, Łodzi i Radomiu największe prędkości zapewniał Plus, co jest zasługą szerszego pasma 2600 MHz. Zielony operator osiąga w każdym mieście ponad 200 Mb/s.

W Bydgoszczy triumfował Plus ze średnim wynikiem 240,1 Mb/s. Na drugim miejscu znalazł się Play (118,8 Mb/s), a wyraźnie najsłabszy okazał się T-Mobile (78,6 Mb/s).

W Łodzi na czele znalazł się Plus (220,2 Mb/s), który wyprzedził T-Mobile (145,5 Mb/s). Trzecie miejsce zajął Orange z wynikiem 118,7 Mb/s. Na końcu łódzkiej klasyfikacji znalazł się Play (64,4 Mb/s).

W Radomiu najlepszy okazał się Plus (216,9 Mb/s), a kolejne miejsce zajął T-Mobile (181,8 Mb/s) i Play (77,5 Mb/s).

Tradycyjnie inaczej wyglądają testy wysyłania danych w 5G. W Bydgoszczy najlepszy był Play (72,3 Mb/s), a w Łodzi (73,0 Mb/s) i Radomiu (67,4 Mb/s) T-Mobile. Plus notuje wyniki 39,4 Mb/s (Bydgoszcz), 37,1 Mb/s (Łódź) i 45,5 Mb/s (Radom).

Sieć Bydgoszcz Łódź Radom Szybkość [Mb/s] Udział 5G Szybkość [Mb/s] Udział 5G Szybkość [Mb/s] Udział 5G POBIERANIE DANYCH Orange - - 118,7 93,2% - - Play 11,8 47,6% 64,4 11,5% 77,5 7.0% Plus 240,1 99,8% 220,2 99,7% 216,9 100,0% T-Mobile 78,6 25,2% 145,5 93,1% 181,8 33,7% WYSYŁANIE DANYCH Orange - - 68,5 89,4% - - Play 72,3 60,2% 26,5 12,0% 14,2 9,6% Plus 39,4 100% 37,1 100,0% 45,5 100,0% T-Mobile 35,0 24,6% 73,0 93,4% 67,4 34,6%



Testy pobierania plików – 4G i 5G

Druga część testów RFBenchmark ma odzwierciedlać subiektywne odczucia użytkownika końcowego, który korzysta nie tylko z samego 5G, ale także ze wsparcia 4G, w zależności od zasobów danej sieci. Jest to tryb FreeMode.

W klasyfikacji prowadzonej w trybie FreeMode Plus również znalazł się na czele tabeli pobierania danych we wszystkich miastach. W Bydgoszczy wynik 240 Mb/s dał mu zwycięstwo, przed Play (138 Mb/s), T-Mobile (104,8 Mb/s) i Orange (97,4 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Bydgoszczy

W Łodzi Plus również wyprzedził rywali (220,2 Mb/s), pozostali operatorzy osiągnęli wyniki: T-Mobile 148,5 Mb/s, Play 146,8 Mb/s oraz Orange 123,7 Mb/s.

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Łodzi

W Radomiu Plus osiągnął 216,9 Mb/s, a pozostali operatorzy mieli zbliżone wyniki. Na drugim miejscu uplasował się T-Mobile (148 Mb/s), nieznacznie wyprzedzając Orange (147,3 Mb/s) i Play (138,4 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości pobierania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Radomiu

Testy wysyłania plików – 4G i 5G

Pod względem średniej prędkości wysyłania danych w trybie FreeMode w Bydgoszczy prym wiedzie Play (64,4 Mb/s) i ma wyraźną przewagę nad pozostałymi operatorami. Drugi w tabeli jest Plus (39,4 Mb/s), a podium zamyka T-Mobile 33,1 Mb/s. Na końcu znalazł się Orange (30 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Bydgoszczy

W Łodzi na pozycji lidera znalazł się T-Mobile (70,7 Mb/s), który wyprzedził Orange (65,4 Mb/s). Kolejne miejsce przydało w udziale Plus (37,1 Mb/s), który okazał się minimalnie lepszy od Play (36,5 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Łodzi

W Radomiu zwyciężył T-Mobile (51,3 Mb/s) przed Plusem (45,5 Mb/s), na trzeciej pozycji rywalizację zakończył Orange (36,5 Mb/s). Tabelę zamknął Play (31,7 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości wysyłania i użycia technologii radiowej dla pomiarów stacjonarnych w Radomiu

Pełna wersja wyników testów 5G, wraz z dokładnymi danymi o konkretnych lokalizacjach, znajduje się na stronie RFBenchmark.

