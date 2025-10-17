Santander mówi wprost - to najważniejsza kwestia w przypadku konta

Santander i Bajka 3misie

Kto z nas nie boi się, że kiedyś ktoś niepowołany zacznie grzebać na naszym koncie bankowym? Tyle się słyszy naokoło o rozmaitych, często perfidnych, próbach oszustwa. Bank radzi jedno i zwraca się wprost do wszystkich swoich użytkowników:

Zadbaj o silne hasło i odgoń potencjalnych intruzów, zanim narobią szkód. czytamy na Facebooku, na profilu Santandera.

Aby nie być gołosłownym, bank doradza także jak takie silne hasło stworzyć i o co należy zadbać, aby móc spać spokojnie. Aby lepiej przykuć uwagę, Santander powołuje się na dobrze znaną nam z dzieciństwa, pouczającą bajkę o Złotowłosej i Trzech Misiach. I trzeba przyznać, że kolorowe animacje skutecznie przyciągają naszą uwagę.

Jak stworzyć silne hasło do konta bankowego?

Hasło powinno mieć co najmniej 12 znaków (ale im będzie ono dłuższe, tym lepiej). Wtedy jest trudniejsze do złamania. Należy używać kombinacji wielkich i małych liter, cyfr oraz znaków specjalnych. Nie używaj informacji, które są łatwe do odgadnięcia, czyli data urodzenia, imie, popularne słowa. Dla każdego konta stwórz nowe, unikalne hasło. Nie powielaj jednego. Tam gdzie to konieczne można skorzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego. Aby nie kłopotać się pamiętaniem tych wszystkich haseł, skorzystaj z menedżera haseł.