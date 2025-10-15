Fonia sypie ofertami: ma eSIM z Plusa, internet mobilny i zniżki
Fonia rozszerza ofertę, wprowadzając eSIM od Plusa oraz internet mobilny. Do tego proponuje zniżkę 50% w pierwszym miesiącu i promocję 2+1.
Fonia to wirtualny operator komórkowy działający w modelu subskrypcyjnym. Dziś w jego ofercie pojawiły się interesujące nowości. Od teraz klienci mogą skorzystać z eSIM na nadajnikach operatora Plus, co oznacza, że każdy użytkownik Fonii może wybrać, czy chce posługiwać się kartą SIM, czy eSIM w zasięgu Orange lub Plus.
Aktywacja zajmuje kilka minut i odbywa się całkowicie online. Fonia przekonuje, że dzięki temu nowi i obecni użytkownicy mogą swobodnie wybierać między Orange a Plus, dopasowując zasięg do swojego stylu życia, miejsca zamieszkania czy technologicznych potrzeb.
Fonia kusi także promocją -50% na start. Nowi klienci mogą korzystać z aktualnych pakietów w cenach o połowę niższych przez pierwszy miesiąc.
Trzecią propozycją sieci jest przedłużona promocja „2+1” – można z niej skorzystać do 31 października 2025 r. Zasady są proste: kupując dwie karty SIM lub eSIM, trzecią klient otrzymuje za darmo na 2 pełne miesiące. Zdaniem operatora to idealna propozycja dla rodzin, znajomych czy osób potrzebujących dodatkowej karty do routera lub tabletu.
Internet Mobilny Fonia
Nowy internet mobilny w sieci Fonia dostępny jest w trzech wygodnych wariantach danych:
- 10 GB za 10 zł,
- 200 GB za 50 zł,
- 500 GB za 80 zł.
Aktywacja kosztuje 1 zł. Każdy z pakietów można aktywować w rozliczeniu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym. Usługa działa w 100% cyfrowo, bez konieczności podpisywania umowy czy kontaktu z konsultantem – wystarczy aplikacja Fonia i kilka kliknięć. Do każdej subskrypcji doliczany jest cashback 20%, który trafia do portfela Fonia Cashback i może zostać wykorzystany na kolejne zakupy lub odnowienie pakietu. Internet Mobilny od Fonia można zamówić już teraz na stronie https://fonia.app/zamow-fonia-internet.
Fonia: trzy pakiety do wyboru
Fonia działa w modelu subskrypcyjnym. Do wyboru obecnie są trzy proste pakiety z płatnością miesięczną, kwartalną, roczną:
|Liczba GB
|Płatność miesięczna
|Płatność kwartalna
|Płatność roczna
|31 GB
|7,50 zł*
|45 zł
|150 zł
|100 GB
|20 zł*
|120 zł
|400 zł
|500 GB
|34,50 zł*
|207 zł
|690 zł
*W promocji -50%, po pierwszym miesiącu 15 zł / 40 zł / 69 zł
Każdy z nich zawiera:
- 20% zwrotu z każdej opłaconej subskrypcji do portfela Fonia Cashback,
- nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju,
- roaming w UE,
- opcję przejścia na eSIM – z wyborem Orange lub Plus.
Klienci mogą zmieniać pakiet w dowolnym momencie – wszystko w aplikacji, bez czekania i bez rozmów z konsultantem. Dla Fonia ułatwienia wprowadziła także fotoweryfikację, która przyspiesza weryfikację danych przy rejestracji nowych kart SIM/eSIM. Wystarczy zrobić zdjęcie dokumentu i twarzy.