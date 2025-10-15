Fonia sypie ofertami: ma eSIM z Plusa, internet mobilny i zniżki

Fonia to wirtualny operator komórkowy działający w modelu subskrypcyjnym. Dziś w jego ofercie pojawiły się interesujące nowości. Od teraz klienci mogą skorzystać z eSIM na nadajnikach operatora Plus, co oznacza, że każdy użytkownik Fonii może wybrać, czy chce posługiwać się kartą SIM, czy eSIM w zasięgu Orange lub Plus.

Aktywacja zajmuje kilka minut i odbywa się całkowicie online. Fonia przekonuje, że dzięki temu nowi i obecni użytkownicy mogą swobodnie wybierać między Orange a Plus, dopasowując zasięg do swojego stylu życia, miejsca zamieszkania czy technologicznych potrzeb.

Fonia kusi także promocją -50% na start. Nowi klienci mogą korzystać z aktualnych pakietów w cenach o połowę niższych przez pierwszy miesiąc.

Trzecią propozycją sieci jest przedłużona promocja „2+1” – można z niej skorzystać do 31 października 2025 r. Zasady są proste: kupując dwie karty SIM lub eSIM, trzecią klient otrzymuje za darmo na 2 pełne miesiące. Zdaniem operatora to idealna propozycja dla rodzin, znajomych czy osób potrzebujących dodatkowej karty do routera lub tabletu.

Internet Mobilny Fonia

Nowy internet mobilny w sieci Fonia dostępny jest w trzech wygodnych wariantach danych:

10 GB za 10 zł,

za 10 zł, 200 GB za 50 zł,

za 50 zł, 500 GB za 80 zł.

Aktywacja kosztuje 1 zł. Każdy z pakietów można aktywować w rozliczeniu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym.​ Usługa działa w 100% cyfrowo, bez konieczności podpisywania umowy czy kontaktu z konsultantem – wystarczy aplikacja Fonia i kilka kliknięć. Do każdej subskrypcji doliczany jest cashback 20%, który trafia do portfela Fonia Cashback i może zostać wykorzystany na kolejne zakupy lub odnowienie pakietu. Internet Mobilny od Fonia można zamówić już teraz na stronie https://fonia.app/zamow-fonia-internet.

Fonia: trzy pakiety do wyboru

Fonia działa w modelu subskrypcyjnym. Do wyboru obecnie są trzy proste pakiety z płatnością miesięczną, kwartalną, roczną:

Liczba GB Płatność miesięczna Płatność kwartalna Płatność roczna 31 GB 7,50 zł* 45 zł 150 zł 100 GB 20 zł* 120 zł 400 zł 500 GB 34,50 zł* 207 zł 690 zł Pokaż więcej

*W promocji -50%, po pierwszym miesiącu 15 zł / 40 zł / 69 zł

Każdy z nich zawiera:

20% zwrotu z każdej opłaconej subskrypcji do portfela Fonia Cashback,

z każdej opłaconej subskrypcji do portfela Fonia Cashback, nielimitowane rozmowy i SMS-y w kraju,

rozmowy i SMS-y w kraju, roaming w UE,

opcję przejścia na eSIM – z wyborem Orange lub Plus.