Rząd szykuje Polakom duże ograniczenia. Chodzi o alkohol

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło nową wersję projektu ustawy, która ma ograniczyć sprzedaż alkoholu. Jest to rozszerzenie propozycji, która pierwszy raz została zaprezentowana w marcu tego roku. Nowa wersja trafiła już do konsultacji publicznych i wprowadzi ograniczenia między innymi w kontekście sprzedaży alkoholu przez Internet.

Alkohol przez Internet? Tak, ale z ograniczeniami

Przede wszystkim nowy projekt wprowadza ograniczenia w sprzedaży alkoholu przez Internet. Ten nadal będzie mógł być oferowany, ale z ograniczeniami. Najważniejsze dotyczy konieczności odbioru zakupionego towaru osobiście i z obowiązkiem okazania dowodu osobistego. W ten sposób rząd chce ograniczyć zakup napojów wyskokowych przez osoby niepełnoletnie.

Poza tym przedstawiony projekt zakłada całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Tym samym Polska dołączyłaby do kilkunastu europejskich krajów, w których takie przepisy już obowiązują. Na liście znajdują się między innymi Włochy, Norwegia, Holandia, Francja oraz Litwa. Natomiast przepisy zakładają, że sklepy na stacjach będą mogły sprzedawać alkohol do czasu wygaśnięcia aktualnych koncesji, ale nie dłużej niż 5 lat od wprowadzenia ustawy.

Nowością natomiast jest zakaz sprzedaży alkoholu na terenie zakładów leczniczych, podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Przepisy obejmą między innymi uzdrowiska.

Jakby tego było mało, to rząd chce też całkowicie zakazać promocji alkoholu, w tym również piwa. Niedozwolone będą nie tylko reklamy, ale też promocyjne oferty w sklepach, jak np. niezwykle popularne w Biedronce czy Lidlu okazje w stylu 12+12. Niedozwolone będą też programy lojalnościowe, gry losowe, upusty, rabaty oraz nagrody.

Natomiast z propozycji wyłączoną nocną prohibicję, której domagała się Rada Lekarska. Proponowali oni zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano, z możliwością rozszerzenia przez gminę na godziny od 21 do 9 rano.