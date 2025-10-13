Wiadomości

Orange z cyfrową nowością. Teraz też dla Androida

Orange rozwija swoją nową usługę preinstalacji karty eSIM. Teraz mogą z niej skorzystać także użytkownicy wybranych smartfonów z Androidem.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:40
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange z cyfrową nowością. Teraz też dla Androida

Miesiąc temu, równolegle z przedsprzedażą smartfonów z serii iPhone 17, Orange wystartował z usługą automatycznej preinstalacji eSIM w nowszych modelach iPhone`óœ z obsługą eSIM (czyli także iPhone 15 i iPhone 16). Teraz pomarańczowy operator rozszerza usługę o wybrane modele smartfonów z systemem Android. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Preinstalacja kart eSIM to duże ułatwienie. Po zakupie nie trzeba samodzielnie instalować karty, szukać czegoś w ustawieniach, konfigurować telefon i czekać

– zachwala Orange.

Dzięki tej metodzie karta eSIM zostaje automatycznie przypisana do nowo kupowanego urządzenia. Po pierwszym uruchomieniu telefonu i podłączeniu go do Wi-Fi karta eSIM działa bez konieczności samodzielnej instalacji czy skanowania kodu QR. Sprzęt jest więc od razu gotowy do użycia. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Czarny SM-F966
-1800 zł
9299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7499 zł
Smartfon ULEFONE Armor 25T Pro 5G 6/256GB 6.78" 120Hz Czarny
Smartfon ULEFONE Armor 25T Pro 5G 6/256GB 6.78" 120Hz Czarny
0 zł
1699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699.99 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
Smartfon APPLE iPhone 13 Pro Max 5G 1TB 6.7'' 120Hz Grafitowy (CPO)
0 zł
4549.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4549.99 zł
Advertisement

Są jednak pewne niuanse – na przykład klienci, którzy korzystają już z usług Orange i chcą użyć preinstalacji, muszę niestety przeprowadzić wymianę karty SIM. Sam proces może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Po złożeniu zamówienia i odebraniu nowego smartfonu na wskazany adres e-mail klient otrzyma dane karty eSIM oraz PIN do jej odblokowania. W przypadku zakupów dokonywanych w salonie sprzedawcy pomogą w automatycznej instalacji, a telefonicznie wsparcia udzielą konsultanci na infolinii.

Automatyczna instalacja eSIM jest dostępna dla następujących modeli z Androidem:

  • Honor Magic V5,
  • Hammer Construction 2,
  • Motorola edge 60,
  • Motorola G86,
  • Motorola razr 60,
  • Oppo Reno 14,
  • seria Samsung Galaxy S25,
  • Samsung Galaxy Z Flip7,
  • Samsung Galaxy Z Fold7,
  • Xiaomi 15T. 

Jak zapewnia Orange, z czasem lista telefonów będzie rozszerzana. W sklepie online operatora i w salonach smartfony z funkcją preinstalacji mają specjalne oznaczenia. 

Image
telepolis
eSIM orange preinstalacja eSIM
Zródła zdjęć: Arkasiusz Bała i Marian Szutiak / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange