Orange z cyfrową nowością. Teraz też dla Androida
Orange rozwija swoją nową usługę preinstalacji karty eSIM. Teraz mogą z niej skorzystać także użytkownicy wybranych smartfonów z Androidem.
Miesiąc temu, równolegle z przedsprzedażą smartfonów z serii iPhone 17, Orange wystartował z usługą automatycznej preinstalacji eSIM w nowszych modelach iPhone`óœ z obsługą eSIM (czyli także iPhone 15 i iPhone 16). Teraz pomarańczowy operator rozszerza usługę o wybrane modele smartfonów z systemem Android.
Preinstalacja kart eSIM to duże ułatwienie. Po zakupie nie trzeba samodzielnie instalować karty, szukać czegoś w ustawieniach, konfigurować telefon i czekać
Dzięki tej metodzie karta eSIM zostaje automatycznie przypisana do nowo kupowanego urządzenia. Po pierwszym uruchomieniu telefonu i podłączeniu go do Wi-Fi karta eSIM działa bez konieczności samodzielnej instalacji czy skanowania kodu QR. Sprzęt jest więc od razu gotowy do użycia.
Są jednak pewne niuanse – na przykład klienci, którzy korzystają już z usług Orange i chcą użyć preinstalacji, muszę niestety przeprowadzić wymianę karty SIM. Sam proces może potrwać od kilku do kilkunastu minut.
Po złożeniu zamówienia i odebraniu nowego smartfonu na wskazany adres e-mail klient otrzyma dane karty eSIM oraz PIN do jej odblokowania. W przypadku zakupów dokonywanych w salonie sprzedawcy pomogą w automatycznej instalacji, a telefonicznie wsparcia udzielą konsultanci na infolinii.
Automatyczna instalacja eSIM jest dostępna dla następujących modeli z Androidem:
- Honor Magic V5,
- Hammer Construction 2,
- Motorola edge 60,
- Motorola G86,
- Motorola razr 60,
- Oppo Reno 14,
- seria Samsung Galaxy S25,
- Samsung Galaxy Z Flip7,
- Samsung Galaxy Z Fold7,
- Xiaomi 15T.
Jak zapewnia Orange, z czasem lista telefonów będzie rozszerzana. W sklepie online operatora i w salonach smartfony z funkcją preinstalacji mają specjalne oznaczenia.