Orange z cyfrową nowością. Teraz też dla Androida

Miesiąc temu, równolegle z przedsprzedażą smartfonów z serii iPhone 17, Orange wystartował z usługą automatycznej preinstalacji eSIM w nowszych modelach iPhone`óœ z obsługą eSIM (czyli także iPhone 15 i iPhone 16). Teraz pomarańczowy operator rozszerza usługę o wybrane modele smartfonów z systemem Android.

Preinstalacja kart eSIM to duże ułatwienie. Po zakupie nie trzeba samodzielnie instalować karty, szukać czegoś w ustawieniach, konfigurować telefon i czekać – zachwala Orange.

Dzięki tej metodzie karta eSIM zostaje automatycznie przypisana do nowo kupowanego urządzenia. Po pierwszym uruchomieniu telefonu i podłączeniu go do Wi-Fi karta eSIM działa bez konieczności samodzielnej instalacji czy skanowania kodu QR. Sprzęt jest więc od razu gotowy do użycia.

Są jednak pewne niuanse – na przykład klienci, którzy korzystają już z usług Orange i chcą użyć preinstalacji, muszę niestety przeprowadzić wymianę karty SIM. Sam proces może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Po złożeniu zamówienia i odebraniu nowego smartfonu na wskazany adres e-mail klient otrzyma dane karty eSIM oraz PIN do jej odblokowania. W przypadku zakupów dokonywanych w salonie sprzedawcy pomogą w automatycznej instalacji, a telefonicznie wsparcia udzielą konsultanci na infolinii.

Automatyczna instalacja eSIM jest dostępna dla następujących modeli z Androidem:

Honor Magic V5,

Hammer Construction 2,

Motorola edge 60,

Motorola G86,

Motorola razr 60,

Oppo Reno 14,

seria Samsung Galaxy S25,

Samsung Galaxy Z Flip7,

Samsung Galaxy Z Fold7,

Xiaomi 15T.