Blackout w Polsce. Kilkadziesiąt miejscowości było bez prądu

Jak podaje Lublin112 światła zgasły na dużych obszarach wschodniej i centralnej Polski podpiętych do sieci PGE Dystrybucja. Mowa tu o całych gminach, często mocno od siebie oddalonych. Co ciekawe, problem ten praktycznie ominął większe miasta, chociaż i tu są wyjątki. PGE Dystrybucja walczy z problemem, chociaż ten wciąż nie został całkowicie rozwiązany.

Blackout w Polsce

Obecnie nie wiadomo, co było przyczyną tych nagłych awarii, ani czy była tylko jedna, czy po prostu na raz nałożyło się więcej problemów. Warto jednak zaznaczyć, że nie można o ten stan rzeczy obwiniać warunków pogodowych, ponieważ te były względnie spokojne. Mimo to nie ma dowodów na to, aby była ona celowo wywołana w ramach cyberataku, czy wojny hybrydowej.