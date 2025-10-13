Blackout w Polsce. Kilkadziesiąt miejscowości było bez prądu
Wczoraj wieczorem i dziś w nocy mieszkańcy kilkudziesięciu miejscowości stracili dostęp do energii elektrycznej.
Jak podaje Lublin112 światła zgasły na dużych obszarach wschodniej i centralnej Polski podpiętych do sieci PGE Dystrybucja. Mowa tu o całych gminach, często mocno od siebie oddalonych. Co ciekawe, problem ten praktycznie ominął większe miasta, chociaż i tu są wyjątki. PGE Dystrybucja walczy z problemem, chociaż ten wciąż nie został całkowicie rozwiązany.
Blackout w Polsce
Obecnie nie wiadomo, co było przyczyną tych nagłych awarii, ani czy była tylko jedna, czy po prostu na raz nałożyło się więcej problemów. Warto jednak zaznaczyć, że nie można o ten stan rzeczy obwiniać warunków pogodowych, ponieważ te były względnie spokojne. Mimo to nie ma dowodów na to, aby była ona celowo wywołana w ramach cyberataku, czy wojny hybrydowej.
Sytuacja ta tylko pokazuje, że warto być gotowym na krótko i długotrwałe przerwy w zasilaniu. Warto więc mieć w domu naładowany powerbank, naładowane latarki, świeczki i radio na baterie. Te przedmioty znacznie umilą, chociażby jeden wieczór bez prądu. Warto także mieć gotówkę na wypadek, gdyby awaria wystąpiła w ciągu dnia: nawet jeśli sklepy będą nieczynne z powodu braku zasilania, to wciąż będziemy mogli zrobić podstawowe zakupy na bazarku.