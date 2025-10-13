Ogólnokrajowa awaria Orange. Dotyczy sieci komórkowych i stacjonarnych

Dotyczy to zarówno usług komórkowych, jak i stacjonarnych. Jednak to te drugie stanowią znaczną większość zgłoszeń u operatora. Aż 82% zgłoszeń obejmuje internet stacjonarny. Jak podaje Głos Wielkopolski, najwięcej z nich początkowo pochodziło z Poznania. Teraz jednak widzimy równomierne, żółte plamy na mapach awarii, które pokrywają większość dużych miast w Polsce.

Awaria Orange

Warto dodać, że wedle portalu Głos Wielkopolski, problem miał zostać rozwiązany do godziny 11:00, jednak mapa i wykres na serwisie Downdetector wskazują, że problemy wciąż trwają i liczba zgłoszeń stale rośnie. Obecnie nie wiadomo, co jest przyczyną awarii. Warto jednak zwrócić uwagę, że zgłoszenia są mocno rozłożone w czasie, jednak nie przekraczają 340 w pojedynczym punkcie pomiarowym. Może to oznaczać, że nie dotykają one wszystkich użytkowników na obszarze występowania, lub że z powodu pory dnia większość osób się z nimi nie boryka z powodu obecności w pracy, lub szkole.