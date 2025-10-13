Większy zasięg światłowodu. PŚO podłączył tysiące nowych gospodarstw
Polski Światłowód Otwarty krok po kroku rozbudowuje zasięg. We wrześniu hurtowy operator rozszerzył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 53 tys. gospodarstw domowych.
We wrześniu 2025 w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się blisko 18 tys. nowych gospodarstw domowych z 68 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (2726), Warszawie (2718) i Olsztynie (1086).
Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:
- Banino
- Bąkowo
- Białystok
- Bolesławiec
- Borkowo
- Brzeg Dolny
- Bydgoszcz
- Chwaszczyno
- Ciechanów
- Częstochowa
- Drezdenko
- Gdańsk
- Gdynia
- Gliwice
- Gostyń
- Grodzisk Wielkopolski
- Grudziądz
- Hnatkowice
- Jankowo Gdańskie
- Kalisz
- Katowice
- Kielce
- Kiełczów
- Konin
- Kostrzyn nad Odrą
- Koszalin
- Kowale
- Kraków
- Krasnystaw
- Krzeszowice
- Legnica
- Leszno
- Leźno
- Lublin
- Łódź
- Oleśnica
- Olsztyn
- Olszynka
- Otomin
- Piaseczno
- Piotrków Trybunalski
- Pogórze
- Polkowice
- Poznań
- Przyjaźń
- Puławy
- Rawicz
- Ruda Śląska
- Rzeszów
- Skrzeszewo
- Sosnowiec
- Stargard
- Suwałki
- Szczecin
- Szówsko
- Trójczyce
- Tychy
- Wacławice
- Wałbrzych
- Warszawa
- Wieliczka
- Włodawa
- Wrocław
- Zagórz
- Ząbki
- Zielona Góra
- Żory
- Żukowo
Jak co miesiąc, operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH, tym razem w blisko 35 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o niemal 53 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,2 mln to sieć światłowodowa.
Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do swojej sieci szerokopasmowej. Obecnie spółka współpracuje z zarówno z operatorami ogólnopolskimi (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange), jak i lokalnymi.
Docelowo spółka planuje objąć zasięgiem sieci FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w kraju. W tym celu realizuje proces rozbudowy i modernizacji sieci w najnowocześniejszej technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO mogą oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 8 Gbit/s.