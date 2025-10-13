Wiadomości

Większy zasięg światłowodu. PŚO podłączył tysiące nowych gospodarstw

Polski Światłowód Otwarty krok po kroku rozbudowuje zasięg. We wrześniu hurtowy operator rozszerzył zasięg swojej sieci światłowodowej o blisko 53 tys. gospodarstw domowych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:04
We wrześniu 2025 w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się blisko 18 tys. nowych gospodarstw domowych z 68 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (2726), Warszawie (2718) i Olsztynie (1086). 

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

  • Banino
  • Bąkowo
  • Białystok
  • Bolesławiec
  • Borkowo
  • Brzeg Dolny
  • Bydgoszcz
  • Chwaszczyno
  • Ciechanów
  • Częstochowa
  • Drezdenko
  • Gdańsk
  • Gdynia
  • Gliwice
  • Gostyń
  • Grodzisk Wielkopolski
  • Grudziądz
  • Hnatkowice
  • Jankowo Gdańskie
  • Kalisz
  • Katowice
  • Kielce
  • Kiełczów
  • Konin
  • Kostrzyn nad Odrą
  • Koszalin
  • Kowale
  • Kraków
  • Krasnystaw
  • Krzeszowice
  • Legnica
  • Leszno
  • Leźno
  • Lublin
  • Łódź
  • Oleśnica
  • Olsztyn
  • Olszynka
  • Otomin
  • Piaseczno
  • Piotrków Trybunalski
  • Pogórze
  • Polkowice
  • Poznań
  • Przyjaźń
  • Puławy
  • Rawicz
  • Ruda Śląska
  • Rzeszów
  • Skrzeszewo
  • Sosnowiec
  • Stargard
  • Suwałki
  • Szczecin
  • Szówsko
  • Trójczyce
  • Tychy
  • Wacławice
  • Wałbrzych
  • Warszawa
  • Wieliczka
  • Włodawa
  • Wrocław
  • Zagórz
  • Ząbki
  • Zielona Góra
  • Żory
  • Żukowo

Jak co miesiąc, operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH, tym razem w blisko 35 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o niemal 53 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,2 mln to sieć światłowodowa.

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do swojej sieci szerokopasmowej. Obecnie spółka współpracuje z zarówno z operatorami ogólnopolskimi (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange), jak i lokalnymi. 

Docelowo spółka planuje objąć zasięgiem sieci FTTH ponad 6 mln gospodarstw domowych w kraju. W tym celu realizuje proces rozbudowy i modernizacji sieci w najnowocześniejszej technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO mogą oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 8 Gbit/s.

Zródła zdjęć: Shutterstock, Polski Światłowód Otwarty
Źródła tekstu: Polski Światłowód Otwarty