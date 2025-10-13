Większy zasięg światłowodu. PŚO podłączył tysiące nowych gospodarstw

We wrześniu 2025 w zasięgu sieci optycznej Polskiego Światłowodu Otwartego w wyniku rozbudowy znalazło się blisko 18 tys. nowych gospodarstw domowych z 68 miejscowości. Najwięcej nowych adresów zostało dodanych w Łodzi (2726), Warszawie (2718) i Olsztynie (1086).

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Banino

Bąkowo

Białystok

Bolesławiec

Borkowo

Brzeg Dolny

Bydgoszcz

Chwaszczyno

Ciechanów

Częstochowa

Drezdenko

Gdańsk

Gdynia

Gliwice

Gostyń

Grodzisk Wielkopolski

Grudziądz

Hnatkowice

Jankowo Gdańskie

Kalisz

Katowice

Kielce

Kiełczów

Konin

Kostrzyn nad Odrą

Koszalin

Kowale

Kraków

Krasnystaw

Krzeszowice

Legnica

Leszno

Leźno

Lublin

Łódź

Oleśnica

Olsztyn

Olszynka

Otomin

Piaseczno

Piotrków Trybunalski

Pogórze

Polkowice

Poznań

Przyjaźń

Puławy

Rawicz

Ruda Śląska

Rzeszów

Skrzeszewo

Sosnowiec

Stargard

Suwałki

Szczecin

Szówsko

Trójczyce

Tychy

Wacławice

Wałbrzych

Warszawa

Wieliczka

Włodawa

Wrocław

Zagórz

Ząbki

Zielona Góra

Żory

Żukowo

Jak co miesiąc, operator przeprowadził też modernizację sieci HFC do standardu FTTH, tym razem w blisko 35 tys. gospodarstw domowych. Tym samym Polski Światłowód Otwarty zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o niemal 53 tys. gospodarstw domowych. W zasięgu grupy znajduje się już ponad 4,2 mln gospodarstw domowych, z czego ponad 1,2 mln to sieć światłowodowa.



Polski Światłowód Otwarty (PŚO) to wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty dostęp do swojej sieci szerokopasmowej. Obecnie spółka współpracuje z zarówno z operatorami ogólnopolskimi (Play, T-Mobile, Netia, Plus, Orange), jak i lokalnymi.