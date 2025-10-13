Plus ma największy zasięg, liczby nie kłamią

Oferta internetu światłowodowego Plusa dostępna jest w ponad 11 milionach domów i mieszkań w Polsce – zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Operator przekonuje, że jest to największy zasięg internetu stacjonarnego w naszym kraju. Dla porównania – T-Mobile ma w zasięgu około 10 milionów (brak jest jednak najnowszych danych), Orange – około 9 mln, a Play – ok. 11,2 mln, wliczając w to jednak całość usług domowych z siecią HFC po UPC.

Dalsza część tekstu pod wideo

Plus podkreśla, że z jego internetu domowego, który pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 1 Gb/s, mogą korzystać już blisko 23 miliony osób. Taka prędkość pozwala na komfortowe korzystanie z usług cyfrowych: od streamingu w jakości 4K, przez granie online, po płynne prowadzenie wideokonferencji i pracę zdalną.

Szybki światłowód w promocjach

Plus zachwala, że ofertę światłowodu warto połączyć z innymi usługami – np. z abonamentem komórkowym, internetem mobilnym lub telewizją. Dwie wybrane usługi M dostępne są za 80 zł/mies. (po rabatach). Oznacza to, że możemy cieszyć się szybkim internetem stacjonarnym w domu o prędkości do 600 Mb/s i abonamentem głosowym z dużym pakietem 180 GB lub telewizją z nawet 85 kanałami, serwisem Polsat Box Go oraz pakietem Cinemax w promocji.

Wszystkie te usługi M można powiększyć do L za jedyne 30 zł/mies. i w ten sposób uzyskać światłowód o prędkości do 1 Gb/s, abonament głosowy z internetem bez limitu lub telewizją z nawet 142 kanałami i pakietami promocyjnymi: Cinemax, Polsat Sport Premium i Eleven Sports. Z oferty w Plusie mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci, przy czym ci drudzy mogą to zrobić w dowolnym momencie trwania umowy.