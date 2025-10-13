Groźne wyzwanie w polskim internecie. Zakończyło się tragicznie

48 Hours Challenge, czyli co?

Wyzwanie polega na upozorowaniu swojego zaginięcia na 48 godzin. Im więcej osób zacznie nas szukać, tym więcej punktów zdobywamy. Celem jest zdobycie w tej sposób jak największego zainteresowania, szczególnie w mediach społecznościowych. W tym celu dzieci zacierają za sobą ślady, aby poszukiwania były jak najtrudniejsze. Policja ostrzega, że w "zabawie" biorą już udział nie tylko nastolatkowie, ale również młodsze dzieci.