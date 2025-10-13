Groźne wyzwanie w polskim internecie. Zakończyło się tragicznie
W Internecie na popularności zyskuje tzw. 48 Hours Challenge. To niestety ogromne zagrożenie dla nastolatków. Znane są już przypadki, gdy w teorii niewinna zabawa skończyła się tragicznie.
Na popularności w polskim internecie zyskuje groźna zabawa, określana jako 48 Hours Challenge. Niestety, dwójka nastolatków już z tego powodu straciła życie. Wyjaśniamy, o co chodzi.
48 Hours Challenge, czyli co?
Wyzwanie polega na upozorowaniu swojego zaginięcia na 48 godzin. Im więcej osób zacznie nas szukać, tym więcej punktów zdobywamy. Celem jest zdobycie w tej sposób jak największego zainteresowania, szczególnie w mediach społecznościowych. W tym celu dzieci zacierają za sobą ślady, aby poszukiwania były jak najtrudniejsze. Policja ostrzega, że w "zabawie" biorą już udział nie tylko nastolatkowie, ale również młodsze dzieci.
48 Hours Challenge może mieć poważne konsekwencje. Nie tylko ewentualne poszukiwania generują ogromne koszty po stronie służb, ale wyzwanie może też zakończyć się tragicznie. Przekonali się o tym rodzice 14-letniej Mai oraz 15-letniego Wiktora. Zaginęli oni 10 października. Ostatni raz widziano ich razem w centrum Rzeszowa. Niestety, w sobotę policja poinformowała o odnalezieniu ich ciał.